Wall Street Journal, las mentiras sobre el suero: “Necesitamos personas honestas en la salud pública”

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, el periódico estadounidense The Wall Street Journal acusa a Pfizer y Moderna de mentir sobre las vacunas, y pide cuentas a las instituciones médicas estadounidenses, a la Administración Federal de Medicamentos y al Centro de Control de Enfermedades por su comportamiento aquiescente ante lo que era publicidad engañosa.

Escribe Alysia Finley:

“Es posible que hayan oído una publicidad radiofónica en la que se advierte de que, si has padecido Covid, podrías volver a contraerlo y experimentar síntomas aún peores. El mensaje, patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, afirma que las vacunas bivalentes actualizadas mejorarán vuestra protección.

Se trata de una publicidad engañosa. Pero los elogios de la clase dirigente de la sanidad pública a las vacunas bivalentes no deberían sorprender. Las agencias federales han tomado la medida sin precedentes de ordenar a los fabricantes de vacunas que las produzcan y recomienden sin datos que avalen su seguridad o eficacia”.

Y concluye la autora del artículo: “Necesitamos personas honestas en la salud pública”.

Y yo afirmaría sin dudarlo que la misma necesidad se siente con mucha fuerza en la península, donde la Pandilla del Suero -virólogos de la televisión, periodistas, el partido transversal de la Big Pharma en el Parlamento y las Órdenes Médicas, sin olvidar a los sindicatos confederales- ha envenenado y sigue envenenando a la opinión pública.

Finley cita dos estudios del New England Medical Journal de medicina, y afirma que hay muchos problemas científicos en las aplicaciones, ya que los virus mutan más rápido que la vacuna.

Éstas demuestran que las aplicaciones bivalentes aumentan los anticuerpos contra las variantes BA.4 y BA.5 de Omicron, pero en forma poco significativa respecto a las primeras aplicaciones. En consecuencia, la campaña para la vacuna bivalente tiene cada vez más las características de una simple operación comercial, en la que el producto sigue siendo el mismo, pero con una nueva etiqueta más glamorosa…

La publicidad de Pfizer y Moderna ha sido engañosa: en los comunicados de prensa de noviembre de 2022, las dos empresas farmacéuticas afirmaban que las aplicaciones bivalentes daban “una respuesta a las variantes BA.4 y BA.5 de cuatro a seis veces superior a la de la aplicación original”. Los estudios científicos publicados en el New England Journal of Medicine lo desmienten.

Pero las aplicaciones han sido autorizadas por la Administración Federal de Medicamentos y por el Centro de Control de Enfermedades, las dos estructuras públicas estadounidenses que deben velar por la salud pública de los ciudadanos, y frente a estas afirmaciones no cuestionaron su veracidad. Y un estudio de los CCE certificó una eficacia de sólo el 22% de las llamadas vacunas.

El Wall Street Journal ha publicado en los últimos meses otros dos artículos críticos con la facilidad con la que la FDA y los CDC han consentido el deseo de la Big Pharma de extender la inoculación a los niños, algo que no tiene sentido desde un punto de vista científico y que, de hecho, dados los efectos adversos y las consecuencias aún desconocidas a medio y largo plazo, parece decididamente peligroso. El Wall Street Journal, comentando esta decisión, escribió: “El estándar de la FDA para aprobar vacunas en personas sanas, y especialmente en niños, debería ser más alto. Pero la FDA ha rebajado su nivel de exigencia para aprobarlos. ¿Por qué? La decisión es simplemente política y no científica”. Y en un artículo anterior, el prestigioso periódico sostenía lo que los verdaderos expertos en virología siempre han dicho, a saber, que no hay que vacunar durante una pandemia, porque esto obliga al virus a mutar, creando nuevas variantes. Los hechos lo demuestran ampliamente, pero los profesionales sanitarios y los medios de comunicación lo niegan como una “conspiración”, en connivencia con las grandes farmacéuticas.

No creo que haya que ser excesivamente cínicos para pensar que los poderosos medios de “persuasión” -llamémoslos así- de la industria farmacéutica y financiera, y de los políticos vinculados a ella (la presión de Biden & C. sobre Facebook para censurar voces incómodas sobre el tema del suero es noticia reciente) han tenido, y por desgracia siguen teniendo su efecto, no sólo en Estados Unidos, sino también entre nosotros, donde sólo La Verità y la Nuova Bussola Quotidiana hacen un trabajo honesto y concienzudo de información en este campo. Del resto de los grandes periódicos -y no hablemos de las televisiones-, terrorismo covidiano de amplio espectro y desinformación.

No me canso de remitirlos una vez más a este enlace extremadamente completo y bien documentado.

Publicado originalmente en italiano el 25 de enero de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/01/25/wall-street- journal-le-menzogne-sul-siero- abbiamo-bisogno-di-persone- oneste-nella-sanita-pubblica/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: moderna, pfizer, suero, vacunas, wall street journal



Categoria: Generale