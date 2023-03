Una Misa en Nápoles. En rito antiguo. Aurelio Porfiri

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, el maestro Aurelio Porfiri, coautor con monseñor Athanasius Schneider del libro La Messa Cattolica, ofrece a vuestra atención estas reflexiones sobre una experiencia reciente. Feliz lectura y meditación.

Una Misa en Nápoles

El sábado 18 y el domingo 19 de febrero estuve en Nápoles junto con el obispo Athanasius Schneider para la presentación de la edición italiana de nuestro libro La Messa cattolica. Fuimos recibidos por el abogado Giovanni Formicola y su comunidad, Opción Benedicto. Fue hermoso encontrar tantas personas interesadas en un tema tan importante como el de la liturgia, que hoy se encuentra en una crisis profunda.

Hicimos la presentación en una iglesia llamada Santa Maria della Sanità, a cargo de sacerdotes del Instituto Cristo Rey Sumo Sacerdote y anexa al convento de la rama femenina de esta congregación, las Adoratrices del Corazón Real de Jesucristo Sumo Sacerdote.

El domingo, el obispo Schneider celebró Misa en el rito anterior al del Concilio Vaticano II, en una iglesia con mucha gente que participaron con devoción en los ritos sagrados. Estaban representadas todas las edades y me pareció que había una bella atmósfera espiritual.

El sábado por la noche las monjas nos ofrecieron una cena que fue considerada unánimemente verdaderamente deliciosa. Debo decir que esa cena será una de las cosas que muchos de nosotros nunca olvidaremos.

Me gustaría hablar un poco más sobre las monjas. Quizás cabría esperar, dadas las ideas que muchos tienen sobre quienes asisten a la Misa tradicional, encontrar monjas viejas y decadentes, luchando por sobrevivir. Nada más lejos de la verdad. Eran monjas jóvenes, incluso muy bonitas, que fácilmente podrían haber encontrado novio y casarse. Debo decir que estaban aún más bonitas con su traje tradicional de monja, lo que demuestra que el católico no debe seguir modas, sino que debe imponerlas. Cuantas monjas vemos hoy de civil que parecen más solteronas que esposas del Señor. Estas muchachas también se embellecen para su marido a través de su hábito religioso que, si oculta su cuerpo, ciertamente revela su alma.

Además, me gustó una cosa: estaban felices. No parecían cargar con el peso de la importante elección que habían hecho; de hecho, parecía que ese peso lo cargábamos nosotros, libres en el mundo, pero no libres del mundo. Son muchachas ordinarias que hicieron un encuentro extraordinario, se enamoraron del más hermoso de los hijos del hombre y todo lo demás les pareció secundario. Realmente parecían adolescentes enamoradas. ¿Eran rígidas? A mí no me pareció, me parecieron muy cómodas tanto en servirnos la cena como en su participación en la liturgia con la belleza de su hábito coral.

Cuando reflexiono sobre ciertas vocaciones modernas en las que se elige la vida religiosa por causas humanitarias, me vienen a la mente estas monjas que demuestran que cuando uno se centra en el Señor, todo -la liturgia, la comida, la música, el comportamiento, la apariencia- florece en belleza.

Publicado originalmente en italiano el 5 de marzo de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/03/05/una-messa-a-napoli- in-rito-antico-porfiri/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: Miss antigua, porfiri, schneider



Categoria: Generale