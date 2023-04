Gotti Tedeschi: “Il Futuro della Civiltà Cristiana  è nelle Nostre Mani.

Propongo una domanda provocatoria introduttiva: non potrebbe essere proprio questo momento confuso e “oscuro” nella chiesa e nella stessa civiltà cristiana, la grande occasione per unire nella difesa dei valori cristiani, spiegati quali fondanti in modo imprescindibile la civiltà e poi convertire alla fede, gli “uomini di buona volontà” con cui allearsi per difenderli, che siano atei devoti o saggi agnostici ?

Prescindendo da considerazioni scontate su fede e ragione, mi domando spesso come mai , riconoscendo che è il cristianesimo ad aver permesso lo sviluppo scientifico ed il progresso anche economico, si voglia oggi, grazie al cosiddetto ultimo utopistico reset transumanista , cancellarlo perché considerato nemico di entrambi.

Anzi , proprio oggi, riconoscendo il fallimento di un modello di globalizzazione fondato su scelte innaturali, invece di pensare di rivalutare il cristianesimo-cattolicesimo (ormai) riconoscendolo indispensabile, o almeno utile, all’uomo confuso di questo secolo , poiché gli da certezze e speranze, lo si considera ancor più responsabile degli errori che l’uomo ha fatto proprio in questo periodo . Sorgono spontanee alcune domande:

-1° Ma è vero progresso quel “progresso” che sembrerebbe voler cancellare il cristianesimo ? O chi lo vuol fare è piuttosto chi se ne è impossessato e pensa di controllarlo?

– 2° Ma le accuse al cristianesimo sotto attacco sono vere accuse al vero cristianesimo?

–3° Se un falso progresso stesse attaccando con false accuse il vero cristianesimo, che si dovrebbe fare?

Proviamo a riflettere.

