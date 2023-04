Melanconico Approdo di Scuccia all’Isola dei famosi. Deotto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Paolo Deotto, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla vicenda di Cristina Scuccia. Buona lettura, meditazione condivisione.

§§§

Sono passate le ventitré del Venerdì Santo. Sfoglio qualche pagina di quotidiano su internet prima di andare a dormire e mi cade l’occhio su una notizia che trovo davvero triste, estremamente triste.

Parlammo già mesi fa (https://www.marcotosatti.com/2022/11/22/scelta-coraggiosa-neanche-un-po-un-augurio-di-paolo-deotto-a-cristina-scuccia/ ) del “caso” della signora Cristina Scuccia, già Suor Cristina, che aveva abbandonato l’abito monacale dopo le sue numerose comparse in televisione in veste di cantante. Ricordo che il suo abbandono della vita religiosa fu condito dal solito carico di banalità: “Una scelta coraggiosa”… “Dovevo seguire me stessa”… e la passione per la musica, che lei “coraggiosamente” voleva coltivare.

E ricordo anche che le augurai, di cuore, di NON trovare alcun successo nel mondo fatuo dello spettacolo, ma piuttosto di trovare un buon lavoro, qualsiasi purché onesto e serio, per poter campare decorosamente e veramente riflettere su quanto aveva fatto. Lasciar l’abito non è come decidere di cambiare posto di lavoro; di sicuro c’è un travaglio profondo, che avrebbe bisogno di quiete, silenzio e riflessione e non della luce accecante – in tutti i sensi – dei riflettori.

E stasera, appunto, leggo una notizia sulla signora Cristina Scuccia (https://www.ilgiornale.it/news/personaggi/sono-single-e-allisola-lex-suor-cristina-sbarca-honduras-2135999.html ). Leggo che parteciperà a uno dei festival dell’idiozia che, proprio perché tali, hanno una grande audience, L’Isola dei Famosi.

Che tristezza, signora Scuccia! È dunque questo l’esito delle sue scelte “coraggiose”?

Le va dunque bene essere usata come un oggetto commerciale che suscita interesse, di ogni tipo, anche perché lei è ancora giovane e graziosa, e non a caso nell’articolo che parla di lei ci viene anche comunicato che “per adesso” non ha trovato l’anima gemella?

Lei è adesso un oggetto commerciale: una suora ex suora che faceva la cantante e adesso fa la naufraga con copione ben preciso (e ben pagato) è un oggetto da vendere. Se aumenta l’audience, aumentano anche gli introiti pubblicitari e la produzione sarà ben contenta.

Leggo l’elenco dei partecipanti al penoso show: tra essi c’è anche quell’Alessandro Cecchi Paone, che parteciperà con il “fidanzato” Simone Antolini. Chiaro, no, signora Cristina? Alessandro è “fidanzato” con Simone.

Le va bene anche questo, evidentemente. Che tristezza, cara signora. È questo l’esito delle sue scelte “coraggiose”? Il tuffo nel più penoso conformismo, che non può non rendere il dovuto omaggio all’omosessualità?

Ma dunque i soldi e quel briciolo di notorietà, valgono di più della sua dignità personale?

È chiaro che nessuna persona di buon senso pretenderebbe da lei un ritorno alla vita religiosa, se lei non si sente più idonea. Ma a un uomo che per ragioni anagrafiche potrebbe essere suo padre, lasci dire questo: se veramente la sua scelta di lasciare l’abito fu “coraggiosa”, dimostri ora il suo coraggio. Lasci perdere di partecipare a questa idiozia denominata “Isola dei Famosi”. E poi, “famosi” per quali meriti?

Lasci perdere. Di sicuro avrà pattuito un buon compenso, perché lei è, come dicevamo, un richiamo commerciale. E poi, quando sarà passata all’incasso, sarà felice?

Metta alla prova davvero sé stessa e il suo “coraggio”. Non accetti di essere un oggetto da vendere, come un tempo erano nei circhi i “fenomeni viventi”. Farà fatica, rinuncerà alle luci della ribalta e forse si renderà conto che il “mondo”, quel mondo in cui lei si è gettata con tanta fiducia, non le darà nulla di vero per la sua vita.

Si ricordi sempre che il limone, prima si spreme e poi si butta.

Le faccio i più sinceri auguri per la Santa Pasqua. E che Dio l’aiuti.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: deotto, isola dei famosi, scoccia



Categoria: Generale