Voglio Essere Anch’io un Cattivista Climatico. Del Pozzo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Luca Del Pozzo, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione questo commento ironico sull’ultima tendenza/follia, legata alla colossale balla strumentale e strumentalizzata, quella del Cambiamento Climatico legato alle attività umane…buona lettura e diffusione.

Per non farci mancare nulla, si è appreso ieri dell’ennesimo episodio di eco-balordaggine andato in onda nei giorni scorsi, protagonista stavolta il collettivo inglese “Tyre Extinguishers” cosiddetto. Oggetto delle attenzioni degli adepti della gnosi ambientalista, i Suv di alcuni malcapitati residenti in una zona di Bologna, a cui è stato sgonfiato un pneumatico. Motivo di cotanto atto eroico? “Rendere impossibile possedere un enorme, inquinante 4×4 nelle aree urbane di tutto il mondo”, si legge nel testo della rivendicazione (anvedi) lasciato in omaggio sul parabrezza delle vetture, con annesso invito a muoversi per una giornata a piedi o in bici.

Non trova anche lei encomiabile, direttore, lo zelo e la passione e lo slancio di questi giovani che ci costringono, te piaccia o non te piaccia, ad essere cittadini responsabili e attenti alle sorti del pianeta, allo stesso modo di tutti coloro che in altri ambiti ci costringono ad buoni, tolleranti, inclusivi, accoglienti, solidali, eccetera eccetera eccetera? Non trova anche lei encomiabile l’empatia mostrata da quel collettivo nei confronti dei proprietari dei Suv quando scrivono: “Attenzione, abbiamo sgonfiato un pneumatico del tuo Suv, ti arrabbierai, lo sappiamo. Non ce l’abbiamo con te ma con la tua auto”? E pazienza se appare un pelo controintuitivo che un Suv possa inquinare così, da solo, senza cioè che qualcuno lo compri, lo metta in moto e lo faccia andare in giro, non vorremo mica stare a cincischiare, su. Ecco non so a lei ma a me tutto ciò commuove. Quasi quasi voglio essere anch’io un cattivista climatico.

Luca Del Pozzo



