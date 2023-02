Missa Antiga: Bergoglio só pode enganar o ingénuo. D’Erasmo.



Marco Tosatti

Caros amigos e inimigos de Stilum Curiae, oferecemos à vossa atenção este pequeno comentário de Don Francesco D’Erasmo publicado no seu website. Feliz leitura e divulgação.

A propósito do último texto saído do Vaticano: https://press.vatican.va/ content/salastampa/it/ bollettino/pubblico/2023/02/ 21/0150/00323.html

Bergloglio pode enganar os ingénuos e os ignorantes. Eu fui ordenado antes dessa data, mas ainda se essa norma tivesse a ver comigo, nunca irei ter em conta uma lei que está em oposição à lei perene da Igreja, que nem Bergoglio, nem otra pessoa qualquer na Igreja ou fora dEla pode revogar.

Como foi lembrado de forma inequívoca pelo Motu Proprio Summorum Pontificum, não é nem a autoridade dum papa, nem dum bispo, que tornam legítimo para sempre, e até mesmo oportuno, que se celebre com o perene Rito Apostólico, restaurado por san Pio V, mas isso é por si mesmo lícito a cada sacerdote católico, para sempre, sem precisar da autorização de quem quer que seja cá na terra.

Bem como não é porque um papa, ou então um usurpador do trono papal, reconhece ou menos a Verdade, que A torna Verdadeira e Eterna.

E a todos os que exultam pela imposição da mentira e da fraude através da violência, lembro que todos, mas todos mesmo, um dia iremos comparecer diante do trono da Verdade, e a mentira irá arder no fogo junto com a violência e com quem a quiser impor. E se eles não terão aceite a soberania da Verdade por amor, cá na terra, a terão que sofrer em forma de castigo eterno nos infernos.

Amen.

Francesco d’Erasmo, por vontade de Deus, e não humana, sacerdos in aeternum,

Tarquinia, 21 febbraio 2023

