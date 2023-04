La Guerra è fra USA e Russia, ma l’Ucraina la Sta Perdendo. Life Site News.

Tucker Carlson: i documenti trapelati rivelano l’amministrazione Biden, i media mentono;Gli Stati Uniti sono in guerra con la Russia e l’Ucraina sta perdendo

“Questa è una guerra calda tra le due principali superpotenze nucleari sulla Terra e tuttavia questa guerra non è mai stata formalmente dichiarata”, ha spiegato il conduttore di FoxNews. «Questa guerra è una violazione della legge americana. È un crimine».

I documenti trapelati dal Pentagono rivelano che, contrariamente alla narrativa presentata negli ultimi 14 mesi dalle agenzie di intelligence statunitensi e dai media tradizionali, la guerra in Ucraina è in realtà “una battaglia per procura tra superpotenze” e l’Ucraina sta “perdendo la guerra, ” ha spiegato Tucker Carlson giovedì.

Il conduttore di FoxNews si riferiva alle notizie di numerosi documenti militari trapelati negli ultimi due mesi da un membro della guardia nazionale di 21 anni che ieri è stato velocemente arrestato dalle autorità.

Uno dei documenti trapelati, datato 23 marzo rivela che gli Stati Uniti hanno dispiegato 14 unità delle forze speciali in Ucraina, mentre 50 sono arrivate dal Regno Unito e 33 da Lettonia, Francia e Paesi Bassi.

Secondo il Washington Post, le fughe di notizie mostrano anche che, nonostante “le dichiarazioni pubbliche dell’amministrazione Biden sulla vitalità dell’esercito ucraino”, internamente si suppongono significative “carenze” nella “generazione e sostegno del vigore delle forze” per una prevista controffensiva primaverile.Un’operazione del genere probabilmente si tradurrà solo in “modesti guadagni territoriali” e “esacerberà le vittime”, ha indicato un documento contrassegnato come “top secret”.

Carlson ha iniziato il suo monologo di giovedì riassumendo due punti principali sulla guerra in Ucraina che sono stati ripetuti negli “ultimi 14 mesi” da “ogni centro di potere” negli Stati Uniti, incluso il governo e “virtualmente ogni singolo sbocco lungo l’intero spettro dei nostri mezzi di informazione nazionali”.

Questi includono “che la guerra in Ucraina è una guerra di sovranità nazionale.Non è una battaglia per procura tra superpotenze”, ha detto Carlson. E il secondo punto di discussione, che è stato enfatizzato più e più volte, è che “l’Ucraina sta vincendo quella guerra. Le truppe ucraine sono coraggiose e nobili. Le truppe russe sono malvagie e incompetenti”.

“Questi sono i due temi essenziali della guerra in Ucraina, ed entrambi sono bugie”, ha detto.

Riferendosi ai documenti trapelati di cui sopra, il popolare conduttore di FoxNews ha affermato che “questa in realtà non è la guerra dell’Ucraina.È la nostra guerra.Gli Stati Uniti sono un combattente diretto in una guerra contro la Russia. Mentre parliamo, i soldati americani stanno combattendo contro i soldati russi. Quindi, questo non è un conflitto regionale nell’Europa orientale. Questa è una guerra calda tra le due principali superpotenze nucleari sulla Terra e tuttavia questa guerra non è mai stata formalmente dichiarata”.

“Non è stata autorizzata dal Congresso e, per questo motivo, questa guerra è una violazione della legge americana. È un crimine”, ha detto.

“La seconda cosa che apprendiamo da questo quadro è che, nonostante il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti, l’Ucraina sta di fatto perdendo la guerra. Per ogni russo vengono uccisi sette ucraini. Le difese aeree ucraine sono state completamente eliminate. L’Ucraina sta perdendo. L’amministrazione Biden ne è perfettamente consapevole. Sono nel panico per questo, ma hanno mentito al pubblico su questo fatto”, ha continuato Carlson.

“Solo due settimane fa, ad esempio, il Segretario alla Difesa Lloyd Austin ha dichiarato al Senato degli Stati Uniti che la potenza militare russa sta ‘svanendo’. In altre parole, la Russia sta perdendo la guerra. Era una bugia. Sapeva che era una bugia quando l’ha detto, ma l’ha ripetuto in una testimonianza al Congresso. Questo è un crimine”, ha detto.

«Ma Lloyd Austin non è stato arrestato per aver commesso quel crimine. Invece, il solo uomo che è stato preso in custodia, o che probabilmente lo sarà mai, è un 21enne della Massachusetts Air National Guardsman che ha fatto trapelare i documenti che dimostravano che Lloyd Austin stava mentendo.

“Ha rivelato i crimini, quindi è lui il criminale. È così che funziona Washington. Dire la verità è l’unico vero peccato”, ha affermato Carlson.

Eppure, invece di venire in difesa di un giovane “che ha detto agli americani cosa sta realmente accadendo in Ucraina”, i media legacy “stanno celebrando la sua cattura”, si è lamentato Carlson, mostrando diverse clip di personalità dei media che attaccano Jack Douglas Teixeira, che è stato arrestato giovedì .

“Ora, tieni presente che, poiché non sappiamo ancora dove Jeffrey Epstein abbia ottenuto centinaia di milioni di dollari, non ne abbiamo idea. Né sappiamo cosa facesse per vivere. [Per comprendere cosa voglia dire con queste allusioni, occorre ricordare che Jeffrey Edward Epstein è stato un criminale imprenditore molto controverso, morto “suicidato” in carcere il 10 agosto 2019. Criminale e imprenditore statunitense è stato arrestato con l’accusa di traffico sessuale di minori. In realtà ha dichiarato molte volte, ma non si conosce la verità, che era un agente dei servizi segreti. Era stato coinvolto nella Bear Stearns, la finanziaria che innescò la crisi valutaria mondiale del 2008. Aveva fondato diverse società con sede alle isole Vergini (paradiso fiscale). Aveva passaporto austriaco, sotto falso nome, e figurava residente in Arabia Saudita. Tra le altre amenità aveva fondato una star up collegata all’industria militare israeliana guidata da Ehud Barak, ex primo ministro israeliano ed ex ministro della difesa israeliana. Era in rapporti con Adnan Khashoggi, intermediario saudita coinvolto nello scandalo Irangate per il trasferimento di armi americane da Israele all’Iran. Nei diversi processi in cui è stato coinvolto, oltre ad essere coinvolte diverse personalità politiche americane, probabilmente ricattate da probabili scandali sessuali, c’erano molte altre personalità fra cui Donal Trump e il secondo figlio maschio, Andrea, della defunta regina Elisabetta II d’Inghilterra – NdT]

Non sappiamo chi abbia lasciato pipe bomb a Capitol Hill il 6 gennaio… due di loro”, ha osservato Carlson. [Sugli avvenimenti relativi a Capitolo Hill che ancora oggi cercano di tenere sotto scacco Donald Trump si ritiene superfluo fare commenti – NdT]

“Non sappiamo chi abbia fatto trapelare la decisione della Corte Suprema che ha annullato Roe v. Wade. Non possiamo nemmeno dire con certezza chi ha ucciso il presidente degli Stati Uniti perché dopo 60 anni l’amministrazione Biden nasconde ancora migliaia di pagine di documenti riservati dell’assassinio di Kennedy, così come nascondono più di un miliardo di altri documenti classificati, ” Egli ha detto.

“Ma stasera, possiamo dire con assoluta certezza chi ha messo in imbarazzo Victoria Nuland , [è la dolce signora americana della famosa frase “si fotta l’Europa” e che aveva innescato, anche con milioni di dollari, le rivolte ucraine di Maidan – NdT] e Joe Biden, e quel ragazzo andrà in prigione per molto, molto tempo.Questo è lo standard, [e] i media stanno bene con quello standard”, ha continuato Carlson.

Per illustrare il punto, lunedì il conduttore televisivo ha evidenziato una dichiarazione del portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, che metteva in guardia i media contro la pubblicazione di queste informazioni trapelate. Kirby ha detto:

“Senza confermare la validità dei documenti, si tratta di informazioni che non sono di pubblico dominio. Non hanno nulla a che fare, se non vi spiace che lo dica, con le prime pagine di giornali o in televisione. Non sono destinati al consumo pubblico e non dovrebbero essere là fuori.

“Quindi, il fatto che i soldati statunitensi stiano combattendo i soldati russi in una guerra in Ucraina non è di dominio pubblico”, ha risposto Carlson. “Il fatto che il Paese che sosteniamo e al fianco del quale combattiamo stia perdendo, non vincendo, non è di dominio pubblico. Non hai il diritto di sapere cosa sta facendo il tuo governo a tuo nome con i soldi delle tue tasse e con il futuro dei tuoi figli e nipoti. Non hai il diritto di sapere: stai zitto e smettila di fare domande pertinenti.

“Quello che sta succedendo a questo ragazzo che ha fatto trapelare i documenti è quello che succede a chiunque contraddica lo stato di sicurezza nazionale e i suoi obbedienti servitori nei media. Vai in prigione così i media possono continuare a raccontarti bugie”, ha concluso Carlson.

Traduzione Vincenzo Fedele

