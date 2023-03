Dio Può Abbandonare i Figli? Ipotesi Blasfemia nel Nuovo Padre Nostro.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, in uno degli articoli di questi giorni – non chiedetemi quale…- un amico fedele di STilum, R.S. ha pubblicato un commento che offriamo alla vostra attenzione, e meditazione.

Oggi ero al parco e guardavo uno scoiattolo che frugava tra le foglie. Ad un certo punto si è messo in posizione eretta, con le zampette anteriori raccolte sul petto: pareva che pregasse. E’ rimasto in quella posizione parecchi secondi ed è notato da molte altre persone; alcuni lo fotografavano.

Oggi ho pregato poco e il Signore mi ha aiutato a ricordarmene con questo incontro per me inusuale.

Passeggiando ho rivisto una vecchia conoscenza, da tempo perduta di vista.

Tra l’altro abbiamo parlato della preghiera del Padre Nostro, che anche a lui non piaceva nella nuova versione, specialmente perchè ad abbandonare il padre è il figlio che se ne va di casa pretendendo la sua parte di eredità, come se il padre fosse morto. Quando poi, tornato in sé, si è reso conto della cavolata che ha fatto e torna a casa, il padre lo riabbraccia. insomma: il problema è che noi abbandoniamo il padre al momento della prova e non viceversa.

Peirasmos è una prova, prima di essere una tentazione.

Temptatio viene dal verbo tempto, da cui deriva l’andare a tentoni. Stiamo parlando di tentativi, esperimenti, verifiche: dunque prove! Dato che sappiamo la nostra impreparazione, che potrebbe trovarci inadeguati al ruolo, ci sta che chiediamo al Padre di non metterci alla prova, ma che ci liberi dal male. E’ una richiesta che però vorrebbe sempre rinviare il momento di dimostrare di essere cresciuti…

Strano che questo pare disturbare proprio coloro che si vantano “adulti nella fede”. Invece i piccoli non se ne vergognano affatto.

Alla fine la traduzione può aggiustare meglio la restituzione italiana delle parole in greco e in latino, ma non può inventarsi ciò che non esiste: un verbo abbandonare e soprattutto il messaggio che l’ipotesi di abbandono possa riguardare la responsabilità del Padre e non quella del figlio.

Già nella versione precedente, nel contesto della preghiera, è ovvio che il Padre non tenta al male: ma allora chi ha avuto (nella Chiesa) questo atroce dubbio? Chi li ha tentati nel pensare una simile bestemmia?

Si saranno messi un po’ alla prova? O, nella chiesadellamisericordia, l’essere verificati (ad esempio da un po’ di croce) è diventato un’assurdità anche in Vaticano?

A me viene in mente l’episodio di Cesarea di Filippo, con un indimenticabile “Vade retro Satana” rivolto a Pietro che in quel momento secondo Gesù “non pensava secondo Dio, ma secondo gli uomini”.

