Stilum Curiale Torna fra Poco…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un breve messaggio per dirvi che nei prossimi giorni, non appena ritroverò l’energia necessaria, la nostra navicella riprenderà a navigare. Grazie davvero di cuore per l’amicizia e le preghiere. Che Dio ci aiuti, vi saluto tutti con affetto.

Categoria: Generale