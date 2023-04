AIFA Insabbiava gli Effetti Avversi. Cosa Fa il Governo Meloni? È Complice?

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Pro Memoria, che ringraziamo per la cortesia. Un articolo che testimonia una volta di più il comportamento anomalo di quelli che avrebbero dovuto essere gli organi di vigilanza medica. Il problema reale però riguarda il presente: il governo attuale che segnali ha dato, e dà, di rottura rispetto al periodo dell’inganno e della psicopandemia? Nessuno, ci sembra. Dobbiamo pensare che chi ha votato “il cambio” sia rimasto fregato? Temo di sì. E siamo all’assurdo. Come sapete nelle settimane passate ho subito un intervento ortopedico in un grande nosocomio pubblico romano. Bene, all’interno delle mura – ordine dell’amministrazione – si può girare solo con mascherina, ogni tre giorni facevano il tampone ai pazienti. Di fronte alle mie perplessità ironiche l’infermiera con il tono di scusarsi mi diceva ogni tanto qualcuno lo troviamo…E un altro infermiere, a cui facevo notare che oramai quello era più o meno l’unico luogo al mondo in cui vigeva quell’obbligo, rispondeva: “Non lo dica a me…”. Quando persino Matteo Pfizer Bassetti, uno dei più squalificati esponenti della virologia da talk show ha dichiarato apertis verbis che è scientificamente provato (78 studi!) che le mascherine a nulla servono! Allora? Ignoranza, a-scientificità, o collusione con il modello pandemico imposto da chi ci ha lucrato miliardi sulla pelle delle persone? Buona lettura e diffusione.

AIFA insabbiava pure i casi di PARESTESIA e le PARALISI facciali

… C’è chi continua a bruciare nonostante siano passati oltre due anni dalla prima dose … All’inizio della campagna vaccinale già si parlava di questo effetto avverso, chiamato «parestesia»[Fuori dal coro, Rete4, 04 04 2023] … incominciavano ad emergere, accanto alle parestesie, anche le paralisi facciali … venivano considerati di poco conto … dai report iniziali pubblicati dall’Aifa non emergeva alcun segnale di sicurezza … 4 maggio 2021… stanno preparando la bozza del quarto rapporto sulla sorveglianza … «Ho lasciato Reazioni neurologiche che sto valutando se trasformare in “Parestesie e paralisi del nervo facciale” (in base ai numeri)» … dopo l’analisi dei dati, cambia completamente opinione … «Non ho inserito un ulteriore focus su paralisi facciale e parestesie perché potrebbero esserci gli estremi per un segnale e quindi non mi sembra il caso» … Quindi se i numeri sono alti e potrebbe emergere un problema, meglio non pubblicare … per l’AIFA non è il caso di avvisare la popolazione che potrebbe esserci un pericolo di sviluppare parestesie e paralisi facciali … c’è una richiesta che uno statistico specializzato in epidemiologia invia all’AIFA … «Buongiorno, vorrei capire se è possibile avere un estratto dei dati raw alla base del Sesto Rapporto Aifa» … vuole i dati raw, ossia quelli grezzi e non manipolati, per studiare gli effetti avversi … Anche qui la volontà è quella di non diffondere i dati … «Potrebbe rappresentare un problema dal momento che da questo tipo di analisi potrebbe emergere un segnale di sicurezza» … i centri di farmacovigilanza nelle regioni ponevano quesiti all’AIFA su come catalogare gli effetti avversi che man mano venivano segnalati … la Regione Campania evidenzia un problema nella valutazione della potenziale correlazione tra evento avverso segnalato e vaccino somministrato …«Considerato che la procedura accelerata con cui è stato autorizzato all’immissione in commercio non ha consentito di raccogliere le informazioni … ritengo che al momento il risultato del nesso “Non Correlabile/Indeterminato” non esclude una potenziale correlazione tra il vaccino e l’evento segnalato» … risponde così: «Siamo d’accordo che al momento il risultato del nesso “Non correlabile/Indeterminato” non esclude una potenziale correlazione tra il vaccino e l’evento segnalato … e infatti ci aspettiamo al momento un numero alto di risultati “indeterminato”» … Il risultato di questo meccanismo è evidente: gli effetti avversi appaiono molto meno di quelli che sono davvero, vengono notevolmente sottostimati … perché nascondere i dati, non pubblicarli e mettere tutto a tacere? … l’obiettivo era davvero quello di tutelare la salute pubblica … che tipo di interessi sono stati tutelati realmente? *** Questo è il collegamento alla fonte §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN IT79N0200805319000400690898 BIC/SWIFT UNCRITM1E35 §§§

