Festina Lente verso l’Abisso: la Chiesa Artificiale Avanza. Mastro Titta.

Festina lente verso l’abisso: la Chiesa artificiale avanza

Il problema non è Beppe Grillo che fonda la chiesa dell’Altrove. Ha ragione lui, come ha ragione Schwab quando si elegge da solo “Papa del Nuovo Ordine Mondiale”. Perché Papa e non Gran Muftì, Druido, Sachem o Dalai Lama? Perché la seduzione dell’Incarnazione non ha eguali.

Diego Fabbri nel suo “Processo a Gesù” definì Cristo un “seduttore”, uno che “conduce con sé”. Non si pascolano pecore in smart working, il pastore dev’essere presenza viva.

Un Dio che toglie spazio all’immaginazione, e che anzi elegge un proprio vicario, apre praterie spirituali alla materia, la quale fino ad allora andava per i fatti suoi. Però le praterie dello spirito sono anche l’habitat del potere umano, l’occhio che si inumidisce quando in tv appaiono il Presidente di Tutti gli Italiani Sergio Mattarella o il Migliore.

Così mentre qualcuno si preoccupa di trasferire l’intelligenza umana (augurissimi) nelle macchine – vaste programme – nessuno osa mettere in discussione il potere trasferito a certi uomini. Strabismo affascinante.

Loro, i Grillo, gli Schwab, i Gates, i Soros, lo sanno perché sono elevati illuminati: si prendono cura delle nostre anime. Gli ecclesiastici invece risalgono la montagna del corpo altrui. Come se ogni anima fosse uguale all’altra, quando i corpi in fondo lo sono.

La cura della materialità è nobile impresa necessaria benché votata al fallimento. Nessuno ti mette in croce perché non hai eliminato la povertà o salvato gli ucraini dal massacro: si sono estinti etruschi e babilonesi, ce ne faremo una ragione.

Sei inutilmente utile, messo lì a fare il lavoro sporco e brutta figura mentre gli spirituali attendono a cose alte. Soprattutto ti sei garantito un compito tendente ad infinito: gli uomini mangiano almeno una volta al giorno, qualche pasticcio lo combinano sempre e tendono a riprodursi, magari non in Italia ma finché dura…

A farla corta chi pare del tutto estraneo al tema spirituale – a parte fervorini imparaticci e ripetiticci, conditi da slanci poetici da far rabbrividire un pinguino – è la gerarchia cattolica.

Sguinzagliata ventre a terra dietro a ecoballe, migrazionismo, economia che uccide, cultura dello scarto, poverume, il Santo Rosario in forma di Misericordina che anticipò tachipirina e vigile attesa, la Chiesa “ospedale da campo”. Non campo di battaglia, perché che la guerra è follia. Forse di soia, un formidabile inibitore del testosterone, al massimo quinoa, vade retro olio di palma.

Prepariamoci a ostie con farina di grillo, anche se l’allora ateo Huysmans lanciava strali contro le ostie fatte di strambi surrogati perché, scriveva, “Dio non si incarna nella fecola”. Non sia mai che prendiamo lezioni da atei o non cattolici, anche se successivamente convertiti.

Bisogna rivolgersi ad un ebreo francese bambino, George Steiner, per sapere che non si può conoscere tutto, dunque non si può mettere mano a tutto. Per sapere che le cose sono quel che sono, e lo sono una volta sola e per sempre: “Ogni filo d’erba, ogni ciottolo in riva al lago era, per l’eternità, solo così” (G.S., ‘Errata’).

I nostri clerici migrantes invece niente: come nel limbo, perseguitati da mosche e pappataci, inseguono ogni banderuola preferibilmente arcobaleno o gialloblu, al limite di qualche peschereccio riadattato alla pesca di uomini battente drappo di Trinidad e Tobago. Buona Novella sine glossa, si direbbe, forse appena troppo letterale: approccio quasi coranico alla Parola si può dire?

Confessarsi non è indispensabile, l’assoluzione un atto dovuto anche in assenza di pentimento. Si viene perdonato d’ufficio, magari al cellulare come si fantasticò impietriti dal terrore del Covid. Tutto talmente bello, raffinato, aperto alle sorprese dello Spirito che fra tutti i sacramenti la Riconciliazione pare sia il più disertato.

Con la Misericordina e, per i diversamente peccatori, dagliele secche sul gobbone al no-vax incapace di atti d’amore, si accompagnano bene le chiese chiuse e la comunione spirituale su Youtube. Va bene perché a vedere il prete che prende la particola per la coda col guanto di nitrile e la lascia cadere come un topo morto su mani igienizzate c’è da restarci secchi, e non per il Covid. Peccato che ciò riguardi un’esigua minoranza: la maggioranza – siamo in democrazia – si domanda se il Corpo Incorruttibile di Nostro Signore non sia contagioso, e risponde che sì, lo è.

Finalmente il colpo di genio, l’eureka che tutto tiene. L’uovo di giornata è la Chatbot AI di San Pio da Pietralcina diffusa da Preghiamo.org e pubblicizzata sul Corriere della Sera.

Il sito che si dichiara “al 100% cristiano cattolico”, in italiano ma registrato ohibò in Germania tramite provider delle Bahamas, riservatissimo in fatto di titolarità e altre utili informazioni, che rigetta accuratamente “preghiere di recente composizione, se anonime o di origine incerta”.

Un generatore automatico di chiacchiere di gente morta non è, ai loro occhi che vedono voi ma voi non vedete loro, né recente, né anonimo – cribbio, c’è scritto Padre Pio – né incerto. È certo che d’ora in poi potremo dialogare e porci in ascolto di Papa Francesco per molto, molto tempo dopo il suo trapasso. Perché dotarsi di altri papi quando possiamo eternare il magistero dell’attuale?

L’ipotesi fa sorridere? Fa piacere, ma per l’appunto i comici hanno percorso tutto il cursus honorum: da giullari vittime del potere (la famosa battuta di Grillo su Craxi costò cara al comico genovese) a leader politici a divinità, demiurghi o persino demoni. Nel tempo libero sono passati dal distruggere computer con la mazza a farneticare di piattaforme web democratiche, e gli ha detto benissimo.

Pazienza se Elon Musk ha avvertito che “con l’intelligenza artificiale stiamo evocando il demonio”. Ripeto: non prendiamo lezioni da gente strana, e comunque tutto è strepitosamente coerente.

Nel 2017 fu lanciata la ClerusApp, dove i sacerdoti potevano scaricare omelie surgelate da somministrare ai fedeli dopo tre minuti di microonde: assisti un transessuale di qua, distribuisci una pizza in chiesa di là, inventa coreografie da Circo Togni per la messa, imbarca le Sacre Specie a bordo di un drone, il tempo che resta per ponzare le Scritture e fare il proprio mestiere in effetti non è molto. Meglio pregare in comunione con ignoti dalla Germania via Bahamas. Insomma: si ride di gusto, ma mentre ridiamo l’aria che tira, spira da quella parte.

Che la Chiesa, nella gerarchia e nei fedeli, ambisca a diventare artificiale mi sembra lampante. Sull’intelligenza avanzo umilmente, rispettosamente e filialmente dubbi. Chissà: magari sopravvivrà proprio per questo. Perché funzionicchia, mentre gli elevati si disperderanno nei loro buchi neri.

