Australia. Dati Ufficiali. 5162% di Morti in Eccesso. Strage del Siero.

offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia

L’Australia ha subito 11.068 decessi in eccesso nel 2021 e poi uno scioccante numero di 22.730 decessi in eccesso entro la settimana 38 del 2022. Questo è in netto contrasto con il 2020, quando si registrarono solo 1.306 decessi in eccesso durante il presunto picco della pandemia di Covid e prima del lancio delle iniezioni di Covid.

L’Australian Bureau of Statistics ha consegnato all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) dati segreti sui decessi e gli eccessi di mortalità in Australia.

Nel 2022, la nazione è stata colpita da un colpo devastante in seguito alla ripetizione dell’introduzione delle iniezioni di Covid-19, con uno scioccante aumento del 5.162% dei decessi in eccesso nelle prime 38 settimane dell’anno, rispetto alle prime 38 settimane del 2020, che era stato il presunto apice della presunta pandemia di Covid-19.

Dati segreti, stranamente forniti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) dal governo australiano, confermano che le prime 38 settimane dell’anno 2021 hanno visto uno scioccante aumento del 1.452% dei decessi in eccesso in seguito all’introduzione delle iniezioni di Covid-19 rispetto allo stesso periodo del 2020.

Ma secondo gli stessi dati forniti dall’Ufficio australiano di statistica all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l’Australia ha subito 6.706 decessi in eccesso alla settimana 38 del 2021 e solo 432 decessi in eccesso alla settimana 38 del 2020.

Ma se confrontiamo i dati disponibili sui decessi in eccesso nel 2022 con le prime 38 settimane del 2020 e le prime 38 settimane del 2021, siamo in grado di rivelare la vera gravità della situazione in Australia.

Ciò significa che l’Australia ha subito uno scioccante aumento del 1.640% dei decessi in eccesso in sole 38 settimane del 2022 rispetto alle 53 settimane del 2020.

L’Australia ha subito uno scioccante aumento del 5.162% dei decessi in eccesso nelle prime 38 settimane del 2022 in seguito alla ripetizione delle iniezioni di Covid-19 rispetto alle prime 38 settimane del 2020, al presunto culmine della pandemia di Covid-19, e prima della distribuzione di una singola iniezione di Covid-19.

Non si tratta di stime indipendenti. Sono cifre ufficiali autorizzate dal governo australiano. E ulteriori dati pubblicati dal governo britannico suggeriscono con forza che la vaccinazione Covid-19 è il principale fattore che ha contribuito a questo enorme aumento dei decessi in eccesso in Australia.

Proprio ciò che vi è stato detto che avrebbe posto fine alla presunta pandemia e fermato il presunto enorme aumento dei decessi in tutto il mondo nel 2020, ha finito per avere l’effetto opposto.

Invece di ridurre i decessi, la vaccinazione COVID li ha aumentati in modo esponenziale.

Le cifre che lo dimostrano sono contenute in un rapporto intitolato “Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022” (Decessi per stato vaccinale, Inghilterra, 1 gennaio 2021 – 31 maggio 2022), consultabile sul sito dell’ONS e scaricabile qui.

La tabella 2 del rapporto contiene i tassi di mortalità mensili standardizzati per età in base allo stato vaccinale per gruppo di età per i decessi per 100.000 anni-persona in Inghilterra fino a maggio 2022.

La tabella rivela che i tassi di mortalità per 100.000 persone sono più bassi tra i non vaccinati in ogni singola fascia di età.

I due grafici seguenti mostrano i tassi di mortalità mensili standardizzati per età in base allo stato di vaccinazione per i decessi non dovuti al vaccino 19 in Inghilterra tra gennaio e maggio 2022 per ogni gruppo di età.