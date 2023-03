La Strage del Siero nelle Cifre Ufficiali UK. Maggioranza fra gli Inoculati.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di The Exposé, che ringraziamo per la cortesia, e che documenta – sulla base delle cifre ufficiali fornite dal governo britannico – la strage provocata dai cosiddetti vaccini. Oltre al penoso tentativo della BBC di nascondere la realtà. La domanda che sorge spontanea è: e in Italia? Non ci sono dati analoghi disponibili, e perché i mass media di regime non se ne occupano? Buona lettura e diffusione.

I dati ufficiali del governo britannico hanno rivelato una verità sconvolgente che ha lasciato la popolazione in uno stato di incredulità. L’Inghilterra e il Galles hanno subito il più alto numero di decessi in eccesso in oltre mezzo secolo nel 2022, e una serie ininterrotta di decessi in eccesso dalla 16a settimana del 2022 che equivale a 62.543 decessi in eccesso a partire fino a marzo 2023.

E la causa principale di questo enorme aumento di decessi è la vaccinazione COVID-19.

Ciò che è più scioccante è che i giornalisti dei media mainstream hanno deciso di nascondere la verità al pubblico, spinti dalla loro ambizione e dalla convinzione che non saranno ritenuti responsabili delle loro azioni.

Pensavano che il pubblico britannico sarebbe stato troppo pigro per “segnarsi i compiti”, per così dire. Ma non hanno tenuto conto del fatto che un’organizzazione giornalistica indipendente, impegnata a riportare i fatti che i media mainstream si rifiutano di riportare, avrebbe verificato il loro articolo pubblicato in sordina.

La BBC, la fonte di notizie/propaganda del governo britannico di cui ci si fida ampiamente, ma decisamente ingiustamente, e i suoi giornalisti hanno consapevolmente mentito sulla sicurezza del vaccino Covid-19 e hanno mentito al pubblico.

Hanno dichiarato inequivocabilmente che il vaccino Covid-19 non era responsabile di un anno di morti da record, fornendo una “fonte” per dimostrarlo. Hanno affermato che i dati fino a giugno 2022, considerando i decessi per tutte le cause, mostravano che le persone non vaccinate avevano più probabilità di morire rispetto a quelle vaccinate.

Hanno poi proseguito affermando che “se i vaccini fossero alla base di un eccesso di decessi, ci aspetteremmo il contrario”.

Il problema per la BBC è che “The Expose” ha analizzato per mesi la fonte fornita da un’istituzione governativa britannica nota come Office for National Statistics (ONS).

E possiamo rivelare che i tassi di mortalità per 100.000 persone in ogni singola fascia d’età, anche nei bambini, in Inghilterra e Galles erano i più bassi tra i non vaccinati in alcune fasce d’età già nel 2021, e i più bassi tra i non vaccinati in tutte le fasce d’età al più tardi nel maggio 2022.

L’atteso rapporto aggiornato, finalmente pubblicato verso la fine di febbraio 2023, conferma anche che i non vaccinati hanno avuto il più basso tasso di mortalità per 100.000 persone per tutto il 2022.

Pertanto, BBC News non solo ha mentito al pubblico, ma ha anche ammesso nero su bianco che le iniezioni di Covid-19 sono responsabili del fatto che il 2022 è stato l’anno peggiore per i decessi in mezzo secolo, confermando che “se i vaccini stessero guidando l’eccesso di morti, ci aspetteremmo che questo sia il contrario (tassi di mortalità più alti tra i vaccinati)”.

La morale di questa storia è di controllare sempre la fonte ufficiale, in particolare la tabella 2 in questo caso –

E la tabella 1 del report molto atteso.

Come si può vedere da quanto sopra, il tasso di mortalità per 100.000 tra i non vaccinati è rimasto più o meno allo stesso livello per tutto il 2022, senza grandi aumenti o cali.

Ma ciò che preoccupa è il fatto che il tasso di mortalità dei non vaccinati è stato inferiore a quello dei vaccinati con una e due dosi per tutto l’anno. E dei vaccinati con più di 3 dosi per 8 mesi all’anno.

Tuttavia, se non fosse per il fatto che i dati relativi alle 3 dosi + includono coloro che hanno ricevuto anche una quarta o addirittura una quinta dose, crediamo fermamente che il tasso di mortalità sarebbe ancora superiore al tasso di mortalità dei non vaccinati per l’intero anno. Perché, come si può vedere dal grafico qui sopra, il calo è troppo drammatico, e coincide con il lancio della campagna di richiamo dell’autunno 2022, come confermato in un comunicato stampa pubblicato dal JCVI.

Ciò significa che i dati relativi ai tassi di mortalità di coloro che hanno ricevuto 3 dosi dopo la primavera del 2022 non sono affidabili perché includono una piccola parte di persone che hanno ricevuto una quarta dose in primavera e una parte ancora più piccola di persone che hanno ricevuto una quinta dose in autunno.

Il governo britannico ha chiaramente confermato che i tassi di mortalità per 100.000 persone sono stati più alti tra i vaccinati in ogni singola fascia di età per tutto il 2022.

Ciò significa che le persone che hanno assunto il vaccino Covid-19 hanno maggiori probabilità di morire rispetto alla popolazione generale, a causa degli intensi danni che può causare all’organo più vitale del corpo umano, il cuore, e della devastante decimazione del sistema immunitario naturale.

Ma questo non è di alcun conforto per le migliaia di famiglie in tutto il Paese che stanno ancora piangendo la perdita dei loro cari mentre la verità sugli eventi catastrofici dell’anno scorso viene alla luce.

Secondo i dati ONS pubblicati per la settimana conclusasi il 24 febbraio 2023, che possono essere consultati qui, tra la settimana 16 del 2022 e la settimana 8 del 2023 sono stati registrati 62.543 decessi in eccesso rispetto alla media quinquennale 2015-2019, mentre 13.244 decessi in eccesso sono stati registrati solo tra la settimana 1 e la settimana 8 del 2023.



Purtroppo, le conseguenze di questo inganno potrebbero farsi sentire ancora per anni.

