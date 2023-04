Trevignano. La Madonna c’è Sempre, per Chi Crede. Una Opinione.

Carissimi stilumCuriali, il nostro Una Opinione è rimasto colpito dall’articolo che Mastro Titta ha pubblicato su Trevignano qualche giorno fa; e offre alla vostra attenzione le sue riflessioni in argomento. Buona lettura e condivisione.

Premessa: questo scritto andrebbe inteso come un commento un poco piú approfondito al titolo/alla frase conclusiva della esposizione del Maestro Titta: “Trevignano. La Madonna forse non Appare, ma C’è.” E mi pare di vedere che la conclusione è praticamente la stessa però usando altre argomentazioni.

Questi sono i miei pensieri al riguardo.

Anche alle nozze di Cana il padrone di casa ed i servitori non erano consapevoli del fatto che Maria li stava osservando mentre discutevano su come dover fronteggiare l´imprevista situazione, e ció nonostante c´era e poi ha chiesto di sua iniziativa al Figlio di intervenire. E se al padrone o a qualcuno dei servitori fosse venuto in mente che Maria di per sé avesse potuto risolvere la situazione e glieL´avesse chiesto direttamente (cosa impossibile in quanto noi oggi sappiamo chi é veramente la Madonna mentre in quell´occasione la consideravano semplicemente ancora una parente)? Si sarebbe rifiutata? Certamente no … avrebbe agito allo stesso modo. Intermediaria dunque dei desideri e bisogni degli uomini e delle donne presso Dio. Quali desideri? Vincere alla lotteria per poi comprarsi una Ferrari (o magari in quel tempo trovare un tesoro per procurarsi l´equivalente di allora … ad esempio una fiammante e costosissima nuova quadriga con quattro velocissimi cavalli di razza)? Certamente no.

Ma quello di far riuscire alla perfezione una cerimonia, il pranzo nunziale, che credo che fosse considerato un passaggio obbligato e solenne nella formazione di una famiglia e questo perché la famiglia con tutti i suoi doni naturali che porta con sé é considerata da Dio un pilastro del Suo regno sulla terra. Solo questo? Certamente di piú … perché il pranzo sarebbe comunque fondamentalmente riuscito anche senza avere dell´altro (ottimo) vino, ma questo miracolo mi dice che Dio ha voluto rimarcare il fatto che un matrimonio (e tutto il resto nella vita – gli imprevisti ci sono sempre per quanto gli uomini si sforzino di essere estremamente previdenti) riesce perfettamente solo con il Suo intervento e questo anche se si é giá giusti di per sé davanti ai Suoi occhi.

E che altro? Beh … a seguito del miracolo solo quelli che hanno assistito all´avvenimento, e qui mi limito solo a questo e non alla successiva vita di Gesú, e chi ci ha creduto al di fuori di questa ristretta cerchia poteva sperare di ottenere altri miracoli (chi sta/stava al di fuori di questa cerchia, sta/stava semplicemente nella situazione precedente del miracolo di Cana e quindi mai avrebbe chiesto/chiederebbe un miracolo o un intervento risolutore a Dio stesso o alla Madonna quale intermediaria privilegiata).

Per cui, secondo me in questo caso il maestro Titta ha detto il tutto correttamente e se si dovesse dare maggiore attenzione alla questione io aggiungerei: “La Madonna c´é sempre ma solo per chi ci crede … per tutti gli altri é come se non esistesse” (“c´é sempre” = nel senso che aiuta chi si rivolge a lei; che non é nient´altro che un diverso modo di dire di Gesú: “Che sia fatto secondo la vostra fede …” e cioé, cosí io lo traduco: “Ricevi quello che tu desideri e mi chiedi di ottenere poiché tu credi che io sia Dio ed in quanto tale esaudisco il tuo desiderio …”).

E qui mi ricordo anche un mio post di quando si discusse se le apparizioni di Medjugore fossero genuine. Allora scrissi (piú o meno): “Cosa importa? Non dice Gesú che se due persone si riuniscono nel Suo Nome, Lui sta in mezzo a loro”? E questo, aggiungo io, anche se fosse nel luogo piú sperduto dell´Amazzonia? Se anche Medjugore fosse un falso (e secondo me le relative apparizioni sono false e chi le vede/le ha viste é in buona fede – vedasi il caso Cornacchiola dove la Madonna per assicurargli che l´apparizione é vera dice che cercando un sacerdote dovrá sentirsi rispondere da questi: “Ave Maria, figliolo …” – sul caso Trevignano non spreco neanche un secondo, facendo cosí capire cosa ne penso) e due o piú persone, attirate dal clamore mediatico, si riunissero nel suo Nome nel luogo dove la veggente dice che la Madonna appare, lá é poi probabile che si verifichino degli eventi divini genuini (e questo non a causa della falsa apparizione o di una eventuale falsa veggente ma dell´intesa di riunirsi nel nome di Cristo fra le due o piú persone).

Per esemplificare: se papa Francesco parlasse dalla finestra del Vaticano ad una immensa folla solo genericamente di Dio ma mai citando il nome di Gesú – a quanto mi pare di capire il solo sentire questo Nome gli provoca delle forti allergie – ed allo stesso tempo nessuno dei presenti si é radunato in nome Suo ma solo per ascoltare le belle parole di papa Francesco (di cosa potrá parlare mai papa Francesco oltre che di un generico Dio che ama tutti e che perció perdona automaticamente tutti? Di Pachamama? Del vaccino modificageni mRNA che é un dovere morale ed anche un atto d´amore farsi sparare in corpo? Dell´alleanza che lui stesso ha fatto con i globalisti?) lá é sicuro che il Divino stará ben attento a non farsi neanche scorgere. Se contemporaneamente a dieci metri al di fuori dello Stato del Vaticano solo due ma anche piú persone si riunissero nel nome di Gesú, magari lodandoLo e glorificandoLo ripetutamente a voce alta, lá é piú probabile che qualcosa di insolito ed inaspettato accada.

Riassumendo: quando c´é fede in Lui, Dio accorre sempre.

E questa é la mia opinione.

