Il Papa,Ministero e Missione. Nuovo Libro del Card. Müller.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, da ieri è in libreria il nuovo libro scritto dal card. Gerhard Ludwig Müller, per i tipi delle edizioni Cantagalli. Ecco qualche elemento utile a farsi una sommaria idea dell’opera. Buona lettura.

§§§

Forte della sua esperienza di teologo, vescovo e prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Müller racchiude e ci consegna, in un unico quadro, note, riflessioni e osservazioni di tutta una vita, sull’origine, l’essenza e la missione del successore di Pietro. Nasce così un’opera imponente che, in un tempo in cui sembra dominare molta confusione sulla figura del papa, offre un contributo determinante per una corretta comprensione del ministero petrino, ufficio unico al mondo che nel corso dei secoli fino ai nostri giorni ha sempre provocato grande devozione e forti critiche a un tempo, dentro e fuori la Chiesa.

«Occorrono giudizio spirituale e discernimento su un’istituzione divina che può essere, sì, oscurata dalle debolezze e dai peccati dei suoi ministri e persino screditata ma mai fino a farla sparire. La critica priva di amore finisce per disgregare. L’amore senza critica non è altro che una stucchevole lusinga. Il supremo ministero che Gesù ha conferito a Pietro e ai suoi successori si contraddistingue proprio perché il suo titolare non si gloria della sua dignità, ma rimane all’ombra del Signore e lo segue».

E infatti scrive nella sua introduzione il cardinale:

In considerazione del significato del successore di Pietro per la Chiesa di Dio nel mondo di oggi, vorrei mettere assieme in un quadro unico le mie esperienze e osservazioni, ma anche le riflessioni e i miei studi circa l’essenza e la missione del successore di Pietro, dal mio punto di osservazione in quanto teologo, vescovo e prefetto della Congregazione più intimamente legata al magistero del papa. Ho voluto di proposito evitare il titolo “Papato”, per sottolineare il primato della persona sull’istituzione. Per la fede cattolica, Cristo ha trasformato un semplice pescatore del lago di Tiberiade, Simone, il figlio di Giona, primo di una lunga serie di suoi successori, nella roccia su cui avrebbe costruito la propria Chiesa. Il ministero di Pietro perdura nel succedersi, lungo il corso della storia, delle persone chiamate a svolgerlo. Però è Cristo stesso, come Capo della Chiesa, a scegliere fino alla fine del mondo come vescovo di Roma colui al quale intende affidare la missione di Pietro. Le persone cambiano, ma il compito rimane lo stesso. Il compito particolare del papa è servire l’unità e la comunione della Chiesa con Dio e di testimoniare la verità della fede in «Cristo, il figlio del Dio vivente» (Mt 16,16) con la sua vita e la sua morte. Pietro è, insieme a tutti i pastori della Chiesa, «testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi» (1Pt 5,1). Il papa non ha un incarico politico basato sul potere del mondo o sulla fama tra gli uomini. Il suo criterio ed esempio è il «buon pastore [che] dà la propria vita per le pecore» (Gv 10,11). E questo buon pastore è Gesù stesso, che a Simon Pietro, confermando per ben tre volte la sua missione, dice: «Pasci le mie pecore!» (Gv 21,15).

Il papa, i cardinali che lo assistono fraternamente nel governo della Chiesa universale e tutti i pastori della Chiesa devono lasciarsi trascinare dallo zelo apostolico di San Paolo che costituisce, insieme a Pietro, il fondamento della Chiesa di Roma. L’Apostolo delle genti riassume la spiritualità e l’ethos del «collaboratore di Dio» (2Cor 6,1) con queste parole: «Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga biasimato il nostro ministero; ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio, con molta fermezza nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, […] nelle fatiche; […] con benevolenza, spirito di santità, amore sincero; con parole di verità, con la potenza di Dio; con le armi della giustizia a destra e a sinistra; nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama» (2Cor 6,3-8).

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: cantagalli, mueller, papa



Categoria: Generale