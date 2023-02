Putin, Trump: el Estado Profundo de USA y los fabricantes de armas quieren la guerra

Marco Tosatti

Estimados StilumCuriales, ponemos a vuestra disposición un extracto del discurso que pronunció Vladimir Putin en los últimos días, y un mensaje grabado de Donald Trump, ambos sobre la guerra en Ucrania, quién la quiso, quién la provocó y quién quiere que continúe. Desgraciadamente, además de algunos mayordomos de los grandes grupos editoriales italianos, que también muestran en este caso, como en el de la psico pandemia, su libido serviendi, expresada con la lengua extendida, incluso una parte de nuestro gobierno parece todavía convencida de que estamos en los tiempos de la URSS. Que alguien les advierta que la situación ha cambiado ligeramente desde la última vez que miraron hacia el este, antes de 1989. pero tal vez solo están fingiendo ignorarlo. Feliz lectura y difusión.

Hace un año, para proteger a la gente en nuestras tierras históricas, para garantizar la seguridad, para luchar contra el régimen neonazi en Ucrania, hemos lanzado una operación militar especial.

Estados Unidos ha desplegado bases y laboratorios biológicos cerca de nuestras fronteras, ha dominado el teatro de operaciones militares y ha preparado a Ucrania para una gran guerra.

Hemos estado abiertos y listos para el diálogo, durante muchos años hemos ofrecido socios para discutir, pero en respuesta solo hemos recibido hipocresía.

Mientras el Donbass estaba en llamas y se derramaba sangre, y Rusia se esforzaba sinceramente por una solución pacífica, Occidente jugaba con la vida de las personas, jugando con cartas trucadas.

Hicieron lo mismo, destruyendo a Yugoslavia, a Irak, a Libia, a Siria.

Fue Occidente quien inició la guerra en Ucrania y, sí, estamos usando la fuerza para detenerla.

No reparan en gastos para alentar disturbios y golpes de Estado en todo el mundo.

En una conferencia en Múnich, se culpó a Rusia para que todos olvidaran lo que Occidente ha estado haciendo en las últimas décadas.

Regiones enteras están en caos. Expertos estadounidenses afirman que como consecuencia de las guerras desencadenadas por Estados Unidos desde 2001 han muerto más de 900 mil personas, más de 38 millones se han convertido en refugiados.

Los galones de las SS son muy populares en Ucrania.

Las marcas de la Wehrmacht se aplican a equipos militares.

Sin embargo, Occidente finge no darse cuenta.

No estamos en guerra con el pueblo ucraniano, se han convertido en rehén del régimen de Kiev y de sus amos occidentales que han ocupado este país.

Además, Occidente está realizando ataques de información, distorsionando la historia, contra la cultura rusa y la Iglesia Ortodoxa Rusa.

Occidente está utilizando a Ucrania como ariete contra Rusia y como campo de entrenamiento.

Cuantos más sistemas de largo alcance lleguen a Ucrania desde Occidente, tanto más alejaremos la amenaza de nuestras fronteras.

– Vladimir Putin

Por más que lo intento, no encuentro la mentira, comentó un lector en las redes sociales. Y no se equivoca…

Este es el enlace al mensaje.

Y también este enlace

El expresidente Trump describe parte de su programa de política exterior “Agenda 47” para 2024, para “deshacerse del establishment globalista corrupto que ha estropeado todas las decisiones importantes de política exterior durante décadas”.

“Podríamos poner fin al conflicto en Ucrania en 24 horas con el liderazgo adecuado”, dijo Trump. “Para el final de mis próximos cuatro años, los belicistas, los fraudes y las quiebras en la cima de nuestro gobierno habrán desaparecido. Tendremos un nuevo grupo de funcionarios competentes en materia de seguridad nacional que creen en la defensa de los intereses vitales de Estados Unidos por encima de todo”.

“Miren a los donantes belicistas globalistas que apoyan a nuestros adversarios, porque son candidatos a la guerra. Soy el presidente que trae la paz, y es la paz a través de la fuerza”, dijo Trump.

DONALD TRUMP: La Tercera Guerra Mundial nunca ha estado más cerca que ahora. Debemos limpiar a todos los belicistas y globalistas de “America Last” y del Estado Profundo, del Pentágono, del Departamento de Estado y del complejo industrial de seguridad nacional.

Una de las razones por las que he sido el único presidente en generaciones que no ha iniciado una guerra es que he sido el único presidente que rechazó los consejos catastróficos de muchos generales, burócratas y supuestos diplomáticos de Washington, que sólo saben cómo meternos en un conflicto. , pero no saben cómo sacarnos.

Durante décadas, hemos tenido a las mismas personas, como [la subsecretaria de Estado] Victoria Nuland y muchas otras como ella, obsesionadas con l idea de empujar a Ucrania a la OTAN. Sin mencionar el apoyo del Departamento de Estado a los disturbios en Ucrania. Esta gente ha estado buscando la confrontación durante mucho tiempo, como es el caso de Irak y otras partes del mundo, y ahora estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, y muchas personas no lo ven, pero yo lo veo y he tenido razón en muchas cosas. Todo el mundo dice que Trump tenía razón en todo.

Nada de esto justifica de ninguna manera la escandalosa y horrible invasión de Ucrania hace un año, que nunca habría sucedido si yo hubiese sido vuestro presidente. Ni siquiera en sueños.

Pero significa que aquí en Estados Unidos debemos deshacernos del establishment globalista corrupto que ha estropeado todas las decisiones importantes de política exterior durante décadas. Y eso incluye al presidente Biden, cuyo propio personal ha dicho que nunca ha tomado una buena decisión cuando se trata de mirar a otros países y mirar las guerras. Debemos reemplazarlos con personas que apoyen los intereses estadounidenses.

En nuestros cuatro años en la Casa Blanca hemos hecho progresos increíbles al dejar de lado el contingente “America Last” y al llevar el mundo a la paz. Y ahora estamos a punto de completar la misión. El Departamento de Estado, el Pentágono y el establecimiento de seguridad nacional se verán muy diferentes al final de mi administración. De hecho, tan pronto como comience mi administración, será un lugar muy diferente. Y hará las cosas, como hice yo hace cuatro años. Nunca lo hemos pasado mejor.

También impediremos a los lobistas y a los grandes contratistas de defensa que empujen a nuestros principales funcionarios militares y de seguridad nacional hacia un conflicto, para después recompensarlos cuando se jubilan con trabajos lucrativos que pagan millones y millones de dólares.

Miren a los donantes belicistas globalistas que apoyan a nuestros adversarios, porque son candidatos a la guerra. Soy el Presidente que trae la paz, y es la paz a través de la fuerza. Hay una razón por la que no hemos tenido conflictos, hay una razón por la que no hemos ido a la guerra, es porque los otros países nos respetan. He construido completamente, desde el principio, a nuestro ejército, esa es una gran razón para eso. No querían bromear con Estados Unidos y ahora se ríen de nosotros.

Con el liderazgo adecuado podríamos poner fin al conflicto en Ucrania en 24 horas. Al final de mis próximos cuatro años, los belicistas, estafadores y quebrados en la cima de nuestro gobierno habrán desaparecido. Tendremos un nuevo grupo de funcionarios competentes en materia de seguridad nacional que creen en la defensa de los intereses vitales de Estados Unidos por encima de todo.

Publicado originalmente en italiano el 23 de febrero de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/02/23/putin-trump-il- deep-state-usa-i-fabbricanti- darmi-vogliono-la-guerra/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

