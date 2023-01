Observador Marciano: la Repubblica documenta como Francisco devasta a la Iglesia

Muy estimados StilumCuriales, nuestro Observador Marciano ofrece a vuestra atención estas reflexiones sobre un artículo amplio y documentado aparecido en el periódico Repubblica el lunes pasado. Y llega a conclusiones muy lógicas… Feliz lectura y compartir.

Estimado Tosatti, afirmar que lo que escribe el diario la Repubblica es, digamos, bastante previsible cuando habla de la Iglesia, de los Papas, de las religiones, es una consideración educada y objetiva. Desde los tiempos del “gran” Eugenio Scalfari, el nombramiento de Jorge Bergoglio como Pontífice al trono de Pedro se ha convertido incluso en una exaltación sin fin. Exaltación que algunos incluso sospechan… ¿Cómo es que los que exaltan al Papa son “sacerdotes”, mientras que los católicos ortodoxos están horrorizados por su comportamiento y su magisterio? El gato se burla de nosotros…

Después de Scalfari, el (en mi opinión profesionalmente muy bueno) editor Molinari intentó emancipar un periódico gnóstico de extrema izquierda en algo más coherente con la realidad, los tiempos modernos y las perspectivas mundiales, y también más coherente con la nueva propiedad. Pero el Consejo Editorial reaccionó mal y no lo permitió. Bueno, no quiero ocuparme de la Repubblica, sólo quiero ocuparme de un artículo a toda página que apareció en la Repubblica ayer, lunes 23 de enero, en la página 14.

Título: “PAPA FRANCISCO CONVENCE A SIETE ITALIANOS DE CADA DIEZ. LA IGLESIA PIERDE CONSENSOS”. Ahora bien, no estoy seguro de haber entendido quién determina los títulos de los artículos importantes, si es el periodista, el director, el consejo editorial, la propiedad, algún partido político de referencia o alguna otra cosa.

Curiosamente, la Repubblica sale con esta pieza, justo cuando Corriere della Sera, también el lunes 23, presenta una entrevista al cardenal Ludwig Müller (en referencia a su libro-entrevista por Franca Giansoldati, “De buena fe”) extremadamente crítico con el papa Francisco, en todo, no le perdona una, e incluso da una estocada al cardenal Martini, tan querido también por Scalfari & co…

Volvamos al artículo de la Repubblica. Lo firma el conocido sociólogo-politólogo Ilvo Diamanti, que debe su notoriedad (además de su reconocida profesionalidad) a sus gratificantes conexiones con la ex presidente de la Cámara, Laura Boldrini. Bueno, ¿qué dice Diamanti? Que la confianza de los italianos está en el Papa, pero no en la Iglesia, de hecho, la confianza en la Iglesia ha ido disminuyendo desde 2013, mientras que la confianza en el Papa se ha disparado desde 2013.

¿De verdad? ¿Y nos lo dice así?

Pero no sólo eso, gracias a gráficos cómplices realizados en base a encuestas de la ex Universidad de Urbino, también nos explica que todos los partidos políticos italianos expresan confianza en el papa Bergoglio y no en la Iglesia. Incluso el partido político que (aparte del Papa) tiene más confianza en la Iglesia es el PD (no lo creerán), seguido de Azione y IV. El partido que menos confianza tiene en la Iglesia resulta ser el M5 y luego la Lega, que, sin embargo, es también el partido que menos confianza da al Papa. Da igual, ya sabemos cómo hay que interpretar las encuestas. Pero supongamos que son representativas. ¿Qué surge de ellas?

Surge claramente y prueba la “sospecha inicial” de que Bergoglio no es la Iglesia católica, está en contra de la Iglesia. Bueno, diréis, no lo dudábamos, pero esta vez hasta la Repubblica nos lo dice, mal que nos pese utilizando encuestas.

Pero, queridos lectores de Stilum Curiae, reflexionen. ¿Puede venir un conocido sociólogo comentarista de la Repubblica a decirnos que el 70% de los italianos cree en el Papa y no en la Iglesia, sin explicarnos que el mensaje es que el Jefe de la Iglesia crece en credibilidad precisamente ahogando a la Iglesia? ¿Podría el presidente de una institución, por ejemplo, crecer en consenso haciendo fracasar a la institución que preside? Significaría explícitamente que su tarea, lograda, era hundir la institución, ¿no? ¿Y nos lo dice la Repubblica? ¿con la intención de exaltar al Papa contra la Iglesia?

El gato se burla de nosotros… Saludos y gratitud por su hospitalidad.

OM

Publicado originalmente en italiano el 25 de enero de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/01/25/osservatore- marziano-repubblica-documenta- come-francesco-devasta-la- chiesa/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

