Menzogne Ripetute per Ometti Minuscoli trasformate in verità. De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione

Ero, ieri mattina, in un bar che sonnecchia sotto la lanterna di zucchero filato di Sant’Ivo alla Sapienza, in compagnia di tre signore irlandesi, amiche di famiglia, e pur essendo tutte quante ben in là con gli anni, nessuna delle tre portava in Italia il sapore allegro della buona, vecchia Irlanda cattolica. Durante il giro turistico che ho fatto con loro, entrando in chiesa, nessuna delle tre si è inchinata né ha fatto il segno della Croce; al tavolo poi una di loro, l’unica che, in tarda età, ha avuto in dono una bambina mi ha raccontato di lei, della bimba ora donna ben matura, che è sposata con un tale e che i due hanno un cane di nome Giuseppe. Ed era assai contenta di dirmelo, mentre io, dentro di me, ho detto una preghiera e non ho commentato il cattivo gusto di quella scelta infelice di nome, ma avanti perché l’incontro irlandese non è che la cornice e il quadro seguirà.

Continuando, noi tre, nei piccoli discorsi che si fanno al bar, una delle tre mi ha detto che, posso dire e pensare quello che voglio, ma che indietro non si tornerà. Poi siamo andate via e le ho portate a San Marcello al Corso per vedere il mio dolce San Paolo ritratto da Federico Zuccari come un bel principe azzurro e lontano anni luce dal verdastro del Caravaggio (che io, e chiedo venia, non amo).

Cercavo a San Marcello, l’acqua benedetta che trovavo in certe bottigline mignon che mi innamoravano. Ma niente, solo moccoli e candele. Usciamo nel sole acceso che, nel frattempo, si è conquistato il suo posto in cielo, ed è anche tempo di salutarci e di andare io a casa e loro ancora a zonzo per la Città Eterna. Mentre tornavo a casa mi sono rigirata in testa quella frase: “Puoi dire e pensare quello che vuoi, ma indietro non si torna” e mentre a passi lenti guadagnavo la piazzetta di Magnanapoli, mi è venuta in mente un’altra frase, questa volta detta da un gerarca nazista e che suonava più o meno, a memoria, così: “Una bugia ripetuta cento volte diventa la verità”. Ed ecco che tutto si è fatto palese e chiaro alla mia mente nel Signore.

Per anni e anni, forse da sempre, hanno detto e ripetuto – e nella modernità col megafono della televisione – le bugie e le menzogne che, pian pianino, sotto l’arcobaleno di Satana, sono diventate verità con la v minuscola. Una falsa verità, fragile perché sostenuta da piccoli uomini che si credono grandi, una falsa verità che respira nella paura di altri piccoli uomini, incapaci di mostrare che il re è nudo e che tutto quel che ha detto è viperino e inzuppato nella bugia.

Si sono inventati i dinosauri (basta veder la faccia dello “scienziato” che li avrebbe scoperti più o meno, guarda caso, ai tempi di Darwin-Devil in diavoliano, per farsi una grande risata) mentre il Signore ha creato il mondo come lo vediamo oggi. Hanno inventato la pallina ruotante nel vuoto (per carità non dite a mio marito che lo sto scrivendo!) per farci sentire tutti instabili e relativi, mentre il Signore ha creato la terra stabile e non so se piatta, ma certo ferma. Hanno detto che è bello essere omosessuale mentre è un chiaro esempio di superbia (gay pride) sfidare la volontà di Dio che, nell’identità sessuale (maschio e femmina li creò) mostra la sua eterna volontà, che noi siamo chiamati a obbedire perché è la nostra felicità.

E vai e via con le balle fino alla psicopandemia, al finto vaccino, alla falsa emergenza climatica e avanti, senza vergogna, nella bugia ripetuta a vanvera da uomini e donne dai cuori di pietra. E prima di andare avanti con le balle, vi invito a dare un’occhiata- fatevi forza – a bafometto, che pur essendo maschio ha le mammelle come una donna… Più chiaro di così!

Basta con le bugie, adesso, le altre potete benissimo scovarle da soli, io ora mi fermo, ma prima di congedarmi vorrei dire una parola sola sulla “veggente” di Trevignano. La signora, per quanto ne so avendo sentito con le mie orecchie i suoi ex dipendenti (una ventina, mi sembra) deve loro una montagna di denaro. E questo, solo questo, la fa vivere nel peccato.

Infatti – e cito un Padre domenicano che s’ispira al catechismo di San Pio X – “secondo la Sacra Scrittura gridano verso il cielo l’omicidio volontario, il peccato impuro contro natura, l’oppressione dei poveri, la frode della mercede agli operai”. Non ho altro da aggiungere e con una piroetta nel cielo auguro a tutti una Santa giornata immersa nella Sua volontà.

