Il Siero Distrugge l’Immunità Naturale. Dati della Cleveland Clinic. Un Nuovo Studio.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, su segnalazione di un fedele lettore del nostro blog, che ringraziamo di cuore, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, q gusto articolo veramente esplosivo pubblicato da Natural News. Mentre continua la narrazione falsa e pericolosa dei piazzisti di Big Pharma, come i vari Bassetti, Burioni & C., e mentre i media mainstream continuano nella loro scandalosa operazione di complicità e copertura, è fondamentale che la seppure lentamente la verità venga a galla. Buona lettura e condivisione.

§§§

La Cleveland Clinic conferma che i vaccini contro il covide DISTRUGGONO sistematicamente il sistema immunitario, vaccino dopo vaccino, anno dopo anno (Natural News). La Cleveland Clinic, costantemente classificata come uno dei migliori fornitori di assistenza sanitaria negli Stati Uniti, dispone di dati che dimostrano che più una persona viene “vaccinata” per il covide, peggiore è la sua funzione immunitaria. Tra le prime fonti ufficiali a produrre dati solidi sulla (in)efficacia del vaccino, la Cleveland Clinic è anche una delle poche strutture sanitarie che non ha richiesto ai propri dipendenti di sottoporsi alle vaccinazioni, che sono sempre state volontarie e non obbligatorie. Circa 65.000 persone lavorano per la Cleveland Clinic, quindi i dati interni dell’azienda sull’assunzione del vaccino e sulla salute che ne derivano costituiscono un caso di studio a sé stante. I risultati dell’immunità naturale rispetto all’immunità indotta dal jab sono facilmente visibili se si considerano i dipendenti della Cleveland Clinic come soggetti dello studio clinico e si confrontano le condizioni di salute dei dipendenti non vaccinati con quelle dei dipendenti vaccinati. La Cleveland Clinic ha prodotto uno studio che dimostra che la serie originale di iniezioni di Covid non solo è inefficace, ma è anti-efficace – il che significa che è meglio non farsi iniettare affatto. “Non è quindi un vaccino contro l’attuale ceppo di Covid”, ha riportato The Exposé. “È un antivaccino. Danneggia il sistema immunitario in modo dipendente dalla dose. Più vaccini si fanno, più danni si arrecano al sistema immunitario”. Tutti coloro che si sono “vaccinati” per il covid sono ora effettivamente anti-vaccini. Se l’aumento dell’immunità è ciò che i “vaccinati a tutti gli effetti” volevano ottenere partecipando alla truffa dell’Operazione Warp Speed, allora hanno fallito miseramente l’obiettivo. I vaccinati hanno ora un’antiprotezione contro il Covid e probabilmente contro molte altre condizioni di salute, ora che il loro sistema immunitario è stato colpito. “Ironia della sorte, tutti coloro che sono vaccinati contro il Covid sono antivaccinisti”, riporta The Exposé. “E tutti gli anti-vaccinisti non sono stati non vaccinati. Proprio mentre la Cleveland Clinic rilascia queste informazioni dannose sui vaccini, nel Regno Unito i servizi di ambulanza di emergenza sono stati sospesi, lasciando che le persone morissero neldolore senza un’adeguata assistenza sanitaria.

Proprio come i parenti dei malati durante il covid a cui le autorià non permettevano di vistare e confortare i loro parenti, i vaccinati di oggi soffrono di crolli immunitari e scoprono che non c’è nessuno in grado di aiutarli, lasciandoli soffrire e morire da soli in un dolore atroce. Nei mesi e negli anni a venire, tutti coloro che hanno partecipato all’operazione Warp Speed impareranno a loro spese che non ci si può mai fidare di Big Pharma o del governo per quanto riguarda la salute, soprattutto nel bel mezzo di un’artificiosa “emergenza” o “pandemia”.

“‘La scienza’ è stata ora stabilita dalla Cleveland Clinic”, spiegano i rapporti. “I vaccini genetici danneggiano il sistema immunitario e aumentano la probabilità di contrarre l’infezione da Covid” “Non solo, ma hanno anche orrendi effetti collaterali sul sistema cardiovascolare, neurologico e riproduttivo. Non sono altro che un’eutanasia progressiva obbligatoria. Il dottor Male sarebbe orgoglioso di questi risultati”.

