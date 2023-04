Pellegrinaggio dei Padri di Famiglia a Roma. 1 Maggio 2023.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, portiamo alla vostra attenzione questa iniziativa che ci sembra interessante. Buona lettura, diffusione ed eventuale partecipazione.

§§§

1 maggio: Pellegrinaggio dei padri di famiglia a Roma

Dall’iniziativa di un gruppo di padri di famiglia cattolici, nasce l’idea di una passeggiata devozionale sotto il patrocinio di San Giuseppe, invocato come Familiarum Columen (Sostegno delle famiglie). L’obiettivo è di riunire i padri in un momento insieme spirituale e conviviale, per risvegliare in ciascuno il senso della grandezza del proprio ruolo nella famiglia e nella società. Questo breve cammino (ca. 12 km) si svolgerà a Roma, dalla stazione di Ipogeo degli Ottavi alla Basilica di San Giuseppe al Trionfale, lungo la via Francigena .

L’occasione vuole anche essere il punto di partenza per un movimento che riunisca le famiglie cattoliche, legate alla Tradizione della Chiesa, con il triplice fine di:

1) superare l’isolamento e gettare le basi di un tessuto sociale che consenta il sostegno reciproco;

2) organizzare incontri formativi per i genitori:

– sul piano spirituale, per vivere sempre più intensamente la carità nella vita matrimoniale;

– sul piano pedagogico, per approfondire sempre meglio la consapevolezza del proprio ruolo di educatori.

3) programmare uscite, passeggiate e momenti conviviali in cui “fare fronte” dinanzi alla Rivoluzione culturale, in atto ormai da decenni, che mira a disgregare e atomizzare la società e in particolar modo la comunità cristiana.

Si riuniscano perciò, e si stringano intorno al glorioso patriarca San Giuseppe, tutti coloro che credono nella potenza della famiglia, cellula fondamentale della società, per ristabilire le fondamenta della civiltà cristiana e affrettare il trionfo del Cuore Immacolato di Maria.

Maggiori informazioni e iscrizione:

traditionis.viatores@gmail.com

«Il programma di questa azione che tende a consolidare la famiglia, ad elevarne il potenziale, a integrarlo nel meccanismo vivente del mondo, può essere ridotto a pochi punti precisi: supplire all’insufficienza della famiglia, procurandole ciò che le manca per esercitare la sua funzione domestica e sociale, unire tra loro le famiglie in un fronte solido, consapevole della sua forza, permettere alla famiglia di far sentire la sua voce nelle vicende di ogni Paese.»

Pio XII, Discorso ai delegati dell’Unione internazionale degli Organismi familiari, 20 settembre 1949

§§§

§§§

