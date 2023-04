Il Senso di Smarrimento nella Settimana Santa. Porfiri.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il maestro Aurelio Porfiri offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla settima che stiamo per vivere, nella Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. Buona lettura e meditazione.

Il momento dello smarrimento

I nostri tempi ci hanno portato a non essere più immersi in quell’universo simbolico che il Cristianesimo creava nelle nostre vite, dandogli un valore e un senso. Pochi momenti erano densi di significato profondo come quelli vissuti durante la Settimana Santa, nel triduo sacro. Qui si era di fronte allo smarrimento della morte più emblematica della storia, quella di Nostro Signore.

Se il Cristianesimo, come alcuni autori moderni pretendono, è un invenzione dei seguaci di Gesù delusi per l’apparente sconfitta di Colui che avevano ritenuto il Messia, perché non ci hanno tramandato un’altra versione dei fatti? Potevano dire che prima della risurrezione non era veramente morto, ma era entrato in uno stato di quiete o simili.

Invece no, nei Vangeli si dice che rese lo spirito, che morì e fu sepolto.

Quanto non gli conveniva dire queste cose! Ma non potevano evitarlo, perché erano vere. E la morte del Signore non può che ricordarci di quell’appuntamento a cui tutti siamo chiamati e in cui, malgrado i nostri sforzi, probabilmente ci presenteremo ancora gravidi dei peccati da cui non riusciamo a distaccarci.

Saremo come i due ladroni, dovremo scegliere fra schernire il Signore o porre la nostra ultima speranza in Lui.

Quando adoriamo la croce nel Venerdì Santo, ricordiamo che anche noi avremo la nostra croce, la malattia, le sofferenze del corpo e dello spirito. Accanto c’è Gesù che soffre insieme a noi, piange insieme a noi, grida insieme a noi. Nel bellissimo inno Crux fidelis si chiamano “dolci” il legno e i chiodi della croce. Dolci? Certo è difficile solo pensare una cosa del genere, quando abbiamo l’esperienza della sofferenza non ci vengono parole buone per quello che ci fa soffrire.

Soltanto immergendosi nelle tenebre del Venerdì Santo e morendo con il Signore possiamo sperare di risorgere con Lui. Soltanto accettando lo smarrimento possiamo sperare di ritrovarci e di essere partecipi di una realtà al di sopra della storia.

