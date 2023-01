Osservatore Marziano: Repubblica Documenta come Francesco Devasta la Chiesa.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il nostro Osservatore Marziano offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un articolo ampio e documentato apparso su la Repubblica lunedì scorso. E ne trae conclusioni molto logiche…buona lettura e condivisione.

Caro Tosatti, sostenere che ciò che scrive il quotidiano la Repubblica è, diciamo, piuttosto scontato quando parla di Chiesa, Papi, religioni, è una considerazione cortese e obiettiva. Dai tempi del “grande” Eugenio Scalfari, la nomina di Jorge Bergoglio a Pontefice al soglio di Pietro, addirittura diventa una esaltazione senza fine. Esaltazione che qualche sospettino l’ha persino creato …. Come mai chi esalta il Papa è un “ mangiapreti “, mentre i cattolici ortodossi son sgomenti del suo comportamento e magistero? Gatta ci cova…

Post Scalfari, il (secondo me professionalmente bravissimo) direttore Molinari ha cercato di emancipare un giornale gnostico di estrema sinistra velleitaria, in qualcosa di più coerente con la realtà, con i tempi moderni e le prospettive del mondo, e anche più coerente con la nuova Proprietà. Ma la Redazione ha reagito male, non permettendoglielo. Vabbè, non voglio occuparmi di la Repubblica, vorrei occuparmi solo di un articolone a pagina intera, apparso su la Repubblica ieri, lunedì 23 gennaio, a pag. 14.

Titolo “PAPA FRANCESCO CONVINCE SETTE ITALIANI SU DIECI. LA CHIESA PERDE CONSENSI”. Ora, io non son certo di aver capito chi stabilisce i titoli degli articoli importanti, se il giornalista, il Direttore, il Comitato di direzione, la Proprietà, qualche Partito Politico di riferimento, o altro.

Curiosamente la la Repubblica esce con questo pezzo, proprio mentre su il Corriere della Sera, sempre lunedì 23, appare una intervista al Cardinale Ludwig Muller (riferita al suo libro intervista della Franca Giansoldati “In buona fede “) estremamente critica su Papa Francesco, in tutto, non gliene perdona una, e dà pure una stoccata al card. Martini, così amato anche lui da Scalfari & co.…

Torniamo all’articolo su la Repubblica. E’ firmato da un noto sociologo-politologo Ilvo Diamanti, che deve la sua notorietà (oltre alla riconosciuta professionalità) ai suoi collegamenti gratificanti con l’ex Presidente della Camera Laura Boldrini. Bene, che dice Diamanti? Che la fiducia degli italiani è nel Papa ma non nella Chiesa, anzi la fiducia nella chiesa decresce proprio dal 2013,mentre quella nel Papa esplode proprio dal 2013.

Ma và …?! E ce lo dice così?

Ma non solo, grazie a complici grafici fatti sulla base di sondaggi ex Università di Urbino, ci spiega anche che tutti i partiti politici italiani esprimono fiducia in papa Bergoglio e non nella Chiesa. Addirittura il partito politico che (oltre al Papa) ha più fiducia nella Chiesa è il PD (non ci credereste..), segue Azione e IV. Il partito che ha meno fiducia nella Chiesa risulta esser il M5s e poi la Lega, che è però anche il partito che da meno fiducia al Papa. Vabbè, i sondaggi ben sappiamo quanto vadano interpretati. Ma supponiamo siano rappresentativi. Cosa emerge?

Emerge in modo evidente e prova il “sospetto iniziale”, che Bergoglio non è Chiesa Cattolica, è contro la Chiesa. Vabbè, direte voi, mica ne dubitavamo, ma stavolta ce lo viene a dire, mal utilizzando i sondaggi, persino la Repubblica.

Ma, cari lettori di Stilum Curiae, riflettete. Può un noto sociologo commentatore di la Repubblica venire a dirci che il 70% degli italiani crede nel Papa e non nella chiesa, senza di fatto spiegare che in tal modo il messaggio è che il Capo della Chiesa cresce i suoi consensi di credibilità proprio affossando la Chiesa? Potrebbe mai, per fare un esempio, il Presidente di una Istituzione crescere nei consensi facendo fallire l’Istituzione che presiede? Vorrebbe dire esplicitamente che il suo compito, conseguito, era affossare l’Istituzione, no? E la Repubblica ce lo dice così? nell’intento di esaltare il Papa contro la Chiesa?

Gatta ci cova…. Con ossequi e gratitudine per la sua ospitalità.

OM

