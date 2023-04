Belgio. Denuncia Penale contro Ursula per il Vaccino-Gate con Bourla.

Una denuncia penale contro Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, è stata presentata ai tribunali belgi. È accusata di essersi sostituita al governo federale durante la pandemia Covid-19, negoziando un mega-contratto per i vaccini via SMS con l’amministratore delegato della Pfizer. Poi di aver cancellato quegli SMS.

È stato un regalo di Pasqua inaspettato per il giudice istruttore finanziario Frédéric Frenay. Il magistrato di Liegi è stato appena incaricato da un cittadino belga di indagare su una denuncia penale contro Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. La denuncia non è di poco conto, in quanto riguarda le qualifiche di “usurpazione di funzioni e titoli”, “distruzione di documenti pubblici” e “appropriazione illecita di interessi e corruzione”.

In breve, il presidente della Commissione è accusato di aver agito “senza alcun mandato” per conto degli Stati membri dell’UE – tra cui il governo federale belga – negoziando “direttamente e segretamente”, tramite SMS in particolare, contratti per l’acquisto di vaccini con l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, durante la pandemia di Covid-19.

Ursula von der Leyen è anche accusata di aver cancellato questi SMS, un caso noto come “Deletegate”.

Finora questo caso era stato oggetto di denunce amministrative contro la Commissione al Mediatore europeo (presentate da un giornalista tedesco) e alla Corte di giustizia dell’Unione europea (presentate dal New York Times).

Con questa nuova denuncia, il Deletegate prende per la prima volta una piega penale in uno dei 27 Stati membri dell’UE. E qui non è più la Commissione a essere presa di mira per mancanza di trasparenza.

È il suo Presidente, a titolo personale, per atti punibili ai sensi del codice penale belga.

Il denunciante, Frédéric Baldan, 35 anni, è un lobbista professionista accreditato presso le istituzioni europee. È specializzato nelle relazioni commerciali tra l’Unione europea e la Cina.

Nel 2019 ha partecipato alle missioni economiche della Regione di Bruxelles-Capitale a Shenzen e poi alla missione federale a Pechino e Shanghai alla presenza della Principessa Astrid.

Accompagnato dal suo legale, Diane Protat, avvocato del foro di Parigi, Frédéric Baldan ha presentato mercoledì 5 aprile una denuncia presso il Tribunale di prima istanza di Liegi, direttamente al giudice Frenay.

Il lobbista europeo, che vive non lontano da Hannut, nella provincia di Liegi, si è costituito parte civile e stima il suo danno morale in 50.000 euro. Ritiene che il comportamento della Presidente von der Leyen abbia danneggiato “le finanze pubbliche del Belgio” e “la fiducia dei cittadini”.

Quest’ultima è definita nella denuncia come la “fiducia collettiva nello Stato come potere istituzionale per la realizzazione del bene comune”. In un certo senso, negoziando senza mandato, da sola e in segreto con il grande capo di Pfizer, al posto del governo belga, la Presidente della Commissione avrebbe minato la fiducia pubblica nel potere pubblico dello Stato belga.

Secondo il denunciante, le finanze pubbliche belghe sono state danneggiate dalle trattative di Ursula von der Leyen con Pfizer in merito a un mega-contratto firmato il 19 maggio 2021 dalla Commissione e dall’azienda americana. Si tratta del terzo contratto firmato dall’esecutivo europeo con l’azienda newyorkese. Ed è di gran lunga il più importante: riguarda 1,8 miliardi di dosi di vaccino, mentre i primi due contratti con Pfizer riguardavano ciascuno “solo” 300 milioni di dosi.

Questo terzo contratto avrebbe un valore di 35 miliardi di euro se venisse attuato completamente. È il più grande di tutti i contratti firmati dalla Commissione con le aziende farmaceutiche.

Infatti, come osserva la Corte dei Conti europea, “tra agosto 2020 e novembre 2021, la Commissione ha firmato 11 contratti con otto produttori di vaccini, ottenendo fino a 4,6 miliardi di dosi di vaccini a un costo totale previsto di quasi 71 miliardi di euro”.

Nel giugno 2022, una coalizione di dieci Stati membri dell’Europa orientale ha chiesto la rinegoziazione di tutti questi contratti con i produttori, compreso, inevitabilmente, quello più importante con Pfizer.

Il motivo? Le quantità di vaccini consegnate superavano di gran lunga le esigenze dei Paesi firmatari. Il risultato è che tutte queste scorte ricevute e fatturate hanno l’effetto di gravare sulle finanze nazionali di questi dieci Stati membri.

Insomma, durante i negoziati preliminari, in buona fede o sotto l’influenza dell’industria farmaceutica, gli ordini effettuati dalla Commissione sembrano essere stati gonfiati con gli ormoni. Questa osservazione vale per tutti gli 11 contratti, compreso quello che da solo rappresenterebbe la metà del budget europeo complessivo per i vaccini.

Tutti gli Stati membri, compreso il Belgio, hanno quindi delle eccedenze. L’eccedenza belga è di due tipi: le scorte rimanenti e le dosi donate ai Paesi in via di sviluppo.

Al 9 dicembre 2022, le scorte di dosi di vaccino covid-19 disponibili nel Regno ammontavano a 13,5 milioni di dosi (di cui 9,2 milioni acquistate da Pfizer), secondo i dati pubblicati dall’Istituto di Sanità Pubblica Sciensano, mentre il numero di vaccini donati attraverso gli aiuti allo sviluppo ammontava a 11,6 milioni di dosi (di cui 2,5 milioni di vaccini Pfizer) al 15 settembre 2022.

L’Istituto di Sanità Pubblica sottolinea inoltre che “il Belgio è uno dei Paesi che ha donato il maggior numero di dosi di vaccini in rapporto alla sua popolazione”.

Di conseguenza, il Belgio ha acquistato 25,1 milioni di dosi in eccesso, ovvero il 62% di tutti i vaccini consegnati.

Quasi la metà di questi vaccini “in eccesso” (11,7 milioni di dosi) sono stati acquistati da Pfizer, e alla fine del 2022 il Belgio aveva ricevuto un totale di 40,4 milioni di dosi da tutti i produttori.

Secondo Sciensano, Pfizer ha fatto la parte del leone con 27,9 milioni di dosi. Quindi, quasi sette vaccini su dieci consegnati al Belgio sono stati forniti dall’azienda guidata da Albert Bourla.

L’amministratore delegato di Pfizer ha confermato al New York Times alla fine di aprile 2021, poco prima della firma del mega-contratto, di aver creato un vero e proprio legame personale con il Presidente della Commissione europea. Ha detto di aver “sviluppato una profonda fiducia [con lei], perché abbiamo avuto discussioni approfondite”.

Ha aggiunto: “Conosceva i dettagli delle varianti, conosceva i dettagli di tutto. Questo ha reso la discussione molto più coinvolgente”.

Il 18 giugno 2020, la Commissione ha firmato un accordo con i 27 Stati membri. Questo accordo consente all’esecutivo dell’UE di concludere accordi di acquisto anticipato (APA) con i produttori di vaccini per loro conto.

L’accordo istituisce un comitato direttivo e gruppi di negoziatori la cui composizione è specificata.

Tuttavia, secondo la denuncia penale presentata dal giudice Frenay, in questo accordo “non sono conferiti poteri specifici al Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che non è membro né del comitato direttivo né delle squadre di negoziatori.

Il Presidente della Commissione non può quindi pretendere di essere responsabile dei negoziati.

Tuttavia, la Corte dei conti europea ha criticato i negoziati “in solitaria” della von der Leyen in una relazione speciale sull’appalto dei vaccini pubblicata lo scorso settembre.

“Non abbiamo ricevuto alcuna informazione sulle trattative preliminari per il più grande contratto dell’UE”, si legge a pagina 33. La guardia finanziaria dell’UE aveva chiesto alla Commissione di fornirle un elenco degli esperti scientifici consultati e dei pareri ricevuti, il calendario dei negoziati, i verbali delle discussioni e i dettagli delle condizioni concordate. Non ha ricevuto nulla.

La Corte dei conti europea conferma inoltre che le regole di negoziazione stabilite dalla Commissione sono state disattese da Ursula von der Leyen: “Nel marzo 2021, la Presidente della Commissione ha condotto negoziati preliminari per un contratto con Pfizer/BioNTech.

Questo è l’unico contratto per il quale la squadra di negoziazione congiunta non è stata coinvolta in questa fase dei negoziati, contrariamente alla decisione della Commissione sull’acquisto dei vaccini COVID-19”.

Un revisore della Corte dei Conti europea, intervistato dalla rivista Politico, ha affermato che i negoziati preliminari di Ursula von der Leyen sono stati decisivi per i termini dell’accordo finale: “Gli aspetti essenziali dei contratti sono stati concordati informalmente.

Solo dopo aver raggiunto questo accordo informale è stato possibile proseguire il processo formale”. Questo è stato davvero essenziale per i negoziati”.

Lo scorso ottobre, la Procura europea (EPPO) ha confermato di aver aperto un’indagine sull’intero processo di approvvigionamento dei vaccini Covid-19 nell’Unione Europea.

Non è mai trapelato nulla di sostanziale. Ma la natura dei messaggi di testo scambiati tra Ursula von der Leyen e Albert Bourla dovrebbe logicamente costituire uno degli aspetti di questa indagine.

Se questi messaggi sono stati effettivamente cancellati dallo smartphone della Presidente della Commissione, una copia dovrebbe essere ancora presente nello smartphone di Albert Bourla.

Che potrebbe essere interpellato dalla Procura Europea o dal giudice istruttore di Liegi.

