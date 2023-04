Mascherina in Ospedale, Covid, Ennesimo Studio: Nessun Beneficio.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Pro-Memoria, che ringraziamo di cuore, e che conferma quello che ormai da tempo decine di studi hanno dimostrato: e cioè che l’uso della mascherina contro il Covid ha effetti minimi o nulli. Ma come vi raccontavo nell’ospedale pubblico in cui sono stato ricoverato e operato l’Amministrazione esige ancora il bavaglio…buona lettura e diffusione.

MASCHERINA in ospedale: “NESSUN cambiamento nei tassi di INFEZIONE da COVID-19”

… L’uso della mascherina ha fatto parte di un pacchetto di misure di controllo delle infezioni al fine di ridurre il COVID-19 negli ospedali durante la pandemia

… un nuovo studio da presentare come abstract al Congresso europeo di microbiologia clinica e malattie infettive del 2023 (ECCMID 2023), a Copenaghen dal 15 al 18 aprile

… L’obbligo di mascherina del NHS è rimasto in vigore nelle aree cliniche negli ospedali fino a giugno 2022

… “mascheramento mantenuto a costi finanziari e ambientali significativi e nonostante la sostanziale barriera alla comunicazione”

… i ricercatori hanno analizzato i dati di controllo delle infezioni raccolti di routine … tra il 4 dicembre 2021 … e il 10 settembre 2022

… per esaminare le infezioni da SARS-CoV-2 acquisite in ospedale in relazione ai cambiamenti nelle politiche di utilizzo della maschera nel tempo

… Durante la prima fase dello studio (dal 4 dicembre 2021 al 1 giugno 2022) tutto il personale e i visitatori dovevano indossare le mascherine

… Nella fase due dello studio (dal 2 giugno 2022 al 10 settembre 2022) la politica di indossare la mascherina chirurgica è stata rimossa nella maggior parte dei reparti (gruppo di studio)

… un sottogruppo di reparti ad alto rischio … ha mantenuto la politica dell’obbligo della maschera per il personale (gruppo di controllo)

… Durante un’impennata generale di infezione da SARS-CoV-2 nella comunità nel giugno 2022

… la rimozione della politica della mascherina non è stata associata a un cambiamento statisticamente significativo nel tasso di infezione da SARS-CoV-2 acquisita in ospedale nel gruppo di studio

… “infezione da SARS-CoV-2 non superiore al tasso di quando le mascherine erano obbligatorie”

… “L’obbligo di indossare mascherine chirurgiche … non ha comportato alcuna differenza visibile nella riduzione delle infezioni da SARS-CoV-2 acquisite in ospedale”

… “Il nostro studio non ha trovato prove che il mascheramento obbligatorio del personale influisca sul tasso di infezione ospedaliera da SARS-CoV-2 con la variante Omicron”.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35