Monseñor Schneider: El Sínodo, instrumento utilizado para generar confusión en la Iglesia

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención, este artículo de LifeSiteNews, que agradecemos por la cortesía, en el que el obispo Athanasius Schneider expresa críticas y perplejidad sobre el Sínodo sobre la Sinodalidad.

§§§

Monseñor Athanasius Schneider habló con LifeSiteNews sobre el “peligroso” Sínodo sobre la Sinodalidad, advirtiendo sobre su promoción de conceptos y de un estilo de gobierno que va “en sentido contrario a toda la historia de la Iglesia”.

El obispo auxiliar de Astana, Athanasius Schneider, concedió una entrevista a LifeSiteNews en la que advirtió que las tendencias actuales en la Iglesia católica, especialmente el Sínodo sobre la sinodalidad, son “peligrosas” para la fe católica y son “venenos espirituales”.

Hablando con LifeSiteNews recientemente en Roma, el obispo auxiliar de Astana (Kazajstán), discutió la “conversión ecológica” y el ecumenismo, pero también los peligros que presenta el Sínodo sobre la Sinodalidad.

Como es habitual en el prelado kazajo, habló con contundencia y sin medios términos. Schneider ha sido siempre particularmente crítico con este Sínodo y ha advertido cómo el actual Sínodo sobre la sinodalidad es “un instrumento utilizada para diluir cada vez más la claridad de la fe católica, como estamos observando, vertiendo cada vez más confusión y confusión doctrinal en la vida de la Iglesia”.

Afirmó enérgicamente que “es un grave abuso de la institución del sínodo, tal como la Iglesia lo ha entendido durante 2000 años”.

El Vaticano ha destacado cómo en el Sínodo sobre la Sinodalidad de varios años se trata de “escuchar”, incluso hasta el punto de “escuchar” a los no católicos o a los católicos no practicantes.

Pero el obispo Schneider señaló que un sínodo adecuadamente ordenado tiene prerrogativas claras: “El sínodo es un instrumento del Magisterio, pero su primer objetivo es aclarar la doctrina sin ambigüedades, sin ninguna duda”.

La segunda tarea de un Sínodo debería ser “rechazar los errores de la época”, pero Schneider advirtió que las acciones actuales del Sínodo están permitiendo que se propaguen “venenos, venenos espirituales”.

Señalo que un verdadero sínodo también debería ocuparse de cuestiones “disciplinarias” para ofrecer un “remedio contra los abusos”.

En cambio, describió el Sínodo sobre la Sinodalidad como semejante a un “parlamento de manera mundana”, algo que “es contrario a toda la historia de la Iglesia y todo el método de Dios. Es mundano, ni siquiera es cristiano”.

Ampliando esto, el obispo Schneider resaltó la peculiaridad de centrar la Iglesia católica en “escuchar” en lugar de enseñar.

Afirmó que “toda la humanidad tiene que escuchar la voz de Cristo, no escucharse mutuamente unos a otros”. Agregó que escucharse mutuamente unos a otros en vez de escuchar a Cristo es “contrario a la Revelación”. Porque Cristo no dijo a todos los Apóstoles: “Vayan y escuchen a todas las personas”, sino “Vayan, enseñen e instrúyanlos en lo que les he enseñado a ustedes”.

Este es el mensaje de la Iglesia: no presentarse ella misma, no hacer sesiones parlamentarias y escuchar a la gente, sino proclamar la verdad, con claridad y caridad, por supuesto”, agregó el obispo auxiliar de Astana.

Esta misión de proclamar la fe católica es un “deber” de los obispos, junto con el Papa, señaló Schneider. “También es una expresión de amor para aquellos que no conocen la claridad de la fe”.

Al referirse al concepto del Sínodo de “reunirse para escuchar”, Schneider sugirió que tal acción es una “dilución de la fe católica y una irresponsabilidad, y un gesto incluso de falta de caridad por parte del Papa y los obispos”.

Esto se debe a que las personas “necesitan claridad, necesita una estructura”, afirmó.

Destacando el ejemplo de las prácticas ampliamente difundidas de homosexualidad, adulterio y numerosos pecados morales, Schneider también sugirió que los prelados que fallan en su deber de advertir contra tales pecados en realidad están pecando ellos mismos:

“Cuando el Papa y los obispos no los están instruyendo con la máxima claridad posible, y en el respeto y en la caridad, están pecando. Tales sínodos están en contra de la misión básica, la misión divina que Dios dio al Papa y a los obispos, y también están pecando contra el mandamiento de la caridad para con el prójimo”.

Aunque advirtiendo de los peligros planteados por numerosas corrientes del pensamiento moderno en la Iglesia católica, monseñor Schneider ofreció aliento a los católicos sobre cómo preservar la fe: “Estudien la fe católica”, dijo.

“Estudien bien los Catecismos antiguos en los que se encuentra la fe inmutable”.

Mencionó algunos textos posconciliares, como Humanae Vitae y Vertitatis Splendor, pero destacó sobre todo que los católicos deben seguir las enseñanzas y documentos preconciliares por su claridad.

El obispo auxiliar también exhortó a los católicos a hacer de la Sagrada Eucaristía “el centro de sus vidas”. Animó a recibir la Santa Comunión con gran reverencia, de rodillas y en la lengua, “para evitar cualquier peligro de profanación o minimización de la reverencia”.

Además, Schneider, un convencido partidario de la liturgia tradicional de la Iglesia, afirmó que la búsqueda de la Misa tradicional es un “gesto de amor” al prójimo y un acto de “fidelidad a la Santa Madre Iglesia”.

Publicado en italiano el 1 de marzo de 2023

Traducción del texto original en inglés por: José Arturo Quarracino

