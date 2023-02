Il Siero: Morti in Eccesso, Immunità Azzerata. Arrendersi All’Evidenza

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo raccolto qui tre commenti che il nostro Arrendersi All’Evidenza ha postato nei giorni scorsi, l’ultimo in riferimento a questo articolo di Stilum Curiae. Ci sembra che quello che scrive sia destinato a una platea più ampia di quelli che leggono i commenti ai post, e lo ringraziamo di cuore per la lucidità, la sapienza e la professionalità con cui ci aiuta a veder chiaro in questa situazione drammatica. Buona lettura e condivisione.

§§§

Le statistiche possono essere reinterpretate, ma l’anagrafe no. I morti sono morti. In Germania come negli USA, nel Regno Unito o in Australia come qui da noi.

E sono troppi, più di prima che iniziasse l’inoculo di massa.

Tra l’altro, dove la “imposizione consensuale” (inaudita) è stata meno diffusa (ad. es. in Bulgaria), i numeri dei decessi totali sono inferiori e anche questo indizio è probante.

Dal 2020 in Italia è successo qualcosa di tragico.

Cure sballate (tachipirina e vigile attesa)

Cure impedite (idrossiclorochina).

Cure differite (rinvio esami ed interventi)

Cure deleterie (ventilazione e sedazione massiccia)

Cure imposte (i sieri sperimentali)

L’influenza appositamente ingegnerizzata potrebbe aver ucciso meno della metà di coloro i cui decessi le sono stati attribuiti a beneficio della narrazione e del terrore sparso per convincere tutti a farsi inoculare.

Il combinato disposto di tutti gli altri errori e orrori ha portato all’al di là, nel triennio, circa 250000 nostri connazionali in più di quanto avrebbe determinato la normalità… Decessi provocati dal “progetto di qualcuno”.

La mortalità generale in Italia nel 2019 fu di 640000 persone defunte.

Adesso siamo abbondantemente al di sopra di 700000.

Non date la colpa all’invecchiamento, al freddo e al caldo. Aggiungeteli ad aborti e calo di fertilità.

Aggiungeteli a tanta gente che sta peggio: per uno che muore due o tre che incappano in disabilità e una decina con molte più visite ambulatoriali ed esami di prima.

E non è detto che i prossimi due anni andranno meglio, perché la curva dei guai potrebbe anche mostrare una pendenza sfavorevole al benessere…

Qualcuno lo sapeva, qualcuno l’ha voluto.

Gli pseudovaccini provocano effetti collaterali: andrebbe bene se i rischi fossero compensati dai benefici. Questi sieri però diventano addirittura ad “efficacia negativa” in pochi mesi (5 o 6) dalla somministrazione, il che significa che i vaccinati diventano più esposti al contagio di quanto non lo fossero prima di vaccinarsi. Ormai infatti nessuno sostiene più che i vaccini impediscano il contagio dei vaccinati o la sua trasmissione. Ancora si vanta un merito nel prevenire le forme più gravi e i decessi, ma senza essere suffragati dai dati. Mentre l’efficacia nel far produrre anticorpi svanisce, non è ancora chiaro per quanto tempo la proteina spike codificata dall’istruzione persista nell’organismo, reiterando i rischi di eventi avversi. Dopo pochi mesi dall’inoculo il vaccinato rischia maggiormente di essere contagiato e vede manifestarsi gli altri problemi. Fino a tre anni fa qualsiasi vaccino che avesse un’efficacia inferiore al 50% sarebbe stato considerato un pessimo prodotto. Ultimamente, con un’efficacia addirittura negativa, si è giunti ad imporre (più o meno mascherata come libertà di scelta) le dosi. C’è chi ancora insiste a raccomandarne la quarta (e la quinta)! Siamo ben oltre il buon senso. Nel mondo i tamponi hanno attribuito circa 700 milioni casi di positività al Covid. Ragione per vaccinare praticamente tutti quelli che si poteva, dai 5 anni in su con un preparato pronto (dicono) a tempo di record in base al virus alfa Wuhan, continuando a somministrare quell’istruzione anche se il virus è mutato. Con la variante Omicron l’efficacia asserita inizialmente (90%) è precipitata ben sotto il 50% già dopo 1 o 2 mesi. Notate bene: sulla popolazione immuno-compromessa (quella che rischia davvero) gli pseudo-vaccini non hanno mai avuto l’efficacia vantata del 90%. Quella ce l’ha, per poco tempo, solo su individui abbastanza sani da dover temere poco dal coronavirus. Ma ora anche questi devono fronteggiare gli eventi avversi. Sono troppe le realtà effettive sfuggite ai teorici delle presunte (ma soprattutto presuntuse) “certezze vaccinali”: la più preoccupante sta nel fatto che l’immunità naturale viene depressa dalle vaccinazioni ripetute e che gli effetti collaterali sono tanti. A meno che… questo fosse esattamente ciò che si voleva. Sono molti quelli che hanno sempre ipotizzato che il “vaccino” fosse la scusa per … altro. L’immunità naturale invece è molto più efficace nel tempo: le persone che si reinfettano (e con i numeri che deriverebbero dalla positività ai tamponi è un evento abbastanza probabile) rischiano molti più guai se sono vaccinate, rispetto ai non vaccinati. Tutti, dopo la prima infezione da coronavirus, possono presentare problemi cardiovascolari, tromboembolici, renali, polmonari… Ma che ricapiti una seconda volta è molto più probabile (e per quanto ormai si sa è anche logico che sia così) che accada ai vaccinati.

Qui un articolo (non l’unico) che tratta diffusamente della definizione di vaccino e di terapia genica:

https://www.theepochtimes.com/health/is-the-associated-press-lying-about-gene-therapy-shots_4980213.html ?

Qui i dati sulla situazione vaccinale italiana:

https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/

Qui un riferimento al crollo dell’aspettativa di vita negli USA:

https://www.theepochtimes.com/health/the-covid-jabbed-are-dying-while-fueling-variants_4974363.html ?

Qui per l’intervista al Prof. Fukushima:

https://dailysceptic.org/2023/01/01/unprecedented-vaccine-disaster-an-interview-with-professor-masanori-fukushima/

Ma anche per altri spunti non sarà difficile trovare.

Il materiale abbonda.

A scarseggiare ancora purtroppo è la volontà di unire i puntini per vedere il mostro che compare…

Buona lettura e diffonda le informazioni!

PS: da più parti, coloro che hanno condotto analisi quali-quantitative sulle fiale hanno riscontrato una pessima qualità.

I lotti, che sia voluto o casuale, NON sono tutti uguali.

Se ne è già discusso, ad esempio qui (con citazioni):

https://www.stilumcuriae.com/la-lotteria-del-siero-lo-scandalo-dei-lotti-incoerenti-arrendersi-allevidenza

PPS Gli effetti avversi a breve-medio termine (quelli che sono già emersi e che stanno affiorando di questi tempi) purtroppo non saranno i soli. C’è da temere l’onda montante di quelli a lungo termine, tanto più se si insiste con gli inoculi, ma per fortuna la grande maggioranza ne sta prendendo le distanze.

La Dr.ssa S. Seneff del MIT lanciò l’allarme molti mesi fa sui danni a medio-lungo termine;

https://www.marcotosatti.com/2022/06/25/arrendersi-allevidenza-ricordate-quelli-che-i-no-vax-si-paghino-le-cure-e-ora/

PPPS In una popolazione che la propaganda vanta vaccinata al 90%, non ha nessuna credibilità chi vorrebbe ricondurre l’ECCESSO DI MORTALITA’ GENERALE, stimabile in un 15% (in Italia sono circa 100000 morti più del normale), e riguardante soprattutto la fascia anziana della popolazione, all’esigua cerchia dei non vaccinati in quella fascia di età: sarebbe una strage incompatibile persino con le peggiori statistiche (gonfiate) del Covid. Invece muoiono soprattutto di altro, sono vaccinati e c’è anche più di una ragione per capire il perchè (ad esempio l’azione della spike sugli endoteli, quello dei nanolipidi e la spike superata barriera ematoencefalica o anche lo shift delle IgG verso le IgG4 (nell’articolo i rimandi alle fonti).

https://www.marcotosatti.com/2023/01/02/arrendersi-allevidenza-due-anni-di-siero-efficacia-dubbia-ma-si-muore-di-effetti-avversi/

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: arrendersi all'evidenza, morti eccessi, siero, vaccini



Categoria: Generale