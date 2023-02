La Menzogna è Diventata la Maggiore Industria di Stato. Marasciulo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro blog, Vitantonio Marasciulo, direttore del mensile Il Borgo di Monopoli, offre alla vostra attenzione queste pensose riflessioni sulla situazione morale e politica che stiamo vivendo, e sul bisogno di affidarsi sempre di più a Cristo. Buona lettura e condivisione.

§§§

SIAMO AL BIVIO!!!

Allacciamo le cinture nella fede

Il terremoto del 6 febbraio scorso, di 7,8 di magnitudo verificatosi in Turchia al confine con la Siria, con al seguito migliaia di morti, è un altro tremendo monito per l’uomo, che fa seguito al monito che grida pace, rappresentato dalle guerre, ad affermare che non si può vivere e andare avanti così, perché l’ultima parola è del Creatore, da cui dipendiamo. La terra è in continue doglie del parto, visti i tanti e continui focolai sparsi nel pianeta; le continue emergenze sanitarie, le alterazioni ambientali. Si prenda coscienza “che l’uomo non può vivere di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”: è la risposta di Gesù al tentatore. Il titolo, “Siamo al bivio” è ripreso dall’ultimo messaggio della Madonna di Medjugorje del 25 gennaio scorso:

”Satana è forte, vuole la guerra e l’odio nei cuori e nelle nazioni. (…) Il futuro è al bivio, perché l’uomo moderno non vuole Dio. L’umanità va verso la perdizione. Pregate. Fate sacrifici con il digiuno e la penitenza, perché Dio vi doni la pace”.

L’uomo non ha piena consapevolezza della deriva in cui è caduto. Anzi, la coscienza si è così assopita al punto che la libertà si è annidata nel male: violenze, omicidi, guerre, tumulti, focolai, sono all’ordine del giorno e sempre più frequenti nello stesso giorno. Il grande filosofo greco, Socrate, affermava che “la più grande umiltà dell’uomo è prendere coscienza della propria miseria”. E’ difficile certo, anzi la si nasconde dietro il paravento del linguaggio menzognero; la si affoga nel cibo, nell’alcol, nelle droghe; diventa autoinganno per superare l’altro e portare a casa il proprio interesse.

Si ritorna sempre al punto centrale: solo l’Amore di Cristo trascende i nostri limiti. E’ pur vero che oggi è raro trovare testimoni credibili di Carità. Neanche i sacerdoti lo sono più, fatte le debite riserve. Dobbiamo convenire che da tempo l’umanità vive senza testimoni di fede, che sia pure di un semplice sorriso da donare all’altro; una disponibilità all’ascolto dell’altro; la semplice visita agli ultimi, immobilizzati per invalidità o malattia, ultimi che vivono nella solitudine e nelle sofferenze psicologiche e spirituali e in ristrettezze economiche. Oggi si vive nelle emergenze, nelle guerre, nelle paure e nell’insicurezza per il futuro. Si vive la cultura amorale delle famiglie allo sbando, dilaniate da litigi, separazioni, divorzi. Di bambini catechizzati da film di cartoni animati, di adulti che consumano film di dubbio valore che inneggiano a valori disumani. Di Tv e carta stampata megafoni di menzogne dei mainstream. Mai come oggi l’umanità è sottomessa alle minoranze demagogiche e plutocratiche che hanno in mano le chiavi del mondo per manipolarla, per renderla massa e dunque senza testa, eh già, ci pensano loro per noi. Hanno un progetto, non più segreto, ma ormai evidente, di rendere la terra mai come oggi un inferno. Tutto questo veleno mortale ha un imputato: che l’umanità è caduta in perdizione per aver messo all’angolo Cristo. Ecco la presenza della Madonna il cui piano sventerà il satanico progetto di quei pochi che si sono elevati a demiurghi del male.

E a pensare che si è combattuto per la libertà del mondo e il mondo poi è tenuto in catene da quei pochi che hanno in mano il ferro e l’oro; si è combattuto per la democrazia e gli uomini sono finiti in mano a oligarchie finanziarie e informatiche. In mano alle multinazionali della salute, delle armi, dei prodotti agroalimentari manipolati dalla scienza e dalla politica. In mano ad inganni in cui si strumentalizza la povertà e la miseria degli uomini con solidarietà ingannevole, dietro cui c’è (sì) la vicinanza, non del cuore, ma quella che nasconde lupi famelici. L’umanità è in mano ad un satanico sistema (di quei pochi) che hanno architettato il progetto dell’uomo nuovo del transumanesimo, dei chip, del metaverso, del cyborg. Ormai è chiaro. Il fine è di tenere l’uomo e la società sotto scacco con le paure, le emergenze, le pandemie, le guerre, le false solidarietà; dei governi dei paesi occidentali e industrializzati e che eseguono gli ordini in copia e incolla, dietro fiumi di denaro. (vero Soros?).

La menzogna è diventata la maggior industria di Stato, l’unica arte di governare. Le parole puzzano di falso, di marcio, di veleno; parole melodiose, cattive, ridicole, inutili, infami. Ma la parola che s’aspetta non l’abbiamo sentita: la Luce e il sale di evangelica memoria.

La menzogna è diventata il surrogato della religione, dei governanti, dell’informazione. Mai come oggi si sta facendo un grande consumo di menzogna, senza un chicco di sale di verità. L’umanità ha combattuto per la libertà e siamo più schiavi di prima. Per i diritti e per le disuguaglianze, ma si respirano i vapori pesanti dell’ipocrisia. Prima i confessionali erano pieni e i sacerdoti avevano il polso dei dolori, dei bisogni e delle speranze della gente. Oggi gli stessi sacerdoti sono pesci fuori dell’acqua; conoscono solo a parole i bisogni e i dolori della gente. Sono in crisi di identità, ma ciò che fa specie è che si sentono al di sopra di ogni sospetto, di non porsi in discussione, ma di sotterrare sotto il tappeto la loro polvere. Per loro parlano gli abusi, gli scandali, l’omosessualità e la sessualità. I fedeli hanno rinunciato da tempo a rivolgersi a loro.

Ai tempi di Padre Pio, san Pio, confessarsi era un atto di costume cristiano consolidato. Oggi i nuovi padre Pio sono i psicologi, i psicoterapeuti, divenuti i nuovi confessionali del mondo. Le Chiese sono diventate ammortizzatori psicologici delle paure, delle insicurezze per il futuro, da sensibilizzare non i giovani e le famiglie, ma solo gli anziani, coloro, (pochi) che frequentano le Chiese. I preti sono diventati non ministri del divino e dell’Amore di Cristo, ma amministratori di servizi e sempre più spesso con doppia vita. La diocesi di Conversano-Monopoli ne sa qualcosa, come credo succeda in altre diocesi italiane.

Il “Siamo al bivio” affermato dalla Madonna, ci dovrebbe far svegliare, che non si può vivere senza Dio. Da cristiani che eravamo, siamo diventati, quasi senza accorgercene, pagani. Abbiamo perso la fede attraverso una assimilazione quotidiana della menzogna; attraverso la modernità che continua imperterrita ad inculcarci una libertà male interpretata e usata, da far passare il male come espressione di bene, come se il peccato non esistesse, di arrivare a fare ciò che si vuole, perché Cristo non è Dio o perché infinita è la misericordia di Dio da autorizzare a coltivare i vizi. A tal proposito la buonanima di papa Benedetto XVI precisava: “Non c’è giustizia senza perdono”. Come dire che il perdono non sostituisce la giustizia e non significa negazione del male. Come dire che la misericordia senza giustizia sarebbe ipocrita e la giustizia senza misericordia sarebbe cieca.

Ancora. Il teologo e vescovo di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte osserva: “La medicina della misericordia non è mai finalizzata a favorire i naufragi, ma sempre e solo a salvare la barca sul mare in tempesta e a dare ai naufraghi l’accoglienza, la cura e il sostegno necessari”.

Il card. tedesco, Gerhard Müller – afferma – che “la divina misericordia non è una dispensa dai comandamenti di Dio e dagli insegnamenti della Chiesa. È tutto il contrario: Dio, per infinita misericordia, ci concede la forza della grazia per un pieno adempimento dei suoi comandi e così ristabilire in noi, dopo la caduta, la sua immagine perfetta di Padre celeste”.

Stante dunque ai messaggi della Madonna di Medjugorje, l’umanità è al bivio. Perché non credervi? I prodromi ci sono tutti, da far pensare che sono prossimi ad attuarsi i dieci segreti della Madonna di Medjugorje, (continuazione dei segreti di Fatima), divisi da tre avvertimenti e sette castighi. Come non avvertire il pessimo odore che come non mai abita oggi nella mente e nel cuore dell’uomo premonizione di morte spirituale. E’ l’ora di ridestarsi, allacciamo le cinture nella fede e ritorniamo a Cristo. Prima che sia troppo tardi.

Vitantonio Marasciulo

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: marasciulo, MENZOGNA, monito, satana



Categoria: Generale