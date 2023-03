Misa Antigua, carteles: las razones de una iniciativa clamorosa. Aurelio Porfiri

Marco Tosatti

Estimados StilumCuriales, el maestro Aurelio Porfiri ofrece a vuestra atención estas reflexiones sobre la campaña de carteles a favor de la libertad del rito tradicional, lanzada ayer en torno al Vaticano, y de la que Stilum se hizo eco en este enlace y en este otro. Disfruten de la lectura y compártanla.

La Misa prohibida: una campaña para la tradición en Roma

Una de los elementos por los que se recordará el pontificado del papa Francisco será seguramente por sus durísimas medidas contra quienes encuentran en la Misa celebrada con el Misal de 1962 es una forma más digna de dar gloria a Dios que la nueva Misa. A algunos estas medidas, incluso en el campo progresista, les parecen desproporcionadas frente a los enormes problemas que la Iglesia debe afrontar, como los desafíos de una cultura que no sólo ya no es cristiana, sino que es cada vez más anticristiana. Sin embargo, parece que el verdadero problema de la Iglesia son los tradicionalistas.

Después de todo, pienso que la reciente intervención del cardenal Arthur Roche sobre la necesidad de limitar la celebración de esa Misa porque ahora hay una teología diferente ha sido clarificadora. Finalmente se esbozan las verdaderas posiciones, sin los compromisos a veces estériles del pasado. Se dice claramente que la Iglesia actual es diferente respecto a su pasado, nos guste o no. Si alguien piensa que la Iglesia debe ser una continuidad en su tradición, en lugar de una ruptura con ella, es evidente que ahora se encuentra en grandes dificultades porque, contrariamente a lo que se nos ha dicho en las últimas décadas sobre la continuidad entre las diversas formas del Rito Romano, nos damos cuenta de la distancia abismal que se ha creado entre la Misa tradicional y la de Pablo VI. Una distancia que ahora se ha cristalizado y es muy difícil de salvar. Muy a menudo, por la forma en que se celebra, la Misa de Pablo VI no parece una forma más del Rito Romano, sino que casi parece pertenecer a otra confesión cristiana. Casualmente, hablé hace poco con un conocido y anciano liturgista, ciertamente no tradicionalista. Hablábamos de algunos de los protagonistas de la reforma litúrgica, a la que describía con gran admiración. Le pregunté si esos protagonistas estarían contentos con la forma en que se llevó a cabo la reforma, y me dijo con toda firmeza que eso no era en absoluto lo que se pensaba entonces.

¿Pero qué deben hacer los fieles en una situación tan difícil? Algunos buscan la manera de hacer sentir su malestar. Este es el sentido de una campaña que comenzó el 27 de marzo y que algunos fieles organizaron en Roma, con carteles en italiano e inglés con frases laudatorias sobre la Misa tradicional de San Pío V, San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Los fieles que organizaron esta iniciativa pertenecen a algunas realidades muy conocidas del mundo católico tradicionalista, como los grupos que hacen referencia a Summorum Pontificum o el blog messainlatino entre otros. El deseo inicial era, comprensiblemente, colocar los carteles en la zona del Vaticano, pero parece que no ha sido posible. Así que se ha optado por la zona de Prati, adyacente al Vaticano, y por tanto con la esperanza de que quienes tengan que ver, reflexionen sobre el hecho de que este ostracismo hacia el rito por el que miles de hombres y mujeres se han hecho santos no tiene razón de ser. Pero creo que también saben que es como luchar contra molinos de viento, pero hay quien decide dejarse morir y quien, por el contrario, quiere morir luchando. Y sabemos que si la Misa tradicional viene de Dios, como todos pensamos, Dios descenderá a la batalla junto con quienes defienden sus derechos inalienables, entre ellos el de un culto digno, santo y devoto.

Publicado originalmente en italiano el 29 marzo de 2023 en https://www.marcotosatti.com/ 2023/03/29/messa-antica- manifesti-le-ragioni-di- uniniziativa-clamorosa- porfiri/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

