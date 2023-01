Necessaria un’Inchiesta Rigorosa dello Stato sul Siero. Arrendersi all’Evidenza.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Arrendersi All’Evidenza offre alla vostra attenzione queste riflessioni sugli sviluppi e le conseguenze dell’inoculazione del siero sperimentale a mRNA su milioni di persone, le sue conseguenze sulle mutazioni, sull’aumento della mortalità e sull’impennata di tumori e recidive. Chiedendo un’indagine seria sulla questione. Buona lettura.

§§§

virus muta: in principio la variante Alfa (a cui corrisponde l’istruzione genica dei sieri), poi sopraggiunsero la Delta e Omicron. Adesso la più temibile pare essere la variante XBB dell’Omicron, in grado di eludere i booster aggiornati, riferiti alla variante BA.4 e BA.5

Il siero vaccinale che dovrebbe proteggere si dimostra sempre più inefficace (o molto transitoriamente efficace), mentre si moltiplicano gli allarmi sui suoi effetti collaterali.

Il rapporto rischi/benefici sta impennandosi, ma si spinge ancora la gente a vaccinarsi.

L’aumento, diffuso ovunque, della mortalità generale eccedente le medie degli anni precedenti è incontestabilmente successivo al lancio della vaccinazione, attuato dal 2021.

Paradossalmente i danni da vaccino vengono poi in parte ascritti al Covid-19: chi si ammalasse di qualsiasi cosa e, recandosi in ospedale, venisse trovato positivo (il che con i tamponi imprecisi o eseguiti con un fattore di amplificazione elevato può dar luogo a un alto numero di falsi-positivi), qualora morisse confluirebbe nei deceduti per Covid.

Il proliferare delle varianti virali normalmente dà luogo a forme meno pericolose dell’originale e viene tenuto sotto controllo dall’immunità naturale. Purtroppo invece assistiamo ad una situazione che ricorda quella di un’immunità indebolita verso le varianti.

Nei giorni scorsi era già stata data una possibile spiegazione mediante l’evidenza dello shift delle immunoglobuline verso le IgG4, determinano una sorta di immuno-tolleranza.

L’attesa media di vita di un cittadino statunitense è scesa da 78,2 anni nel 2019 a 78,8 nel 2020 e 76,4 nel 2021, promettendo ulteriori cali quando verrà computato il 2022. Questo crollo non è da imputarsi ai decessi da Covid (che in Italia hanno visto coinvolte persone con un’età media superiore agli 80 anni: praticamente l’età media dei morti con Covid è superiore all’attesa di vita!), bensì all’alta mortalità in gruppi di età tra 25 e 55 anni e anche non pochi bambini. In quelle fasce, l’aumento di mortalità varia tra il 10% e il 16%, anche se non va trascurata una maggior mortalità in eccesso anche tra gli anziani (2-5%).

Di questo numero record di morti (e molte sono “morti improvvise”, anche di nerboruti e prestanti atleti soggetti a scrupolosi controlli medici e ben allenati, non certamente “fragili”) si sono accorte anche le assicurazioni sulla vita, in difficoltà con i premi pagati.

Non dimentichiamo mai che i sieri a mRNA sono a tutti gli effetti sperimentali e non si sono limitati a sperimentare con l’mRNA modificato, ma formulandolo con PEG e nanolipidi cationi estremamente problematici quanto a biodistribuzione e potenzialità nocive.

Che poi i dati ufficiali insistano a contare per “non vaccinati” anche quelli che lo sono eccome, dipende dai criteri: non sei vaccinato per i primi 14 giorni dopo la dose (o il booster) e smetti di esserlo dopo un tot di mesi dall’ultima che hai fatto…

Tuttavia in una popolazione che la propaganda vanta vaccinata al 90% (salvo pletore di falsi vaccinati) è davvero difficile (assurdo, o meglio vomitevole) attribuire un 15% di mortalità GENERALE solo a quel 10% che veramente e realmente non è vaccinato.

Che se poi si aggiungono anche l’antinfluenzale a mRNA o le dosi vaccinali bivalenti, allora il sospetto che tutto questa sollecitazione sul sistema immunitario ne abbia un po’ confuso le idee e indebolito le prestazioni dovrebbe venire anche ai televirologi candidati.

Non solo: proprio questo ipervaccinare favorisce l’evolvere dei virus verso nuove varianti.

Più ti inietti istruzioni e più rischi di contagiarti sembra essere il dato oggettivo. In aggiunta gli effetti collaterali consistono non solo nelle altre infezioni (virali e batteriche) che puoi contrarre, ma nei danni neurologici, cardiovascolari, autoimmunitari che possono sopraggiungere, senza trascurare che un sistema immunitario indebolito è meno in grado di contrastare la formazione di esordi tumorali.

Non bastasse, ci sono serie preoccupazioni sulla fertilità maschile e femminile e sulla salute del feto durante la gravidanza.

Direi che possa bastare per tenersi alla larga dall’esperimento (dalla follia e dalla mancanza di cautela), e per chiedere alle Autorità italiane di indagare finalmente con rigore, uscendo dalla palude politicamente corretta imposta finora.

§§§

