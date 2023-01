Sud Africa, Richiesta all’Alta Corte: Stop al Siero e Indagine di Esperti Indipendenti.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Daily Maverick, che ringraziamo per la cortesia, e un video diffuso dal dott. Malhotra. Buona lettura, visione e diffusione.

Tre organizzazioni no-profit hanno chiesto all’Alta Corte di Pretoria di fermare la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in Sudafrica fino alla conclusione di un’indagine completa da parte di esperti indipendenti e alla condivisione dei risultati.

La Covid Care Alliance, Transformative Health Justice e un’organizzazione no-profit chiamata Free the Children – Save the Nation hanno chiesto all’Alta Corte di Pretoria di fermare gli sforzi del governo per vaccinare i sudafricani contro il Covid.

I convenuti nella causa sono il presidente Cyril Ramaphosa, il ministro della Salute Joe Phaahla, il direttore generale del Dipartimento della Salute, l’Autorità di regolamentazione dei prodotti sanitari sudafricani e il Tesoro nazionale.

L’avvocato dei ricorrenti, Riekie Erasmus, ha dichiarato martedì che il caso è stato deferito al vice presidente del tribunale per l’assegnazione della questione.

Il caso è stato presentato in due parti. La prima è un interdetto urgente, mentre la seconda è una richiesta di un’indagine ordinata dal tribunale sul processo di vaccinazione, sugli effetti collaterali e sui possibili decessi.

Secondo i documenti presentati al tribunale, i ricorrenti vogliono che il governo interrompa l’approvazione, l’approvvigionamento, la promozione, la pubblicità, l’incoraggiamento, l’imposizione, la distribuzione, la somministrazione e il finanziamento del vaccino Covid-19 in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private.

I ricorrenti chiedono anche un’ordinanza che impedisca al governo di affermare che il vaccino Covid è efficace in qualsiasi modo e di fermare tutti gli sforzi per incoraggiare le persone a vaccinarsi contro il virus.

Il tribunale chiederà anche di ordinare che non venga somministrato alcun vaccino Covid a nessuno e che vengano chiuse tutti i centri di vaccinazione.

I ricorrenti chiedono un'indagine sulle condizioni mediche che alcune persone avrebbero sviluppato dopo aver ricevuto il vaccino Covid-19.

Inoltre, l’istanza urgente chiede di bloccare la distribuzione e l’approvvigionamento dei vaccini, l’ulteriore approvazione dei vaccini pediatrici Covid-19 o dei vaccini di emergenza.

Si chiede inoltre al tribunale di ordinare al governo di fare un annuncio pubblico che descriva in dettaglio la procedura da seguire per le persone che hanno subito eventi avversi legati ai vaccini.

La seconda parte della richiesta, che sarà discussa in una data successiva, chiede un’ordinanza nei seguenti termini:

Un’indagine sulla sicurezza e sull’efficacia medica e scientifica del vaccino Covid-19 somministrato in Sudafrica;

La fornitura di 50 fiale dei vaccini Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson ai ricorrenti;

la fornitura ai ricorrenti di 20 test PCR di diversi lotti;

Chiedono inoltre alla corte di nominare degli esperti, a spese del governo, per analizzarli – gli esperti saranno scelti dai ricorrenti.

Si chiede alla corte di ordinare al governo e ai ricorrenti di trovare cinque persone disposte a farsi vaccinare per la prima volta e a presentare campioni di sangue.

I ricorrenti chiedono un’indagine sulle condizioni mediche che alcune persone avrebbero sviluppato dopo aver ricevuto il vaccino Covid-19, sulla morte di persone decedute dopo essere state vaccinate e sulla “comparsa di inspiegabili sostanze dall’aspetto estraneo nel sangue di persone vaccinate in Sudafrica”.

Si chiedono inoltre informazioni sui casi di miocardite e di un raro disturbo della coagulazione del sangue scatenato dal vaccino, e se le “proteine spike” vengono trasmesse dai vaccinati ai non vaccinati.

I richiedenti vogliono informazioni sulla gestione del sistema di indennizzo per le lesioni da vaccino in Sudafrica.

L'alfabetizzazione sui vaccini è stata identificata come una carenza che deve essere superata per affrontare la campagna di disinformazione e paura guidata da una campagna anti-vax sui social media.

Inoltre, è stato chiesto al tribunale di fornire l’accesso a tutti gli accordi stipulati con i produttori di vaccini Covid-19 e se sono stati pagati incentivi.

Il caso arriva mentre il governo ha rinnovato gli sforzi per vaccinare i sudafricani contro il Covid dopo che la sottovariante XBB.1.5, altamente trasmissibile, è stata identificata in un campione proveniente dal Paese. DM/MC

