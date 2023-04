Messa Antica, la Persecuzione. Laici USA: non Cederemo, Combatteremo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da Life Site News, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

Molti cattolici tradizionali nel mondo stanno soffrendo per l’ingiusta soppressione delle loro amate Messe tradizionali in latino e dei Sacramenti tradizionali, nei quali hanno cresciuto le loro numerose famiglie e hanno promosso la loro fede e la loro vita di virtù. Riteniamo importante promuovere una discussione sulla giusta risposta alle azioni del Papa e dei vescovi che applicano i suoi editti, poiché si tratta di un rito secolare che ha il suo giusto posto nella Chiesa cattolica e non può essere soppresso da nessun Papa. Il vescovo Athanasius Schneider lo ha continuamente sottolineato, insistendo sull’importanza di considerare i limiti dell’obbedienza a un papa.

Recentemente LifeSite ha pubblicato un’opinione di un sacerdote tradizionale che serve una diocesi statunitense, commentando l’ingiustizia della continua soppressione del rito tradizionale. Egli ha insistito sul fatto che i cattolici hanno uno “stretto diritto” al rito tradizionale e devono “resistere”, quindi, alla sua soppressione.

Oggi presentiamo la prospettiva di due laici: James Andrew Dunn e Leo Fitzsimmons. Dunn frequenta la Messa latina tradizionale da più di dieci anni, dopo averla scoperta nel 2010. Vive nell’arcidiocesi di Filadelfia e gestisce un sito web sull’arte cattolica chiamato St. Luke’s Gallery. Anche Fitzsimmons è un cattolico dell’arcidiocesi di Filadelfia, padre di cinque figli e nonno.

Con un tono sorprendentemente forte, Dunn paragona, come altri hanno fatto, il fatto che i cattolici tradizionali siano ora mandati dai loro vescovi in palestre e scantinati con la vergognosa segregazione razziale dell’America dei decenni passati.

È indignato per il trattamento riservato ai cattolici tradizionali nella Chiesa cattolica e ritiene che questi fedeli non dovrebbero sopportarlo. E dovrebbero rifiutarsi di sopportarlo non per orgoglio, sostiene, ma per l’onore di Gesù Cristo: “Non si tratta solo della dignità di noi laici, ma piuttosto della dignità e del meritato rispetto che si deve alla Messa dei Santi”.

“La risposta alla direttiva di Roma contro la Messa tradizionale in latino è semplice: ignorarla! È ingiusta, non valida e manca di rispetto alla Santissima Trinità e alla Messa dei Santi”, insiste Dunn.

Propone ai cattolici di opporsi a queste nuove regole e, se necessario, di lasciare le parrocchie diocesane abusive e andare altrove.

Scrive: “No, Padre, noi NON faremo la Messa nel seminterrato. Ci aspettiamo che continuiate a celebrare la Messa tradizionale in latino nella chiesa, come Dio vuole, e sì, vi copriamo le spalle se ci sono problemi.

Quindi, cosa succede quando il vostro sacerdote si rifiuta e/o il vostro vescovo si inserisce “seguendo gli ordini di Roma”.

” Beh, possiamo scegliere di non fare nulla, oppure possiamo comportarci da uomini cattolici sul modello dei grandi santi e informarli che purtroppo ci stiamo trasferendo in un altro posto dove la Messa dei santi è rispettata e portiamo con noi i nostri portafogli.

Fitzsimmons sostiene che “dobbiamo assolutamente e senza scuse difendere il nostro diritto dato da Dio non solo alla Messa latina tradizionale, ma alla sua dignità”.

Che questi pezzi forti e appassionati di laici cattolici che amano molto la Santa Madre Chiesa siano un invito a ulteriori riflessioni e azioni da parte dei fedeli cattolici che desiderano preservare la loro fede, anche dopo aver visto quanti danni la versione modernizzata del rito romano ha complessivamente fatto alla fede cattolica nel mondo. È in gioco la salvezza delle anime. È dolorosamente chiaro che i nostri pastori a Roma, fino alle nostre diocesi locali, hanno praticamente abbandonato i fedeli.

Coloro che dovrebbero essere i custodi e i servitori della Sposa di Cristo, cioè i membri che occupano posti di autorità all’interno della Chiesa, sono diventati servitori di una grande rivoluzione.

Questa rivoluzione è essenzialmente un completo rifacimento della Chiesa cattolica – un cambiamento di paradigma, se vogliamo.

Come o perché dovremmo rimanere tollerantemente accondiscendenti e indifferenti quando Cristo, il nostro Re, è così gravemente offeso e la Sua Sposa deturpata e umiliata davanti a un mondo malvagio e miscredente? Ogni questione dei nostri giorni, in relazione alla rivoluzione che sta devastando la civiltà cristiana, merita una reazione adeguata da parte dei fedeli. Dio è offeso e queste offese richiedono una reazione pubblica, una resistenza e una riparazione.

Dobbiamo assolutamente e senza scuse difendere il nostro diritto dato da Dio non solo alla Messa latina tradizionale, ma anche alla sua dignità. La Messa tradizionale latina, nota anche come Messa dei Santi (per un motivo), è il culto corretto del Dio Trino offerto attraverso i secoli nella maggior parte della Chiesa latina. Se gli uomini di Chiesa non avessero cercato di schiacciare la Messa latina tradizionale dopo il Concilio Vaticano II, forse non avremmo il disordine che abbiamo ora con la tirannia LGBT, l’aborto su richiesta e persino i “club satanici del doposcuola” nelle scuole pubbliche.

Tutti questi mali e altri ancora fanno parte della nostra cultura malata di oggi e, sì, Dio Onnipotente è molto offeso. La realtà della giustizia di Dio si è persa dalle menti e dai cuori degli uomini, ed è per questo che noi cattolici continuiamo a perdere, con o senza la buona leadership del clero. Una buona leadership, tra l’altro, va ben oltre le caramelle per le orecchie e le omelie sciroppate: “A che serve nutrire i nostri figli con il pane, trascurando di nutrirli con lo zelo per Dio e l’amore per le anime che trovano la loro fonte e ispirazione nelle incrollabili convinzioni della fede soprannaturale?”.

In molti anni di organizzazione di rosari di pubblica riparazione per i gravi peccati, i crimini e le ingiustizie che gridano al cielo per la vendetta divina, mi sono reso conto che pochissime persone sono disposte a unirsi a questa santa causa. Allo stesso tempo, ammetto che molti bravi uomini stanno lavorando duramente per tenere le patate in pentola e pagare le bollette.

Sebbene sia importante e necessario come parte del suo dovere, è insufficiente per qualsiasi uomo di Dio.

È secondario (nel senso che il suo oggetto è umano, non divino) rispetto alla difesa dell’onore di Dio e alla protezione della Santa Madre Chiesa. In verità, a cosa serve nutrire i nostri figli con il pane, trascurando di nutrirli con lo zelo per Dio e l’amore per le anime che trovano la loro fonte e ispirazione nelle incrollabili convinzioni della fede soprannaturale?

Il modo migliore per insegnare la fede ai nostri figli è mostrare loro come siamo disposti a lottare per essa e a fare tutto ciò che è in nostro potere per ripristinare la civiltà cristiana. Il fallimento collettivo dei nostri uomini cattolici, che sono chiamati a guidare anche nelle imprese spirituali, è uno dei maggiori motivi per cui viviamo tra gli orrori oltraggiosi del nostro tempo.

Per quanto riguarda l’anonimato di questo sacerdote, vorrei dire questo. Egli comprende i metodi del campo di battaglia e non ha intenzione di rivelare la sua posizione. In base alle sue intuizioni sul problema, è assolutamente chiaro che ha un piano di gioco da seguire quando la misericordia di Francesco busserà alla sua porta, come avverrà per tutti coloro che cercano di promuovere la Messa di tutti i tempi e la fede cattolica che essa rappresenta.

Il messaggio è che dobbiamo avere un piano in atto per poter reagire in modo appropriato quando ci viene ingiustamente ordinato di rinunciare ai nostri diritti cattolici per diminuire e mettere in pericolo la vita cattolica. Dobbiamo essere pronti a rimanere fermi per proteggere coloro che sono affidati alle nostre cure. Non possiamo cedere a una postura effeminata e alla sottomissione a qualsiasi comando che ci releghi nel seminterrato, il proverbiale “fondo dell’autobus”. Sottomettersi a questa ingiustizia significherebbe arrendersi al soffocamento della pienezza della vita cattolica. Per il bene delle anime, dobbiamo rispondere a questa ingiustizia con un sonoro “No!”, con parole e azioni.

I fedeli, soprattutto gli uomini, devono convincere i parroci che siamo assolutamente al loro fianco e che ci mobiliteremo per loro. Hanno bisogno di alcuni aiuti seri. È importante anche che i fedeli facciano un grande esame di coscienza e capiscano che la falsa obbedienza a un’orrenda ingiustizia non viene da Dio. Resistete e combattete doverosamente e con rispetto e vedete se Dio e Sua Madre, come un esercito schierato per la battaglia, non ci aiutano.

Senza dubbio verranno in nostro aiuto. Come dichiarò la Pulzella d’Orleans, la grande Santa Giovanna d’Arco: “Non torneremo alle ” Messe fra le rocce” dell’Irlanda sotto la persecuzione.

Non ci nasconderemo nei boschi, negli scantinati, nelle grotte o nelle soffitte. I nostri nemici non dormono mai. I nostri nemici non dormono mai: cospirano costantemente per schiacciare completamente i cattolici e la civiltà cristiana.

Troppo spesso non siamo motivati e zelanti come i nemici di Dio e dell’uomo.

Gli attacchi contro Dio e le devastazioni dell’ingiustizia non ci impressionano. Non siamo motivati né a lottare contro il male né a riparare i danni subiti. Troppo spesso vogliamo semplicemente vivere la nostra piccola vita comoda. Dobbiamo superare questa freddezza e accidia spirituale.

Quando i mali avanzano a disonore di Dio e a danno delle anime, la voce di Dio è chiara: Alzatevi, uomini di Dio, e combattete con coraggio, perché il Signore vostro Dio è dalla vostra parte! Deus vult! Ipsa conteret!

§§§

