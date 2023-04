Robert F. Kennedy Jr. Correrà per la Casa Bianca nel 2024. “Freedom First”.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione nella nostra traduzione questo articolo di The Epoch Times, che annuncia come Robert F. Kennedy Jr. figlio di Robert Kennedy assassinato nel 1968, correrà fra i democratici per la presidenza degli Stati Uniti nel 2024, contro la candidatura di Joe Biden. Buona lettura e diffusione.

Robert F. Kennedy Jr., noto per le sue posizioni in materia di diritto ambientale e sicurezza dei vaccini, ha depositato il 5 aprile i documenti per candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti nel 2024, come democratico, secondo quanto riportato dalla Federal Election Commission (FEC).

“L’America sta vivendo una polarizzazione tribale apocalittica, più tossica e pericolosa che mai dai tempi della Guerra Civile”, ha dichiarato Kennedy a The Epoch Times in esclusiva dopo il deposito della documentazione.

“E mentre i democratici combattono contro i repubblicani, le élite stanno sminando la nostra classe media, avvelenando i nostri figli e mercificando i nostri paesaggi”.

“Concentrerò la mia campagna non sulle questioni che ci dividono, ma sui valori che abbiamo in comune”.

Kennedy è il secondo candidato a dichiarare di voler correre per la nomination democratica, insieme a Marianne Williamson.

Il padre di Kennedy, il defunto senatore Robert Kennedy (D-N.Y.), fu assassinato mentre era in corsa per la presidenza nel 1968. Suo zio, il presidente John F. Kennedy, fu assassinato in Texas nel 1963.

All’inizio di marzo Kennedy ha fatto capire che intendeva candidarsi.

“Se sembra che io possa raccogliere i fondi e mobilitare abbastanza persone per vincere, mi butterò nella corsa”, ha scritto Kennedy in un post su Twitter del 10 marzo.

“Se mi candiderò, la mia priorità assoluta sarà quella di porre fine alla fusione corrotta tra il potere statale e quello aziendale che ha rovinato la nostra economia, distrutto la classe media, inquinato i nostri paesaggi e le nostre acque, avvelenato i nostri figli e derubato i nostri valori e le nostre libertà. Insieme possiamo ripristinare la democrazia americana”.

Attualmente, Kennedy ha una pagina della campagna che sollecita donazioni da parte di cittadini statunitensi che la pensano come lui.

Si sta candidando con il messaggio “La libertà prima di tutto” e si è posizionato contro quelle che definisce “le élite”.

“Robert F. Kennedy, Jr. ha trascorso la sua vita a lottare per la democrazia americana e per le libertà garantite dalla Costituzione”, si legge sulla pagina della sua campagna.

Ha lottato contro l’avidità delle aziende e la corruzione del governo per proteggere i nostri figli, la nostra salute, i nostri mezzi di sussistenza, il nostro ambiente e, soprattutto, la nostra libertà”.

“Con integrità, coraggio e abnegazione, ha guidato gli americani in una lotta nobilitante per ripristinare il nostro Paese come nazione esemplare e per porre fine alla polarizzazione tossica che ci divide e arricchisce le élite”.

Preoccupazioni per la sicurezza dei vacciniPur essendo un democratico, Kennedy è noto per la sua opposizione a molte politiche dell’attuale amministrazione, in particolare a quelle relative al COVID-19. Ha fondato l’associazione Children Health Defense.

Ha fondato Children’s Health Defense, un’organizzazione no-profit dedicata alla risoluzione delle “condizioni di salute croniche causate da esposizioni ambientali”, e ha parlato dei danni associati ai vaccini COVID-19.

In un’intervista rilasciata a marzo al programma “American Thought Leaders” di EpochTV, Kennedy ha citato uno studio del 2000 condotto dai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) in cui si studiava la relazione tra i vaccini e il calo del 70-80% della mortalità per malattie infettive tra il 1900 e oggi.

“Lo studio del CDC ha rilevato che i vaccini non c’entrano quasi nulla”, ha detto, aggiungendo che la causa del declino dovrebbe essere attribuita principalmente agli “ingegneri”, che hanno portato a progressi come una maggiore igiene, un migliore trasporto di cibi nutrienti, la clorazione dell’acqua e un migliore trattamento delle acque reflue”.

Questo non significa che i vaccini non abbiano ridotto l’incidenza delle malattie infettive. Un vaccino contro il morbillo può impedire di contrarlo, almeno quando si è bambini, ma non rende più sani e non aumenta le probabilità di vivere una vita lunga e sana”, ha detto.

“Ci sono molte prove che i vaccini non allungano la vita. Anzi, è probabile che accorcino la vita, la rendano meno ricca e la rendano un essere umano meno efficace”.

In risposta a una richiesta di informazioni da parte di The Epoch Times, il CDC ha definito il commento di Kennedy, in una dichiarazione inviata via e-mail, “scorretto e fuorviante” e ha affermato che “le vaccinazioni infantili [prevengono] alcuni 4 milioni di morti in tutto il mondo ogni anno”.

Il CDC ha preso spunto dalla pagina web “Fast Facts on Global Immunization” per affermare che le vaccinazioni infantili prevengono ogni anno quattro milioni di morti, senza citare alcuno studio.

Epoch Times ha chiesto al CDC di fornire uno studio su questa cifra.

L’agenzia federale ha aggiunto: “Non sarebbe etico negare un vaccino di cui si conosce la sicurezza e l’efficacia a un gruppo di persone in uno studio randomizzato e controllato perché li esporrebbe a un rischio non necessario di malattie prevenibili”.

“I genitori e gli assistenti che hanno domande su un vaccino dovrebbero parlare con il proprio medico o con un operatore sanitario per saperne di più sui benefici delle vaccinazioni e sull’importanza di proteggere i propri figli facendoli vaccinare”, ha dichiarato il CDC.

Le piattaforme di social media come Instagram hanno censurato Kennedy dal parlare contro i vaccini COVID.

Secondo Kennedy, il fenomeno della “cattura delle agenzie”, in cui “le agenzie di regolamentazione vengono catturate dalle industrie che dovrebbero regolare”, è particolarmente diffuso nell’industria farmaceutica.

“Quando nel 2005 ho iniziato a trattare la questione dei vaccini, sono rimasto immediatamente colpito non solo dal livello di cattura delle agenzie all’interno delle agenzie per la salute pubblica, ma anche dagli intrecci finanziari, che non avevano precedenti in altre agenzie, e che in pratica hanno portato la cattura delle agenzie agli steroidi”, ha dichiarato Kennedy in una recente intervista ad American Thought Leaders.

Come esempio di questo meccanismo, ha fatto notare Kennedy, la Food and Drug Administration statunitense ha ricevuto il 75% del suo budget per l’approvazione dei farmaci e il 45% del suo budget totale dall’industria farmaceutica.

“Non solo gli NIH [National Institutes of Health] come agenzia, ma anche i singoli scienziati all’interno degli NIH sono autorizzati a brevettare i farmaci su cui lavorano e che poi consegnano all’industria farmaceutica, incassando le relative royalties. Negli ultimi dieci anni, questi scienziati hanno incassato alcuni 300 milioni di dollari in royalties”, ha detto al conduttore Jan Jekielek.

Un altro esempio, ha aggiunto, è che circa 5 dei 12 miliardi di dollari del budget annuale del CDC sono destinati all’acquisto di vaccini in “accordi segreti di favore con le grandi aziende produttrici di vaccini” e alla promozione di questi vaccini presso un gran numero di persone.

Un particolare target demografico di questo sforzo, ha detto, sono i bambini.

“Sono 74 milioni i bambini a cui il CDC ha essenzialmente il potere di imporre l’assunzione di vaccini”, ha detto Kennedy. “Molti di loro ricevono restrizioni sulla frequenza scolastica e sull’esercizio di altri tipi di diritti”.

“Con le metriche dell’agenzia, se si vuole una promozione o un aumento di stipendio, non lo si ottiene trovando un problema con un vaccino. Lo si ottiene dimostrando di aver contribuito all’ampliamento della copertura vaccinale”, ha aggiunto.

“È un incentivo perverso per un’agenzia regolatoria, perché la rende davvero un braccio dell’industria piuttosto che un’agenzia regolatoria funzionante che protegge la salute pubblica”.

Pensieri sulla CIA

Secondo Kennedy, la Central Intelligence Agency (CIA) è diventata “un governo all’interno del nostro governo” e un “tumore” per il sistema americano, e ha proposto di sistemare l’agenzia implementando un organo di controllo separato su di essa.

Egli sostiene che l’agenzia di intelligence ha usato tecniche di “controllo mentale” come la “deprivazione sensoriale, le tecniche di tortura, la paura e la propaganda, [e] i messaggi autoritari” per influenzare le persone in tutto il mondo”.

“La CIA, ovviamente, ha perfezionato per decenni queste tecniche di controllo mentale – non si tratta di paranoia, comunque”, ha detto Kennedy a The Epoch Times durante l’intervista.

“Il loro programma si chiamava MK-Ultra in quello originale, MK-NAOMI, MK-Dietrich negli altri – MK sta per controllo mentale – questo era il codice per il controllo mentale”.

“Stavano escogitando modi per controllare gli individui e far sì che le persone diventassero assassini inconsapevoli, quelli che chiamano Manchurian Candidates”.

La CIA è stata guidata in una “direzione sbagliata”, ha detto, quando l’ex direttore dell’agenzia Allen Dulles l’ha “manipolata” per dare potere alla “Divisione Piani” dell’agenzia; ha detto che l’agenzia è stata poi in grado di condurre operazioni nelle nazioni di tutto il mondo, come assassinare i leader e manipolare le elezioni.

“Poiché sono entrambi nella stessa agenzia, la coda, che è la Divisione Piani, inizia a scodinzolare il cane, che è la divisione spionaggio e informazione [che] diventa un’estensione della divisione paramilitare, e la sua funzione ora è quella di giustificare questi interventi paramilitari e di coprirli e di assicurarsi che non ci siano responsabilità”, ha detto Kennedy.

Kennedy ha affermato che la CIA è stata coinvolta in colpi di Stato o tentativi di colpo di Stato tra il 1947 e il 1997 contro un terzo delle nazioni della Terra. “La maggior parte di esse erano democrazie”, ha detto Kennedy.

“Durante il periodo dell’MK-Ultra [1953-1973], pagavano scienziati sociali per ideare metodi di controllo sociale, alcuni dei quali erano su individui. Usavano droghe psichedeliche come l’LSD. Usavano la deprivazione sensoriale, le tecniche di tortura, la paura e la propaganda, i messaggi autoritari, e sperimentavano tutte queste cose per capire cosa funzionasse”.

La CIA ha attuato queste misure di controllo sociale in America per molti anni in modo surrettizio, ha aggiunto. In questa nota, Kennedy ha affermato che l’agenzia ha partecipato all'”Evento 201″, una simulazione di una pandemia globale sponsorizzata da Bill Gates, dal World Economic Forum e dal CDC cinese alla fine del 2019.

Kennedy ha affermato che l’agenzia ha contribuito alle discussioni sull’utilizzo della pandemia di coronavirus “come pretesto per un controllo totalitario”.

La prima cosa che hanno detto è stata: “Dobbiamo limitare la libertà di parola. Non possiamo permettere alle persone di criticare le politiche del governo e, in particolare, non possiamo permettere alle persone di parlare di una fuga di notizie dal laboratorio”. Lo hanno fatto nell’ottobre del 2019, prima che qualcuno di noi avesse mai sentito parlare di Wuhan”, ha detto Kennedy.

Ha suggerito che un modo per riformare l’agenzia sarebbe quello di implementare un organo di supervisione che esamini il “costo del contraccolpo” sostenuto dalle operazioni della Divisione Piani”.

Il costo del contraccolpo non viene mai misurato. Si pensi alla guerra in Iraq. La CIA ha fabbricato le prove per la guerra in Iraq, le armi di distruzione di massa”, ha detto Kennedy.

George Tenet, allora direttore dell’intelligence centrale, disse a George Bush: “È un gioco da ragazzi. Entriamo in Iraq e poi questo ci porta in Siria”. La guerra siriana porta a 2 milioni di rifugiati che vanno in Europa, e poi la democrazia crolla in Europa. Abbiamo la Brexit”.

“Mio padre voleva sistemare la CIA. Quando si è candidato, la sua intenzione era quella di riportare la CIA a quello che doveva essere, cioè un’agenzia di spionaggio, che significa raccogliere informazioni, fare analisi e fornire quelle informazioni all’esecutivo”, ha detto Kennedy.

Nella sua intervista con “American Thought Leaders”, Kennedy ha detto a Jekielek che l’America non è più una democrazia e che le sue elezioni sono controllate da ricchi donatori.

“È più un’oligarchia o una plutocrazia che risponde solo alle esigenze dei ricchi e delle aziende, che pagano i costi elettorali delle lobby dei politici, che poi diventano i loro servi a Capitol Hill”, ha detto Kennedy.

Se il denaro non viene tolto dalle elezioni, ha detto Kennedy, l’America è una “corporazione”.

“Ascoltate, oggi candidarsi al Senato dello Stato di New York, il nostro Senato degli Stati Uniti a New York, costa 50 milioni di dollari”, ha detto. “Questo significa che se ti candidi, devi chiamare centinaia di persone ogni giorno e chiedere loro contributi per 10.000, 25.000 dollari. Quando arrivi in ufficio e ti richiamano, devi rispondere alle loro telefonate. Questo significa che non ti rimane tempo per i piccoli che vengono calpestati dal governo”.

Ha chiesto di eliminare dal processo elettorale i finanziamenti da parte di ricche aziende e singoli donatori: “Uno di questi è eliminare i soldi dal processo elettorale. Nel nostro Paese abbiamo avuto questa regola per 100 anni”, ha detto, riferendosi al Tillman Act del 1907, che vietava i finanziamenti delle aziende alle elezioni.

Tuttavia, una decisione della Corte Suprema del 2008, Citizens United v. Federal Election Commission, ha stabilito che alcune spese aziendali legate al discorso sono protette dal Primo Emendamento e ha eliminato le restrizioni sulle spese aziendali per le comunicazioni elettorali.

Secondo Kennedy, è cresciuto in una famiglia che gli ha permesso di essere “pienamente coinvolto” nell’attualità americana: “La mia infanzia è stata entusiasmante. Fin da piccolo mi sono sentito pienamente coinvolto in ciò che stava accadendo in questo Paese”, ha detto Kennedy. “Sapevamo che ciò che vedevamo ogni giorno faceva parte della storia del nostro Paese. I miei genitori ci parlavano ogni giorno di storia, letteratura e valori”.

