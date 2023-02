Dovevate Capire. E Ancora non Capite. Adesso, Chi Paga le Cure a Chi?

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico mi ha girato queste considerazioni dell’avvocato Domenico Monteleone, che ringraziamo per la cortesia e per la precisione la completezza con cui ha saputo puntualizzare le varie tappe e fasi della più colossale truffa pandemica mai messa in atto. Un elenco tanto più importante in quanto molte persone, anche tutt’altro che stupide, si rifiutano, forse per amor proprio, di rendersi conto che sono state prese in giro, drammaticamente e crudelmente. E grazie a Ubaldo Innocenti per l’immagine…Buona lettura e indignazione.

§§§

1) Dovevate capire quando vi hanno conteggiato anche i suicidi, quelli messi sotto da un camion e, persino, i morti di freddo.

Tutti, anche quelli deceduti durante le guerre puniche.

Allora dovevate capire. Invece niente.

2) Dovevate capire quando hanno bruciato i morti e vi hanno detto che lo facevano per il vostro bene.

Hanno eliminato le prove, per il vostro bene, s’intende.

Allora dovevate capire. Invece niente.

3) Dovevate capire quando non hanno cercato le cure ma i sieri.

Hanno detto che c’era emergenza e l’hanno affrontata con la prevenzione. I sieri, ammesso e non concesso, servono a prevenire, ma, ripeto, ci dicevano che eravamo in emergenza, e pur tuttavia non cercavano cure.

Allora dovevate capire. Invece niente.

4) Dovevate capire quando hanno detto che si trattava di malattia nuova e sconosciuta e Ve l’hanno detto mentre la chiamavano SARS-COV 2, e ci hanno messo il 2 perché era proprio simile alla SARS-COV 1.

Come Rambo 1 e Rambo 2.

Una malattia nuova e sconosciuta uguale ad una che già c’era e conoscevamo.

SARS-COV 1 e SARS-COV 2, Ve l’hanno anche detto esplicitamente. Allora dovevate capire. Invece niente.

5) Dovevate capire quando avete visto ambulanze che giravano – a sirene spiegate – senza meta e senza paziente a bordo e, poi, si fermavano senza apparente motivo, magari davanti ad un bar.

Allora dovevate capire. Invece niente.

6) Dovevate capire quando li avete visti ballare festosi, negli ospedali, mentre la gente moriva nelle corsie laddove avrebbero dovuto trovarsi questi signori, mentre, invece di curare, ballavano. Allora dovevate capire.

Invece niente.

7) Dovevate capire quando hanno messo il Segreto di Stato sugli atti del Comitato Tecnico Scientifico.

Segreto di Stato su ciò che si dicevano questi signori nelle loro riunioni. Allora dovevate capire. Invece niente.

8) Dovevate capire quando hanno detto che era regolare un uomo solo al comando. Un uomo (di fa per dire) solo, che vi annientava quotidianamente a colpi di DPCM, fatti un passare per legittimi e costituzionalmente corretti.

Allora dovevate capire. Invece niente.

9) Dovevate capire quando hanno detto che, per combattere la malattia, era necessario acquistare costosissimi banchi a rotelle. E, poi, li hanno acquistati davvero. Allora dovevate capire. Invece niente.

10) Dovevate capire quando vi dicevano che gli ospedali erano straboccanti di malati e, invece, non c’era nessuno. I pronto soccorso erano incredibilmente vuoti. Allora dovevate capire. Invece niente.

11) Dovevate capire quando hanno consentito ai Medici di Base di nascondersi come topi di fogna e di non rispondere nemmeno al telefono.

Il tutto mentre i pochi Medici coraggiosi che curavano – e guarivano! – venivano minacciati di radiazione. Allora dovevate capire. Invece niente.

12) Dovevate capire quando hanno istituito il Numero Telefonico Verde 1500 per l’Emergenza e, poi, non hanno mai risposto a Nessuno, 😊, nemmeno per sbaglio. Allora dovevate capire. Invece niente.

13) Dovevate capire quando creavano ansia parossistica dicendo che i posti in terapia intensiva scarseggiavano e che c’era il pericolo di dover scegliere chi curare, e, poi, in tre anni, non hanno costruito nemmeno un posto letto in più. In nessun ospedale d’Italia. Nemmeno uno in tre anni. Allora dovevate capire. Invece niente.

14) Dovevate capire quando l’Inventore dei Tamponi ha detto che non potevano essere usati per diagnosticare la malattia.

E, invece, li hanno sempre usati per diagnosticare la malattia.

E così diagnosticata la malattia, vi tenevano agli arresti domiciliari, in attesa di inocularvi.

Ripeto: il tutto per mezzo di un Tampone che il suo stesso Inventore aveva detto che non poteva essere usato così.

Allora dovevate capire. Invece niente.

15) Dovevate capire quando il Dott. Giuseppe De Donno – nonostante avesse trovato un cura pressoché miracolosa (il plasma iperimmune) – fu costretto a girare un video vergognoso in cui si “sottometteva” (parola Sua!) alle cosiddette Istituzioni Sanitarie, a Mattarella, al Papa, all’anima de li mejo mortacci loro, a tutti, e, per di più, appariva spaventato a morte, spaventatissimo. E guarda caso, mori qualche settimana dopo.

Allora dovevate capire. Invece niente.

16) Dovevate capire quando hanno iniziato a negare violentemente gli effetti avversi e, a maggior ragione, allorquando hanno insistito nella negazione di migliaia di evidentissimi effetti avversi.

Negazionisti (della Verità).

Allora dovevate capire. Invece niente.

17) Dovevate capire quando mettevano la mascherina solo per le foto di rito e poi – immediatamente dopo il click del fotografo – la toglievano.

Attori.

Allora dovevate capire. Invece niente.

18) Dovevate capire quando avete sentito dire la cazzate più inverosimili a gente improbabile come Pregliasco, Bassetti, Galli, Crisanti, Capua e, soprattutto, Burioni. Gente che più cazzate profferiva e più monopolizzava la TV. Allora dovevate capire. Invece niente.

19) Dovevate capire quando LORO hanno preteso il Vostro CONSENSO INFORMATO su una cosa a cui – sempre LORO – vi hanno perentoriamente OBBLIGATO, anche con violenza fisica e verbale.

Allora dovevate capire. Invece niente.

20) Dovevate capire quando hanno messo in piedi la sceneggiata del camioncino per i gelati che – secondo la loro narrativa – doveva portare, in giro per l’Italia, i sacri sieri arrivati a Roma a 80 gradi sotto zero.

Teatrino di infimo ordine.

Allora dovevate capire. Invece niente.

21) Dovevate capire quando il Ministero della Salute e l’Agenzia Italiana del Farmaco hanno presentato Ricorso al Consiglio di Stato contro l’Ordinanza del Tar Lazio, nella quale si disponeva che i Medici potessero «prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza», ovvero senza essere obbligati ad attenersi ai protocolli A.IFA., che prevedevano solo Tachipirina e Vigile Attesa. Allora dovevate capire. Invece niente.

22) Dovevate capire quando il Super Premier vi ha detto: “Non ti vaccini, ti ammali, muori”.

Allora dovevate capire. Invece niente.

23) Dovevate capire quando, mentre, a gennaio 2020, dichiaravano (in sostanziale segreto) lo Stato di Emergenza, a febbraio, dicevano di non creare allarmismi e di abbracciare un cinese. Allora dovevate capire

Invece niente.

24) Dovevate capire quando avete saputo che nel 2017 hanno emesso dei Bond che avrebbero incassato solo se ci fosse stata una Pandemia entro la primavera del 2020.

E Pandemia c’è stata, proprio nella primavera del 2020. E loro hanno incassato.

Proprio davanti a tutti!

Allora dovevate capire

Invece niente.

25) Dovevate capire quando avete saputo delle schifezze che combinavano nel laboratorio di Wuhan e, pur tuttavia, li avete creduti quando hanno dato la colpa al pangolino e al pipistrello.

Allora dovevate capire

Invece niente.

26) Dovevate capire quando vi hanno detto che il sacro siero funzionicchia.

F-u-n-z-i-o-n-i-c-c-h-i-a …

Allora dovevate capire

Invece niente.

(Avv. Domenico Monteleone)

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: cure, dovevate capire, effetti avversi, no vax



Categoria: Generale