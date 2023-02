Joe Biden Confuso Ammette: Niente Spie, Niente Alieni, Palloncini Privati…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico del nostro sito, un collega che vive e lavora negli Stati Uniti, U.P., che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione questo – sarebbe divertente, se non fosse drammatico – reportage su Joe Biden, i Palloni (che erano palloncini privati da pochi dollari…) e il suo stato di incipiente confusionalità…Buona lettura e diffusione.

§§§

Dal palcoscenico sonoro costruito per lui fuori della Casa Bianca , Joe Biden ammette che gli “oggetti” abbattuti, con missili da $ 400.000, dalle forze aeree USA erano palloncini da pochi dollari appartenenti a “imprese private, istituti di ricreazione e di ricerca”… Hanno veramente tentato di far ingoiare alla gente lo scenario grottesco dell’ “invasione extraterrestre”? Se così è’ stato, allora definitivamente la Torre di Babele di menzogne sta crollando ancora più miseramente di quanto ci si aspettasse. Biden abbandonato – per la prima volta- a una folla di giornalisti ostili. Biden, ancor più stralunato e fuori di testa del solito, deve ammettere pubblicamente di aver ordinato all’ Aeronautica Militare di usare missili da 400 mila dollari per abbattere palloncini da pochi soldi e di aver propagandato l’idea che si trattava di UFO, di misteriosi oggetti che nessuno aveva potuto identificare! Una balla pazzesca, che adesso apre la questione: perché hanno tentato per giorni e giorni di farci ingoiare uno scenario così folle? E anche: per quanto tempo ancora Biden e i suoi diretti burattinai nella Casa Bianca – Anthony Blinken, Jake Sullivan, Victoria Nuland — potranno rimanere sulle loro poltrone? Si ha la sensazione che la banda installata con le ultime elezioni truffa del 2020 abbia tentato il tutto per tutto, dopo che la carta del Covid e la carta della guerra lampo contro la Russia (l’Operazione Norimberga II) erano fallite nel loro scopo di concretizzare gli incubi mondialisti del piccolo nuovo Hitler, Klaus Schwab. Fallite, certo, ma che avevano portato a un ecatombe di vite umane, miseria, terrore, distruzione economica, fino al limite di una guerra nucleare. Cosa stavano complottando? E’ possibile che fosse quello che profeticamente aveva denunciato Monsignor Carlo Maria Viganò nel Maggio del 2021 (Si, ESATTO: Duemilaeventuno !)? In un discorso presentato a Venezia il 31 maggio 2021, https://www. marcotosatti.com/2021/05/31/ vigano-great-reset-lultima- grande-menzogna-memoria-di- antonio-livi/ l’Arcivescovo Viganò esprimeva così il pensiero dei gerarchi del Deep State: “… Quand’anche la farsa pandemica non dovesse sortire gli effetti da noi auspicati a causa di eventi imprevisti, abbiamo già pronto il passo successivo: l’emergenza climatica come pretesto per imporre la “transizione ecologica” e lo “sviluppo sostenibile”; oppure daremo inizio all’ennesimo conflitto in Medioriente, così da provocare attentati terroristici nelle nostre città e seminare il panico tra la popolazione. E se nemmeno questi collaudati espedienti dovessero aver successo, potremmo inventarci – perché no? – un attacco alieno, sul quale già alcuni nostri amici iniziano ad aprire la famosa Finestra di Overton: cosa più degli extraterrestri può essere considerato «nemico invisibile» per alimentare la paura collettiva, dopo decenni di film in cui mostriamo invasioni di creature provenienti dallo spazio? D’altra parte le masse, come abbiamo visto in questi mesi, credono a tutto quello che il mainstream dice loro, per quanto assurdo e irrazionale possa essere. Basta che si veda in televisione….” ) che si buttino a scavare e fare domande senza paura della guardia pretoriana e dei vari operatives delle agenzie presenti in alto loro in praticamente tutti i maggiori media. Per il momento contiamo su un numero crescente di giornalisti e indagatori coraggiosi e onesti (o che semplicemente abbiano annusato la direzione del vento) che si buttino a scavare e fare domande senza paura della guardia pretoriana e dei vari operatives delle agenzie presenti in alto loro in praticamente tutti i maggiori media. Si ha la sensazione di un crollo del maestoso villaggio Potemkin – o forse, della Torre di Babele – elevato con arroganza dai grandi complottatori che immaginavano di poter raggiungere il dominio globale unendo i più avanzati mezzi dell’Intelligenza Artificiale con una manipolazione luciferina. Ma, almeno fino ad ora, qualunque essi siano stati, i grandi piani stanno cadendo a pezzi. E noi, finora vittime confuse e indifese, riusciamo finalmente a mettere a fuoco la Grande Truffa e la Grande Menzogna. Da notare che Biden ha fatto la sua conferenza stampa (come quasi tutte le sue più importanti esternazioni, NON alla Casa Bianca, ma in un apposito elaboratissimo palcoscenico mediatico costruito per lui nell’auditorio dell’Eisenhower Executive Office Building, situato di fianco alla Casa Bianca. Qui ogni movimento, ogni parola pronunciata dal senil-demenziale Presidente, può essere aggiustata, calibrata, guidata a distanza. Il fatto che i “giornalisti” – televisivi e no – rifiutino di informare il loro pubblico di questa pagliacciata da circo, è l’ennesima prova del mondo parallelo – il “Meta Universo“ — che questi micro Dottor Faust hanno collaborato a creare per pura corruzione morale e pecuniaria Secondo l’analisi delle operazioni di intelligence combinate del governo degli Stati Uniti, la scorsa settimana l’amministrazione Biden ha ordinato ai caccia militari statunitensi di lanciare missili e abbattere quelli che ora si ritiene siano “palloncini appartenenti a società private, attività ricreative o istituti di ricerca“. GUARDA (con trascrizione qui sotto):

Trascrizione ] – IL PRESIDENTE: Buon pomeriggio. La scorsa settimana, subito dopo l’incursione del pallone ad alta quota della Cina, i nostri militari, attraverso il North American Aerospace Defense Command – il cosiddetto NOR- – NORAD – hanno esaminato da vicino il nostro spazio aereo, incluso il miglioramento del nostro radar per raccogliere oggetti più lenti sopra il nostro paese e in tutto il mondo. In tal modo, hanno rintracciato tre oggetti non identificati: uno in Alaska, in Canada, e sul lago Huron nel Midwest. Hanno agito in conformità con i parametri stabiliti per determinare come trattare gli oggetti aerei non identificati nello spazio aereo degli Stati Uniti. Su loro raccomandazione, ho dato l’ordine di abbattere questi tre oggetti a causa dei pericoli per il traffico aereo commerciale civile e perché non potevamo escludere il rischio di sorveglianza di strutture sensibili. Abbiamo agito in consultazione con il governo canadese. Ho parlato personalmente con il primo ministro Trudeau e Ca- – dal Canada sabato. E altrettanto criticamente, abbiamo agito con un’abbondanza di cautela e in un’opportunità che ci ha permesso di abbatterli – questi oggetti in modo sicuro. I nostri militari e i militari canadesi stanno cercando di recuperare i detriti in modo da poter saperne di più su questi tre oggetti. La nostra comunità di intelligence sta ancora valutando tutte e tre le incidenze. Mi riferiscono quotidianamente e continueranno i loro sforzi urgenti per farlo, e lo comunicherò al Congresso. Non sappiamo ancora esattamente cosa fossero questi tre oggetti. Ma niente – niente in questo momento suggerisce che fossero legati al programma di palloncini spia della Cina o che erano veicoli di sorveglianza di altri – qualsiasi altro paese. L’attuale valutazione della comunità di intelligence è che questi tre oggetti erano molto probabilmente palloncini legati a società private, attività ricreative o istituti di ricerca che studiano il tempo o conducevano altre ricerche scientifiche.

Quando sono entrato in carica, ho incaricato la nostra comunità di intelligence di dare uno sguardo ampio al fenomeno degli oggetti aerei non identificati.

Sappiamo che una serie di entità, tra cui paesi, aziende e organizzazioni di ricerca, gestiscono oggetti ad altitudini per scopi non nefasti, compresa la ricerca scientifica legittima.

Voglio essere chiaro: non abbiamo alcuna prova che ci sia stato un improvviso aumento del numero di oggetti nel cielo. Ora ne stiamo solo vedendo di più, in parte a causa dei passi che abbiamo intrapreso per aumentare i nostri radar: restringere i nostri radar. E dobbiamo continuare ad adattare il nostro approccio al ritardo – ad affrontare queste sfide.

Ecco perché ho ordinato al mio team di tornare da me con regole più acute su come tratteremo questi oggetti non identificati andando avanti, distinguendo – distinguendo tra quelli che potrebbero comportare rischi per la sicurezza e la sicurezza che richiedono un’azione e quelli che non lo fanno.

Ma non commettere errori, se qualche oggetto rappresenta una minaccia per la sicurezza del popolo americano, lo abbatterei. Condividerò con il Congresso questi parametri politici classificati quando saranno completati e rimarranno classificati in modo da non dare la nostra tabella di marcia ai nostri nemici per cercare di eludere le nostre difese.

Andando avanti, questi parametri guideranno le azioni che intraprenderemo mentre risponderemo agli oggetti aerei senza equipaggio e non identificati. Continueremo ad adattarli man mano che le sfide si evolvono, se si evolve.

Inoltre, abbiamo derivato: ho direttamente il mio consulente per la sicurezza nazionale per guidare uno sforzo a livello governativo per assicurarci di essere posizionati per trattare in modo sicuro ed efficace con gli oggetti nel nostro spazio aereo.

In primo luogo, stabiliremo un migliore inventario degli oggetti aerei senza equipaggio nello spazio, al di sopra dello spazio aereo degli Stati Uniti e ci assicureremo che l’inventario sia accessibile e aggiornato.

In secondo luogo, implementeremo ulteriori misure per migliorare la nostra capacità di rilevare oggetti senza equipaggio nel nostro spazio aereo.

In terzo luogo, aggiorneremo le regole e i regolamenti per il lancio e la manutenzione di oggetti senza equipaggio nei cieli sopra gli Stati Uniti d’America.

E in quarto luogo, il mio Segretario di Stato guiderà uno sforzo per aiutare a stabilire una globale – un globa- – una norme globali comuni in questo spazio in gran parte non regolamentato.

Questi passaggi porteranno a cieli più sicuri e più sicuri per i nostri viaggiatori aerei, i nostri militari, i nostri scienziati e anche per le persone a terra. Questo è il mio lavoro come tuo presidente e comandante-in-Chief.

Come hanno dimostrato gli eventi dei giorni precedenti, agiremo sempre per proteggere gli interessi del popolo americano e la sicurezza del popolo americano.

Da quando sono entrato in carica, abbiamo sviluppato la capacità di identificare, tracciare e studiare i palloncini di sorveglianza ad alta quota collegati all’esercito cinese.

Quando uno di questi palloncini di sorveglianza ad alta quota è entrato nel nostro spazio aereo sopra gli Stati Uniti continentali all’inizio del mese, ho dato l’ordine di abbatterlo non appena sarebbe stato sicuro farlo. I militari hanno sconsigliato di abbatterlo a terra a causa delle sue dimensioni. Aveva le dimensioni di più scuolabus e rappresentava un rischio per le persone a terra se veniva abbattuto dove vivevano le persone.

Invece, l’abbiamo monitorato da vicino, abbiamo analizzato le sue capacità e abbiamo imparato di più su come funziona.

E poiché conoscevamo il suo percorso, siamo stati in grado di proteggere i siti sensibili dalla raccolta.

Abbiamo aspettato che fosse sicuro sull’acqua, il che non solo avrebbe protetto i civili, ma ci avrebbe anche permesso di recuperare componenti sostanziali per ulteriori analisi, per ulteriori analisi.

E poi l’abbiamo abbattuto, inviando un messaggio chiaro – un messaggio chiaro: La violazione della nostra sovranità è inaccettabile.

Agiremo per proteggere il nostro paese, e l’abbiamo fatto.

Ora, venerdì scorso, abbiamo messo restrizioni a sei aziende che sostengono direttamente l’Esercito di Liberazione della Repubblica Popolare – la Liberazione del Popolo – il programma aerospaziale dell’Esercito Popolare di Liberazione che include dirigibili e palloncini, negando loro l’accesso alla tecnologia statunitense.

Abbiamo informato i nostri partner diplomatici e i nostri alleati in tutto il mondo, e sappiamo del programma cinese e dove sono volati i loro palloncini.

Alcuni di loro hanno anche sollevato le loro preoccupazioni direttamente con la Cina. Le nostre esportazioni [esperti] hanno sollevato componenti del carico utile del pallone cinese dal fondo dell’oceano. Li stiamo analizzando mentre parlo e ciò che impariamo rafforzerà le nostre capacità.

Ora, continueremo anche a impegnarci con la Cina, come abbiamo fatto nelle ultime due settimane. Come ho detto fin dall’inizio della mia amministrazione, cerchiamo la concorrenza, non il conflitto, con la Cina. Non stiamo cercando una nuova guerra fredda.

Ma non mi scuso – non mi scuso e competeremo. E saremo res- – gestiremo responsabilmente quella competizione in modo che non si trasformi in conflitto.

Questo episodio sottolinea l’importanza di mantenere libere linee di comunicazione tra i nostri diplomatici e i nostri professionisti militari. I nostri diplomatici si impegneranno ulteriormente e rimarrò in comunicazione con il presidente Xi.

Sono grato per il lavoro svolto nelle ultime settimane dei nostri professionisti dell’intelligence, diplomatici e militari che hanno dimostrato ancora una volta di essere i più capaci al mondo. E voglio ringraziarvi tutti.

Ora, guarda, l’altra cosa che voglio sottolineare è che terremo i nostri alleati e il Congresso contemporaneamente informati di tutto ciò che sappiamo e di tutto ciò che impariamo. E mi aspetto di parlare con il presidente Xi, e spero che abbiamo un – andremo a fondo di questo. Ma non mi scuso per aver abbattuto quel palloncino.

Grazie mille.

(Cross-talk dei giornalisti.)

D Signor Presidente, perché ha aspettato così a lungo per rivolgersi al pubblico su questo argomento, signor Presidente?

Q Signore, c’è stata una critica – ci sono state critiche a questo –

D Quando parla con il Presidente Xi, signor Presidente?

D Questo accordo con la Cina è compromesso dalle relazioni commerciali della tua famiglia in Cina, presidente Biden?

IL PRESIDENTE: Dammi una pausa, amico. (Ride.) (Inudibile.)

Q Signore – Signor Presidente – Signor Presidente, ci sono state critiche –

Q Ha reagito in modo eccessivo?

D – Signor Presidente, ci sono state critiche sul fatto che questa è stata una reazione eccessiva che è stata fatta a causa della pressione politica –

(Cross-talk dei giornalisti.)

IL PRESIDENTE: Non posso –

Q Il tuo figlio è ancora (incomprensibile) –

IL PRESIDENTE: Puoi venire nel mio ufficio e fare la domanda quando hai persone più educate (inaudio).

[Link all’abastract del presidente)

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: biden, palloni, trudeau



Categoria: Generale