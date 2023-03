Bestiario del ci Prendono per i Fondelli.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, credo che da questo Bestiario possiamo renderci conto, una volta di più, quanto ci hanno ingannato, e continuino a farlo – mi riferisco soprattutto con disgusto al lavoro dei giornali e delle televisioni – per mascherare allora il colossale business lucrato sulla pelle di milioni e milioni di persone, fiduciose alcune, in tutta innocenza, obbligate e ricattate altre; e adesso per coprire l’entità delle menzogne e le cifre crescenti di danni – fino alla morte – inflitti alle loro vittime. Leggete con attenzione le mail che l’Agenzia Italiana del Farmaco (ma cosa si aspetta ad aprire una serie inchiesta?) scriveva ammettendo quello che è sotto gli occhi di tutti, meno che dei cretini a vita e dei collusi; e cioè che il cosiddetto vaccino non vaccina un bel niente; e leggete la lunga lista, di cui ringraziamo di cuore Tenebre e Luce, un canale Telegram interessantissimo, delle presunte cause di malori e decessi inventata dalla propaganda in difesa dei criminali che ci hanno imposto questa menzogna criminale. E andate a rileggere, se volte, quello che scriveva mons. Vigano, parlando, in tempi non sospetti, di una pandemia dagli effetti mortali analoghi a un’influenza stagionale. Ed era attaccato per questo, anche da cattolici…Perché già allora si sapeva, ma se lo dicevi i media, i cosiddetti “scienziati”, i politici (alcuni dei quali imperterriti continuano, Speranza, Ronzulli, Gasparri sono i primi che mi vengano in mente) che continuano a cercare di reggere un castello di menzogne, scelte criminali e anti-scientifiche, collusioni complicità e affari sporchi che si sta sgretolando. Buona visione e lettura e diffusione.

1-caldo

2-freddo

3-troppo sport

4-fine di un Amore

5-bere alcolici (anche con moderazione)

6-fare sesso

7-guardare gli europei calcio

8-spalare la neve

9-bevande energizzanti

10-dormire troppo

1-pizza margherita

2-cereali

3-errato consumo di pesce

4-eccesso di bicarbonato di sodio

5-uova sode

6-troppe visite rimandate

7-mangiare troppo

8-ora legale

9-non svolgere faccende domestiche/giardinaggio

20-farmaci effervescenti/ricchi di sodio

1-caffè

2-cibi pronti surgelati

3-dieta liquida

4-troppe ore davanti TV

5-lavorare troppo

6-mangiare cacao tutti i giorni

7-smog e inquinamento

8-timore non farcela (economicamente in primis)

9-colesterolo LDL

30-fiato corto

1-rumori del traffico

2-stufe e camini

3-ereditarietà

4-temperature calde nella notte

5-zucchero di canna

6-dormire con luce accesa

7-clima

8-sale

9-sottoutilizzo antivirali

40-esposizione incendi

1-diete rapide

2-insonnia

3-depressione

4-patatine

5-covid

6-caduta capelli

7-emicrania

8-asma/allergie

9-fumare droghe

50-intervento alla cataratta

1-mangiare oltre limite

2-sospensione terapia ormonale in menopausa

3-burro

4-bresaola

5-vino

6-lavoro noioso

7-microbiota intestinale

8-freni delle auto

9-scarsa igiene orale

60-pressione alta

1-stress da gara

2-orario in cui si cena

3-pillola anticoncezionale

4-ventilatore elettrico

5-calo testosterone

6-piante e fiori

7-troppo calcio in coronarie

8-nuovo virus zecca

9-fegato grasso

70-funzionalità tiroidea

1-piano cottura a induzione

2-diabete

3-traumi cardiaci

4-prosciutto

5-forno a microonde

6-tonno

7-malattie mentali

8-stare da soli

9-distrazione alla guida

80-dieta vegana

1-spremere i brufoli sul viso

2-incazzature/arrabbiarsi

3-nuova sostanza chimica in atmosfera altamente reattiva

4-formaggi estivi (feta e halloumi)

5-terapie antitumorali seno

6-altezza

7-essere single

8-prodotti chimici a uso sanitario

9-olio da cucina riutilizzato

90-mortalità estiva

1-vivere a Roma o Milano

2-SADS

3-bicchiere d’acqua negato

4-mangiare pesce 2 volte a settimana

5-colazione tipica italiana

6-saltare la colazione

7-non camminare abbastanza

8-latte

9-stare seduti

-sindrome da idrocuzione (immersione rapida)

1-abbandono

2-medicinali contenenti

dexmedetomidina

3-anticorpi impazziti dopo vaccino

4-carenza vit D

5-inquinamento da agricoltura/allevamenti intensivi

6-punta del cornetto gelato

7-mancanza di banana (intesa come potassio)

8-infertilità e perdita di gravidanza

9-carne rossa

110-gruppo sanguigno

1-colpo di calore

2-puntura di zanzara

3-assumere alcool sotto i 40 anni

4-rifiuti in putrefazione/cattivo odore

5-prodotti naturali contro il colesterolo

6-endometriosi

7-liquirizia

8-anemia

9-addormentarsi con TV accesa

120-fare la pennichella (sonnellino pomeridiano

1-emozione

2-verdure

3-viaggiare/vacanze

4-muffa in casa

5-mangiare molluschi

6-gruppo sanguigno

7-turni e lavoro notturno

8-cacca

9-molecola intestinale

130-herpes zoster

1-mangiare würstel crudi

2-bere te troppo caldo

3-videogiochi

4-disturbi mentali

5-abusi infantili

6-avvelenamento da piombo

7-stress coniugale

8-guano dei piccioni

9-tentativo di rapina

140-superbatteri

1-case fredde

2-gene Neanderthal

3-mangiare velocemente

4-fuoco di Sant’Antonio

5-sindrome QT

6-bollette salate

7-andare a dormire troppo presto o tardi

8-discriminazioni sanitarie

9-sangue trasfuso

150-maculopatie

Mik

https://t.me/LuceeTenebre

ELENCO FATTORI DI RISCHIO PER MORTE PRECOCE – INIZIATO AD ESSERE REDATTO POST VACCINAZIONE (da 151 al più recente)

151-effetto nocebo

2-Natale

3-mondiali di calcio

4-parrucchiere

5-chiropratico

6-ritmi circadiani

7-bere poca acqua

8-bere troppa acqua

9-cefalee

160-ameba mangia cervello

1-grassi idrogenati

2-non trasferirsi al mare

3-guerra Ucraina

4-brexit

5-cucinare

6-broccoli

7-declino insetti impollinatori

8-vivere nell’Orvietano

9-pronto soccorso affollati

170-fare il bucato

1-noce moscata

2-paura dei bombardamenti

3-saltare i pasti/digiuno

4-vacanze in montagna

5-recettore chiave

6-dislipidemia

7patata

8-deodorante spray

9-trauma cranico

180-fare troppa cacca

1-foehn

2-poca istruzione

3-tiramisù

4-varianti genetiche

5-scale

6-scarsa copertura vacc.

7-tumori professionali

8-e-cig

9-farmaci contro il raffreddore

190-sushi

1-sindrome Sanremo

2-mancanza di antibiotici

3-effetto invecchiamento

4-chattare

5-shock cardiogeno

6-snus

7-colesterolo basso

8-crisi di panico

9-soffiarsi il naso

200-eritritolo

1-ovetto kinder

2-movimenti bruschi

3-trichinosi

4-menopausa

5-amianto

6-connessione sociale

7-viagra

8-dieta cheto

9-cannabis

210-figliare prima dei 20 anni

211-carenza di ferro

212-radiazioni

213-annusare sottaceti

Mik

https://t.me/LuceeTenebre

Mass media.cronologia dal principio:

Usate le mascherine.

Disinfettate le mani con alcool.

Disinfettate la spesa con alcool.

Manca alcool ,disinfettate mani e spesa con amuchina.

Usate i guanti.

Togliete le scarpe prima di entrare in casa.

Non disinfettate le zampe dei quadrupedi.

Non uscite.

Se uscite mascherina chirurgica.

Se uscite fp2.

Evitate luoghi affollati.

I bar aperti solo per asporto.

I bar aperti ma solo da seduti.

I novax al bar solo in piedi.

I novax solo all’esterno che è estate.

I novax potrebbero contagiare ,niente bar.

I novax solo con tampone.

I novax muoiono.

Le varianti bucano i vaccini quindi potreste prendere il covid anche vaccinati.

I vaccinati tampone solo se con sintomi.

I novax possono smettere di fare tamponi .

Tutti liberi.

I novax fin da principio: non cagateci il cazzo con tutte queste stupiderie , mascherine,disinfettante, guanti, tamponi ,vaccini. Chi sta bene sta bene, chi sta male a casa.

Le masse oggi :

Non cagateci il cazzo con tutte le stupiderie , mascherine,disinfettanti, guanti, vaccini , chi sta bene sta bene , chi è malato a casa.

Ma guarda un po’, chi lo avrebbe mai detto che sono arrivati oggi a ragionare come i novax 3 anni fa.

Opps… Già , 3 anni e almeno 3 dosi.

Chi poi non ci arriva ancora ha sempre quarta e quinta dose.

Poi se vuole potrà togliere mascherina fp2 + chirurgica oppure attendere la sesta.

Sinceramente io mi sto divertendo da 2 anni e voi?

Dopo due anni di articoli in cui si sosteneva che le mascherine non servissero a niente, ma ci obbligavano a tenerle, ora sembra ufficiale: le pezze sono inutili, di qualunque forma e misura.

E pensare che nelle strutture sanitarie ancora viene intimata la gente di portarla.

E pensare che ancora le persone la indossano al supermercato.

E pensare a tutte le volte che mi hanno detto ‘La mascheriiiinaaaa!’

Pezzenti nazistelli idioti.

Salvate la foto di Bassotto che rivendica il titolo del no mask e sbattetelo in faccia a chi sostiene che il bavaglio ci ha salvato.

Io non dimentico

(Black Out)

https://t.me/LuceeTenebre