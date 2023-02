Mensaje a la comunidad de Stilum Curiae. Hablemos un poco de nosotros…

Marco Tosatti

Queridos amigos de Stilum Curiae, han pasado cinco meses desde el inicio del nuevo blog, en stilumcuriae.com.

Hagamos un poco de historia.

En el verano del año pasado, 2022, después de que el antiguo Stilum se bloqueara en varias ocasiones, y en particular en agosto durante más de una semana, sin que se encontrara ninguna explicación razonable, aparte de una sobrecarga estructural de la plataforma de Aruba, decidí buscar una alternativa.

Pedí consejo a varias personas del gremio y finalmente me apoyé, creo que con éxito, en un webmaster que preparó el nuevo blog.

La única desventaja evidente a priori con respecto al antiguo blog era que no existía la posibilidad de activar un boletín automático para cada nuevo artículo.

La respuesta a esta decisión fue ambivalente. Un buen número de personas prefirió quedarse en el antiguo blog.

No tuve más remedio que mantener activos ambos; aunque esta elección conlleva una duplicación nada desdeñable del trabajo diario, entre otras cosas porque las dos plataformas presuponen sistemas de trabajo completamente distintos.

Normalmente preparo un artículo en el sitio antiguo, lo publico e inmediatamente después lo “traduzco” transfiriéndolo al nuevo, lo publico y lo difundo en las redes sociales.

Mientras tanto, el antiguo sitio ha seguido teniendo problemas, sobre todo con el boletín. Me escriben personas quejándose de que ya no reciben artículos. Lamentablemente, como ya he dicho, el nuevo Stilum no dispone de esta función, por lo que ruego a quienes sufran esta avería que me envíen su correo electrónico, para poder incluirlo en el boletín de resumen diario que envío por la tarde.

He observado -y otros también lo han señalado- que en Chrome, las actualizaciones del sitio, en particular la nueva, pero también la antigua, no siempre se producen a tiempo.

Pero sabemos que estamos en guerra; Google Adsense me impide con pretextos irrisorios poner anuncios, Facebook está con el fusil amartillado, esperando a que cometamos algún error para bloquearnos, LinkedIn ha bloqueado la posibilidad de compartir… la batalla de los dos últimos años, probablemente salpicada de denuncias de trolls de todo tipo, ha dejado heridas.

Sin embargo, he notado que en Safari -para quienes lo usan- y especialmente en navegadores “gratuitos” como Qwant y DuckDuckGo, que no rastrean lo que buscas, las actualizaciones funcionan. Y, en general, también me estoy mudando para mis búsquedas personales a aquellos motores que en principio no espían a los usuarios. Y, en el caso de Stilum, reducir la posibilidad de sabotaje y obstrucción.

Resalto, porque es importante hacerlo, en que la decisión de desvincular Stilum nace únicamente del deseo de no ser silenciados, en primer lugar; y, en segundo lugar, de respetar las sensibilidades y necesidades de aquellos miembros de nuestra comunidad que no se sienten cómodos con el nuevo Stilum.

À la guerre comme à la guerre… [En la guerra como en la guerra…]

No nos rendimos.

Publicado originalmente en italiano el 6 de febrero de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/02/06/messaggio-alla- community-di-stilum-curiae- parliamo-un-po-di-noi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

