Castellammare di Stabia, Tolto il Caprone dall’Altare.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, riceviamo dagli Alleati dell’Eucarestia questo messaggio che offriamo alla vostra attenzione e condivisione. Stilum Curiae si era occupato di questo problema qualche tempo fa, e potete leggere l’articolo a questo collegamento.

§§§

CRISTO VINCE INSIEME AI SUOI ALLEATI

La fede e la preghiera possono tutto!!

Carissimi lettori e lettrici,

siamo lieti di annunciarvi una significativa vittoria degli Alleati dell’Eucarestia.

La fede e la preghiera possono ogni cosa.

Ne siamo sempre stati convinti e ogni giorno che passa riceviamo grandi grazie che ce lo confermano.

Siamo nati con l’intento di aiutare e sostenere tutti quei fedeli che, come noi, non accettano e non intendono legittimare la pratica della distribuzione della Santa Comunione sulle mani.

Abbiamo raccolto molte testimonianze di persone che hanno subito umiliazioni e derisioni, al momento della richiesta di ricevere la Particola in bocca, da parte di sacerdoti poco sensibili o semplicemente ignoranti, che in alcuni casi sono arrivati pure a spintonare il fedele che chiedeva di riceverLa come la Chiesa ha sempre fatto e insegnato.

In tutte queste testimonianze traspariva un amore sconfinato per Gesù e un’enorme tristezza per il fatto che troppi ancora Lo offendono.

Ci siamo uniti ed abbiamo cominciato a combattere gli abusi, prima dando il nostro esempio personale di devozione nella Casa del Padre, poi anche con azioni concrete più materiali.

Tra gli abusi che ci sono stati segnalati uno di quelli che ci ha colpito di più è stato quello di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli: una tovaglia con un ricamo raffigurante un caprone, era posta sopra l’altare del Tabernacolo, nella chiesa della Madonna del Carmine.

Nonostante la richiesta ripetuta di rimozione da parte di molti fedeli, il parroco si rifiutava di toglierla.

Allora sono scesi in campo gli Alleati per fare rimuovere un così oltraggioso simbolo, attivando l’operazione “flash bombing”, consistito nell’invio all’indirizzo dell’Arcivescovo di una serie di mail dal contenuto identico, inviate nello stesso giorno e sottoscritte da decine e decine di Alleati, residenti in diverse parti d’Italia.

Finalmente il giorno del Lunedì dell’Angelo, a distanza di pochi giorni dal termine dell’operazione flash bombing, alcuni fedeli ci hanno riferito che la tovaglia è stata rimossa e sostituita con un’altra, davvero molto bella e decorosa, come provato dalle foto che ci sono state inviate.

La felicità è stata grande per il raggiungimento di questo risultato e, benché consapevoli che gli abusi sono tanti ed il lavoro non è certo finito, ringraziamo innanzitutto il Signore che vince, regna ed impera, nelle mani del Quale ci offriamo come strumenti inutili.

Se sommiamo questa vittoria alle altre più squisitamente spirituali che gli Alleati riportano ogni giorno, andando in ginocchio a ricevere la Comunione anche di fronte a preti ostili e ottenendoLa, possiamo dire di avere più di un motivo per rallegrarci.

Desideriamo, inoltre, ringraziare di cuore Sua Eccellenza l’Arcivescovo e l’intera curia di Sorrento/ Castellammare di Stabia per aver accolto la nostra richiesta sottoscritta dai tanti fedeli turbati alla vista di un tale obbrobrio posto su quell’altare; e ringraziare anche i fedeli che ci hanno segnalato l’abuso, quelli che ci hanno inviato le foto, le decine di Alleati che hanno partecipato all’invio delle lettere e quelli che hanno accompagnato l’operazione con le preghiere personali.

Una cosa ci preme ricordare a sacerdoti e vescovi: gli Alleati sono mossi esclusivamente dall’ amore verso Gesù Cristo e dal rispetto che Gli si deve nella Santa Eucarestia.

È evidente che quando questi sentimenti accomunano mittente e destinatario la via della collaborazione proficua si trova, come l’Arcivescovo di Sorrento ha dimostrato venendo incontro alla sensibilità e alle necessità spirituali dei fedeli della diocesi. Che sia da esempio per i suoi confratelli presuli.

Ma la gioia vera è sgorgata, quando abbiamo saputo che i fedeli ritorneranno finalmente ad adorare Gesù Eucaristico, davanti a quel Tabernacolo, che in molti avevano disertato per la presenza di quell’immagine infernale, troppo a lungo e indegnamente tollerata su quell’altare.

Sia lodato ed adorato in ogni momento Gesù nel Santissimo Sacramento.

A presto!

Valter Tuninetti e Veronica Cireneo

a nome degli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo.

Giovedì 13 aprile a. D. 2023

Tag: caprone, castellammare di stabia



Categoria: Generale