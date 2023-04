Arrendersi All’Evidenza. Il Grafene nel Siero c’è Davvero! Lo Ammette Pfizer…

Cari amici e nemici di Stilum CurIae, il nostro Arrendersi All’Evidenza offre alla vostra attenzione quote riflessioni sui vaccini, dopo alcune recenti scoperte. Vi ricordate come i vaccinasti – politici, medici, giornalisti e troll sui social – irridevano chi parlava di ossido di grafene? Beh, adesso dai documenti Pfizer emerge che lo hanno usato davvero per il siero con cui hanno avvelenato mezzo mondo. E dove sono ora politici, medici, giornalisti e troll? Zitti e muti? Abbiamo corredato le riflessioni di AAE con la nostra traduzione di una parte dell’articolo citato di The Exposé sulle ammissioni di Pfizer. Buona lettura, e diffusione.

Allora il grafene ossido c’è davvero!

Ne avevamo sempre parlato come possibile, come probabile, come potenziale spiegazione di una differente incidenza di effetti avversi.

Gli gnorri e i fact-checkers strillavano scandalizzati che fossero tutte favole da disinformatori.

E invece toh, dai documenti ufficiali (inizialmente secretati):

https://expose-news.com/2023/04/05/vaccine-shedding-graphene-oxide-pfizer-docuents/

https://expose-news.com/2023/04/02/fda-confirms-graphene-is-in-the-covid-vaccines/

Il grafene ossido c’è.

Nascosto nel nano…

https://www.marcotosatti.com/2022/07/27/arrendersi-allevidenza-cosa-ce-nel-sangue-di-chi-ha-subito-linoculazione/

https://www.marcotosatti.com/2022/12/14/arrendersi-allevidenza-proteina-spike-nanolipidi-grafene-tutte-le-incognite-del-siero/

Dichiaratamente necessario per i famigerati nanolipidi.

Poi, diversamente purificato, in qualche lotto di siero ce n’è di più in altri meno.

E chi è stato più sfortunato, è stato più male.

Davvero “complimenti vivissimi” ai vigilanti!

I vaccini Covid-19 sono stati al centro di un acceso dibattito fin dalla loro introduzione, con molte domande e preoccupazioni sollevate sulla loro sicurezza ed efficacia. Si è anche diffusa la speculazione che le iniezioni di Covid-19 potessero contenere tracce di ossido di grafene, una sostanza altamente tossica e conduttiva. Gli enti regolatori della medicina, con il sostegno dei media mainstream, hanno ripetutamente negato queste affermazioni.

Perché sono emerse prove recenti che confermano la presenza di ossido di grafene, una sostanza altamente tossica e conduttiva, nel vaccino Pfizer.

La FDA aveva inizialmente tentato di ritardare la pubblicazione dei dati sulla sicurezza del vaccino Covid-19 della Pfizer per 75 anni, nonostante l’11 dicembre 2020 avesse approvato l’iniezione dopo soli 108 giorni di revisione della sicurezza.

Tuttavia, un gruppo di scienziati e ricercatori medici ha citato in giudizio la FDA ai sensi della FOIA per costringerla a rilasciare centinaia di migliaia di documenti relativi all’autorizzazione del vaccino Covid-19 di Pfizer-BioNTech. All’inizio di gennaio 2022, il giudice federale Mark Pittman ha ordinato alla FDA di rilasciare 55.000 pagine al mese e da allora il PHMPT ha pubblicato tutti i documenti sul proprio sito web man mano che venivano pubblicati.

Uno dei documenti più recenti pubblicati dalla FDA, salvato come 125742_S1_M4_4.2.1 vr vtr 10741.pdf, conferma l’uso dell’ossido di grafene nel processo di produzione del vaccino Covid-19 di Pfizer.

Il documento descrive uno studio condotto da Pfizer tra il 7 aprile 2020 e il 19 agosto 2020, con l’obiettivo di “esprimere e caratterizzare l’antigene vaccinale codificato da BNT162b2”.

Le conclusioni dello studio sono le seguenti.



In parole povere, lo studio è stato condotto per determinare il funzionamento del vaccino. Lo studio ha scoperto che il vaccino utilizza l’mRNA per istruire le cellule a produrre una proteina (chiamata P2 S), che è la proteina Spike del presunto virus Covd-19.

I milioni di proteine Spike si legano poi a un recettore chiamato ACE2 sulla superficie delle cellule, inducendo una risposta del sistema immunitario.

Ma la cosa più interessante dello studio è che a pagina 7 conferma che l’ossido di grafene ridotto è necessario per produrre il vaccino Covid-19 della Pfizer, perché serve come base per le nanoparticelle lipidiche.

