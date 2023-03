Schneider: Nemici della Chiesa Occupano Alte Posizioni in Vaticano.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questa intervista che mons. Athanasius Schneider ha realizzato durante il suo viaggio in Libano delle settimane passate; un’intervista estremamente interessante, in inglese, con sottotitoli in Italaiano. Ne abbiamo estratto alcuni brani, che trovate qui sotto. Buona lettura, ascolto e diffusione...

Caso Rupnik e caso Frank Pavone:

Anche la stessa scomunica, revocata così rapidamente, va contro la consueta regola del diritto canonico atta a dare un tempo adeguato per riparare allo scandalo nella penitenza.

Quindi è stato trattato in maniera privilegita, mentre Fran Pavone è stato punito nel modo più severo che la Chiesa conosca. Possiamo ragionevolmente chiederci perché è stato punito così, è uno scandalo, una grave ingiustizia, e passerà alla storia della Chiesa. Una vergogna, uno scandalo e un’ingiustizia.

E questo dimostra che quelli che sono al potere in Vaticano sono più inclini a mostrare simpatia verso coloro che promuovono errori ed eresie e questo viene dimostrato dalle nomine, anche cardinalizie, compresa la nomina della signora Mazzucato.

Questa è un’offesa e un’umiliazione per tutti i fedeli che lottano senza compromessi per difendere la vita umana.

La Santa Sede usa due pesi e due misure. Ci sono eretici pubblici privilegiati, peccatori pubblici e vengono tratti in un modo speciale privilegiato. Come padre James Martin che promuovo pubblicamente l’eresia dell’omosessualità.

Nemici della Chiesa cattolica stanno occupando posizioni di alto rango e direi stanno abusando della nostra Santa Madre Chiesa.

E mi chiedo da chi sono stati aiutati questi eretici, Cardinali, vescovi e Preti, a raggiungere così alte posizioni. La storia della Chiesa ce lo dirà, e loro stano fondamentalmente abusando della nostra Santa Madre Chiesa. Che è incatenata da questi uomini di chiesa eretici di alto rango. Mettono in catena nostra madre, imprigionano Cristo e la Verità.

Ma non riusciranno, dimenticano che la Chiesa è divina, non umana, e un giorno Dio dirà: basta, andate via voi cardinali, vescovi, preti eretici che falsate la liturgia, che perseguitate la tradizione cattolica, che vivete nell’immoralità. E Dio li giudicherà, sicuramente, e la storia della Chiesa li giudicherà. E ci darà di nuovo papi che compiranno principalmente il loro ufficio principale, dato da Dio, di rinforzare senza ambiguità la fede cattolica, difedndere il gregge dai lupi, opponendosi coraggiosamente alle potenze mondiali. Questi nuovi papi verranno, e con loro saranno i piccoli, le cui lacrime sono state versate per la Chiesa.

Si tratta di un lento processo volto a stabilire una nuova religione puramente umanistica, contrari alla Rivelazione divina, la rivelazione divina che è Gesù. Per cui è evidente che l’intenzione di questo movimento è fondare una religione basata sul relativismo.

Venerare la Natura, Pachamama o l’uomo. E questo è il movimento più pericoloso perché mira a diventare l’unica religione mondiale. One World Religion.

E alcune volte ho l’impressione, da alcuni atteggiamenti, che anche alcuni alti esponenti in Vaticano stiano promuovendo con gesti e atteggiamenti questi movimenti verso l’unica religione mondiale.

La Santa Sede, la Chiesa di Pietro dovrebbe essere la prima a opporsi a questa religione mondiale. La mia speranza è che il Papa e i vescovi possano ricevere da Dio la forza di opporsi a questa nuova, pagana religione mondiale.

