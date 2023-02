Geo News. HAARP. Il Terremoto in Turchia Creato dagli USA?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione, nella mia traduzione, questo articolo di Geo News, che tratta di un argomento che sta girando sui social di tutto il mondo, e cioè della possibile creazione artificiale del terremoto che ha colpito Turchia e Siria, proprio nel momento in cui i due Paesi stavano riprendendo i rapporti, dopo la guerra in cui l’Occidente ha aiutato e finanziato i terroristi islamici per rovesciare Assad e colpire il suo alleato, la Russia. Buona lettura e condivisione.

Alcuni utenti dei social media sono impegnati in quella che definiscono una “teoria della cospirazione”, secondo la quale il terremoto in Turchia e nella vicina Siria sarebbe stato creato dagli Stati Uniti con la tecnologia americana “HAARP”.Da ieri sera, l’hashtag #HAARP è in voga su Twitter, con oltre 100.000 tweet.

Un altro utente di Twitter ha scritto: “Tre settimane fa, Serkan Karabakh di FETO ha detto che ci sarebbe stato un terremoto di magnitudo 7,4. La nave americana ha gettato l’ancora in Turchia e il pulsante è stato premuto! Le ambasciate sono state chiuse e i membri sono stati richiamati”.

Un altro utente ha scritto: “Queste nubi sono apparse come risultato dell’arma statunitense Haarp che ha energizzato la ionosfera per creare un terremoto artificiale il 2 febbraio 2023. Volendo creare un terremoto artificiale a Istanbul, hanno deliberatamente chiuso i consolati”. “Chi dice ancora teoria del complotto, lo capirà con l’esperienza”, ha avvertito un altro utente.

Tuttavia, la verità è che nessuno lo sa veramente. Non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale in merito, né alcuno scienziato ha approvato la teoria.

Che cos’è HAARP? È l’acronimo di “High-Frequency Active Auroral Research Program”. L’iniziativa di ricerca americana denominata HAARP è attiva dall’inizio degli anni Novanta. Sebbene il progetto abbia diversi obiettivi, il progresso della tecnologia di comunicazione radio è considerato il suo obiettivo principale. “HAARP è il trasmettitore ad alta potenza e ad alta frequenza più capace al mondo per lo studio della ionosfera”, si legge in un comunicato dell’Università dell’Alaska.

“La gestione dell’impianto di ricerca è stata trasferita dall’Aeronautica Militare degli Stati Uniti all’Università dell’Alaska Fairbanks l’11 agosto 2015, consentendo ad HAARP di continuare l’esplorazione della fenomenologia ionosferica attraverso un accordo di ricerca e sviluppo cooperativo per l’uso del territorio”, prosegue il comunicato.

Molti utenti dei social media pensano che HAARP venga utilizzato per punire la Turchia che si rifiuta di collaborare con l’Occidente. “Diversi utenti hanno indicato un’illuminazione visibile prima del disastroso terremoto. Frank Hoogerbeets, un esperto olandese di sismologia, aveva previsto il terremoto. Tuttavia, tutte le accuse e le osservazioni provengono dagli utenti dei social media e nessun funzionario turco ha rilasciato dichiarazioni in tal senso. Pertanto, gli Stati Uniti non hanno risposto alle accuse. Uno studio del 2017 pubblicato su Science Advances è giunto alla conclusione che sia i terremoti naturali che quelli causati dall’uomo hanno un potenziale simile di scosse e danni. Il programma di ricerca attualmente al centro delle voci non ha mai affermato di avere il potere di indurre terremoti. Nell’ottobre 2022, HAARP ha iniziato la sua più grande serie di esperimenti presso il suo nuovo osservatorio, ma non ha parlato di terremoti.

🇹🇷 Momento que comienza el terremoto en #Turquía. Observen las luces. El cielo estaba limpio por lo que no son refucilos. La tecnología #HAARP existe para inducir terremotos artificialmente. ¿Es esto un ataque a Turquía utilizando HAARP?#TerremotoTurquia #TerremotoSiria pic.twitter.com/enly3RkktM — ímpetu índigo (@ImpetuIndigo) February 8, 2023

