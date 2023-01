Il regime di Zelensky Accusato di Perseguitare Prelati e Fedeli Ortodossi Russi.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo apparso sul sito di Ortodossia Torino, che rilancia quello scritto da Vladimir Artemenko, dell’Unione Giornalisti Ortodossi. Buona lettura e condivisione.

Il metropolita della ROCOR è sicuro che la privazione della cittadinanza di vescovi della Chiesa ortodossa ucraina e l’avvio di procedimenti penali contro di loro a Natale non sia una coincidenza, ma una forma di persecuzione.

Il metropolita della ROCOR Mark (Arndt) di Germania e Berlino, nato nel 1941 nella Germania nazista, crede che le autorità ucraine trattino la Chiesa peggio di quanto abbia fatto Hitler ai suoi tempi. Il metropolita lo ha affermato in un’intervista a Pravoslavie.ru.

Alla domanda se sia possibile tracciare parallelismi tra la persecuzione dei cristiani sotto Hitler e l’attuale situazione in Ucraina, ha detto: “Purtroppo è impossibile. Hitler non è arrivato a tanto, quanto hanno fatto le autorità ucraine. Ha cercato di creare una ‘chiesa’ che dipendesse da lui e dal suo governo o che fosse sotto il loro controllo assoluto, ma non ci è riuscito particolarmente bene. Anche i protestanti e i cattolici che sono vissuti sotto il regime hitleriano non sono stati perseguitati in un modo o nell’altro”.

Il metropolita della ROCOR è sicuro che le perquisizioni, la privazione della cittadinanza ucraina di chierici della Chiesa ortodossa ucraina e l’avvio di procedimenti penali contro di loro durante le grandi festività ortodosse siano una “forma raffinata di persecuzione”.

“Certo, non si tratta solo di una coincidenza. Come ho già detto, neanche Hitler ha pensato cose come queste”, ha sottolineato il metropolita.

Secondo Vladyka, privare la Chiesa ortodossa ucraina del diritto di servire nelle chiese dell’Assunzione e del Refettorio della Lavra delle Grotte di Kiev e concedere tale diritto a un’altra denominazione è “un chiaro segno di persecuzione della Chiesa”.

“L’assurdità della situazione sta nel fatto che, dopo la caduta del potere sovietico, questi luoghi storici e religiosi, che erano sempre appartenuti alla Chiesa, sono stati ulteriormente lasciat, in spirito sovietico, sotto il controllo delle autorità secolari. Non sono stati restituiti alla Chiesa, anche se la Chiesa li ha restaurati da sola – nella speranza che prima o poi tutta questa proprietà le sarebbe stata trasferita, come è avvenuto in altri paesi. Ma in Ucraina non è successo niente del genere”, ha detto il metropolita.

Secondo lui, “qualcosa di simile è accaduto in Montenegro l’anno prima e la gente è scesa sulle barricate”.

“Non esiste un movimento del genere in Ucraina, la popolazione è completamente intimidita. Pertanto, le autorità possono, a loro discrezione, estendere o risolvere il contratto di locazione per le proprietà ecclesiastiche”, ha detto Vladyka.

Ha paragonato la persecuzione della Chiesa nell’Ucraina moderna alla persecuzione dei cristiani nei primi secoli della nostra era.

“Tutti questi sforzi mirano a dichiarare inesistente la Chiesa ortodossa ucraina o a vietarne le attività in tutta l’Ucraina. È già stata messa al bando in alcune regioni e ora è perseguitata in tutto il paese”, ha detto l’arcipastore.

Ha anche messo in guardia i credenti dal trasferirsi nella “Chiesa ortodossa dell’Ucraina” in caso di messa al bando della Chiesa canonica: “Penso che sarebbe sbagliato. Per coloro che lo fanno, un tale passo causerà danni spirituali, perché la “Chiesa ortodossa dell’Ucraina” non è un’organizzazione ecclesiastica: è stata creata dalle autorità secolari ucraine, dallo stato, e non ha una vera comunione ecclesiale. Ciò si manifesta anche nel fatto che non hanno affatto monaci. Diciamo che il monastero di san Michele a Kiev, che è in loro possesso, è vuoto”.

Come riportato dall’Unione dei giornalisti ortodossi, il precedente metropolita Mark ha affermato che le perquisizioni intensificate negli appartamenti di vescovi, sacerdoti e credenti, nei monasteri e nei luoghi di culto della Chiesa ortodossa ucraina sono un metodo di intimidazione e “l’Ucraina è molto lontana dall’essere uno stato democratico”.

Ecco il testo integrale dell’intervista (ottenuta con traduttore automatico).

– Vladyka, come descriverebbe la situazione attuale della Chiesa ortodossa ucraina (UOC)?

– A mio avviso, stiamo assistendo a una persecuzione molto simile a quella dei cristiani nei primi secoli della nostra era. Solo che ora la situazione è molto più grave, perché tutto questo viene fatto da ex cristiani ed ex parrocchiani della nostra Chiesa, che ora si oppongono. Tutti questi sforzi mirano a dichiarare l’UOC inesistente o a vietarne le attività in tutta l’Ucraina. In alcune regioni è già stata messa fuori legge e ora viene perseguitata in tutto il Paese.

– A fine dicembre, il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha invitato la Verkhovna Rada ad approvare una legge che vieti le attività della Chiesa ortodossa russa (ROC) in Ucraina entro due mesi, il che potrebbe portare a un divieto completo dell’UOC. Quali conseguenze vede per questo?

– Innanzitutto, come affermano le autorità ucraine, qualsiasi organizzazione che sia in qualche modo collegata alla Russia sarà bandita. L’anno scorso l’UOC è stata costretta a interrompere i contatti con il Patriarcato di Mosca, non menzionando più il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie. Si tratta di un’assurdità dal punto di vista canonico, ma hanno dovuto acconsentire per evitare la persecuzione almeno per questo motivo. Ma questo non sembra aver fatto alcuna impressione alle autorità ucraine o a coloro che vogliono che la Chiesa sia perseguitata.

– Lei è nato nel 1941 nella Germania nazista e purtroppo conosce molto bene la persecuzione dei cristiani sotto Hitler. È possibile fare un parallelo con l’attuale situazione in Ucraina?

Hitler non si spinse così lontano come le autorità ucraine.

– Purtroppo non è possibile. Hitler non si spinse così lontano come fanno le autorità ucraine. Cercò di creare una “chiesa” che dipendesse da lui e dal suo governo o che fosse sotto il loro assoluto controllo, ma non ci riuscì particolarmente. Anche i protestanti e i cattolici che operavano sotto il regime di Hitler non furono perseguitati in un modo o nell’altro.

– Quindi può dire che la Chiesa è perseguitata oggi in Ucraina più di quanto lo fosse sotto Hitler?

– Sì, purtroppo è così.

– Come si può spiegare?

– Sembra che in Ucraina ci sia una totale russofobia, diretta contro tutto ciò che è legato alla Russia. Si tratta di un divieto totale della lingua russa. È un’assurdità, perché all’inizio tutte queste terre si chiamavano Russia. Non è la Russia, è un altro nome, ma la Russia è anche il successore dell’Antica Russia. E i primi monumenti della letteratura creati a Kiev e a Chernigov furono scritti in lingua russa antica, non in ucraino antico. Semplicemente non esisteva, e la lingua ucraina moderna è apparsa nel XVIII-XIX secolo.

– Il 1° gennaio, il governo ucraino ha tolto all’UOC il diritto di servire in diverse chiese di Kiev-Pechersk Lavra. Ora si dice che altre denominazioni potranno servire lì. Come può commentare questo aspetto, e fino a che punto potrebbe essere gravido di scontri diretti?

– Questo è un chiaro segno di persecuzione della Chiesa e non sappiamo ancora come si svolgeranno gli eventi. Non è che le autorità ucraine abbiano vietato all’UOC di prestare servizio nella Lavra, ma semplicemente che non hanno rinnovato il contratto di locazione. L’assurdità della situazione è che dopo la caduta del regime sovietico, questi siti storici e religiosi, che erano sempre appartenuti alla Chiesa, sono stati ulteriormente lasciati sotto il controllo delle autorità laiche nello spirito sovietico. Non sono stati restituiti alla Chiesa, anche se quest’ultima li ha restaurati con i propri sforzi – nella speranza che prima o poi tutti questi beni le sarebbero stati consegnati, come è accaduto in altri Paesi. Ma in Ucraina non è successo nulla di simile.

L’anno scorso è successo qualcosa di simile in Montenegro, dove la gente ha fatto le barricate. In Ucraina non c’è un movimento di questo tipo e la gente è totalmente spaventata. Pertanto, le autorità possono rinnovare o terminare il contratto di locazione della proprietà della chiesa a loro discrezione.

– I dissidenti promettono di assumere il controllo degli altri due allori del Paese: quello di San Giobbe-Pochaev e quello di Sviatogorsk. Cosa possiamo aspettarci da questo piano?

– Non lo sappiamo. Se le autorità ucraine faranno come con la Kyiv Pechersk Lavra, possiamo aspettarci nuove persecuzioni contro la Chiesa, specialmente contro i monaci. E, naturalmente, contro i comuni credenti.

– Il 7 gennaio, la cosiddetta Chiesa ortodossa ucraina (PCU) ha tenuto la sua prima funzione nella Pechersk Lavra di Kiev, e le autorità hanno tolto la cittadinanza ucraina a circa due dozzine di sacerdoti, hanno effettuato perquisizioni e avviato procedimenti penali contro i funzionari della chiesa. Lo svolgimento di tutte queste azioni nel giorno di Natale è una forma così sottile di persecuzione?

– Sì, certo, non è solo una coincidenza. Come ho detto prima, nemmeno Hitler ci ha pensato.

– Nella vostra diocesi e nelle altre diocesi della Chiesa ortodossa russa siete pronti ad accogliere sacerdoti e fedeli che sono stati privati della cittadinanza ucraina e cacciati dal Paese?

– Negli ultimi mesi abbiamo già ricevuto alcuni sacerdoti e fedeli dall’Ucraina. Si potrebbe dire che le nostre chiese ne sono piene. E continueremo ad aiutare in ogni modo possibile. Stiamo anche inviando aiuti umanitari all’Ucraina, inviando cibo e altri beni di prima necessità.

– Pensa che se l’UOC viene bandita, le persone possano temporaneamente unirsi alla PCU, solo per pregare da qualche parte? Come dovrebbe essere trattato?

– Penso che sarebbe sbagliato. Per coloro che lo faranno, questo passo causerà un danno spirituale, perché il PCU non è un’organizzazione ecclesiastica, è stato creato dalle autorità secolari ucraine, dallo Stato, e non ha una vera comunicazione ecclesiale. Lo si vede anche dal fatto che non hanno affatto monaci. Ad esempio, il monastero di San Michele a Kiev, da loro controllato, è vuoto.

Il PCU non è un’organizzazione ecclesiastica, è stato creato dallo Stato e non ha una vera comunione ecclesiastica.

– Lei ha già ricordato che l’UOC è stata proprio costretta a interrompere le relazioni con la Chiesa ortodossa russa. In Russia molte persone non hanno accettato questa decisione, pensando che si tratti di uno scisma. Siete in contatto diretto con il metropolita Onufry. Cosa sapete da lui e dal suo entourage a questo proposito? Si può dire che questo passo è stato fatto sotto le più forti pressioni dello Stato per salvare la Chiesa in condizioni di persecuzione e che si tratta solo di una decisione politica, ma non spirituale?

– È un passo puramente esterno. Ma una decisione definitiva può essere presa solo quando si ha la libertà di farlo. Personalmente, penso che possano chiedere l’autocefalia, ma questo non è un argomento di discussione in questo momento. Al momento si tratta di sopravvivere e di salvare il salvabile. Hanno deciso una misura del genere, che non è in alcun modo giustificata da un punto di vista canonico, perché politicamente era un tentativo di salvare la situazione.

– Tuttavia, da qualsiasi punto di vista lo si guardi, si tratta di uno scisma. E come si può superare in futuro, quando, se Dio vuole, la situazione tornerà alla normalità?

– Molto facilmente. Semplicemente pentendosi e spiegando i motivi che hanno portato a questa situazione. Non c’è nessuna ragione interna che possa aver portato a questo: si tratta solo di pressioni esterne da parte delle autorità.

– Lei ha chiesto alla sua congregazione di pregare di più per la Chiesa ucraina. Quanto è utile?

– È la cosa più importante che possiamo fare. E siamo obbligati a farlo. Spero che la preghiera aiuti: speriamo sempre nell’aiuto di Dio.

