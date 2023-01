Arrendersi All’Evidenza. Quindici Effetti del Siero che Portano all’Attuale Disastro.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, a fronte di un eccesso di mortalità in Italia di proporzioni notevoli (vedere più sotto) i responsabili e i mass media collusi e complici cercano di rispondere con il silenzio; così come fanno con il problema degli effetti avversi, le cui vittime, i cosiddetti “Invisibili”, inutilmente cercano di farsi sentire. Il nostro Arrendersi All’Evidenza offre alla vostra attenzione riflessioni documentate sul dramma taciuto che stiamo vivendo, e, soprattutto, una messe di documenti e collegamenti veramente preziosa. Buona lettura e diffusione.

§§§

L’evidenza era nota dal 2021…

Confermatasi nel 2022.

Un disastro nel 2023.

Per comprendere il vero rapporto tra rischi e benefici della somministrazione è indispensabile conoscere dove essa va a interferire. In un ambito delicato come questo e in una situazione come l’attuale non è serio, né professionale, né etico, né scientifico attribuire patenti preventive di sicurezza o efficacia in assenza di una verifica.

Ed ora è ormai chiaro il perché le cose vadano male.

1-queste sostanze (sperimentali) NON SONO propriamente dei VACCINI (ne aggirano la definizione).

2-l’utilizzo di “vaccini” a mRNA nel contesto di una malattia infettiva non aveva precedenti.

3-per l’istruzione si è realizzato un mRNA alterato così da “nasconderlo” alle nostre difese immunitarie

4-non solo la distribuzione dell’istruzione genica (e della proteina spike prodotta) è più ampia di un’infezione virale (supera anche la barriera emato encefalica), ma essa è anche più persistente/duratura di quella che avrebbe la proteina spike virale, sollecitando in modo più forte la risposta anticorpale e provocando infiammazione locale. nelle strutture che vengono interessate da questo stimolo, in particolare quelle dove si accumulano i nanolipidi.

5- l’iniezione introduce infatti degli esosomi artificiali: superando la barriera ematoencefalica provocano effetti indesiderati sul sistema nervoso, il che è particolarmente pericoloso per le persone più anziane (e per le creature in gestazione che ricevono indirettamente quegli stessi stimoli!).

6-la risposta immunitaria promossa dai vaccini sperimentali a mRNA alterato è MOLTO DIVERSA da quella dell’infezione da SARS-CoV-2. In particolare si osserva una severa menomazione della funzione di segnalazione svolta dall’interferone tipo I.

7-NON E’ VERO che la risposta immunitaria determinata dal “vaccino” mRNA sia simile a quelle dell’infezione naturale (sorvolando sull’origine del virus SARS-CoV-2).

8-il “caprimo” (in particolare il Pfizer) determina una immunogenicità molto più elevata rispetto all’infezione virale naturale. La differenza è innanzitutto QUANTITATIVA, anche se i processi qualitativamente in parte si ricalcano: l’aver rilevato dopo la vaccinazione la presenza degli stessi anticorpi provocati dall’infezione è stato il criterio che ha portato a considerare efficace il vaccino. Purtroppo, come si suol dire, “la si è fatta troppo facile”: se immediatamente c’è un’analogia favorevole rispetto al comportamento del sistema immunitario (raggiunto dal virus o dal vaccino), purtroppo SUBITO DOPO emergono le differenze meno gradevoli e addirittura controproducenti (del “caprino”), sia rispetto all’evoluzione immediata, sia di quella più a lungo termine della funzionalità immunitaria e della normale attività cellulare.

9-Questo tipo di trattamento va a deteriorare l’omeostasi cellulare, il controllo sulle infezioni, la sorveglianza sullo sviluppo di tumori.

In particolare la vaccinazione fa una cosa differente dall’infezione naturale: la sovra-regolazione dell’interferone di tipo I.

10-conseguentemente si è osservato che mentre gli infettati naturalmente presentano alti livelli ematici di cellule staminali ematopoietiche e plasmablasti, questa caratteristica (positiva) è assente nei vaccinati.

11-il tipo di anticorpi prodotti, dopo i booster passa dai positivi IgG3 alle IgG4, controproducenti in caso di contagio virale.

12-il “caprino” insomma sopprime la segnalazione mediata da IFN tipo I e conseguentemente altera in peggio la preziosa serie di effetti che ne deriverebbero e in più produce anticorpi inadatti, senza dimenticare l’accumulo degli eccipienti e lo stato infiammatorio deleterio che la spike determina in molti organi (vasi sanguigni, cuore e sistema nervoso in primis)!

13-i sieri sono inefficaci nell’evitare di infettarsi, l’efficacia svanisce rapidamente e intanto aumentano i rischi di ammalarsi di tutto il resto.

14-l’iniziale risposta anticorpale benefica dura poco, in barba alle pretese burocratiche a tempo dei green pass.

15-il sistema immunitario del pluri-inoculato di fatto si deteriora e diventa meno prestante in genere.

16-risultato finale (voluto): più funerali, meno battesimi, ospedali pieni e farmaci mancanti!

E non mi ripeto sulla qualità dei lotti (che hanno effetti nocivi marcatamente diversi tra loro), la presenza di componenti non dichiarati nelle fiale e altro ancora.

Qui un articolo (non l’unico) che tratta diffusamente della definizione di vaccino e di terapia genica:

https://www.theepochtimes.com/health/is-the-associated-press-lying-about-gene-therapy-shots_4980213.html ?

Qui i dati sulla situazione vaccinale italiana:

https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/

Qui un riferimento al crollo dell’aspettativa di vita negli USA:

https://www.theepochtimes.com/health/the-covid-jabbed-are-dying-while-fueling-variants_4974363.html ?

Qui per l’intervista al Prof. Fukushima:

https://dailysceptic.org/2023/01/01/unprecedented-vaccine-disaster-an-interview-with-professor-masanori-fukushima/

Ma anche per altri spunti non sarà difficile trovare.

Il materiale abbonda.

A scarseggiare ancora purtroppo è la volontà di unire i puntini per vedere il mostro che compare…

Buona lettura e diffonda le informazioni!

PS: da più parti, coloro che hanno condotto analisi quali-quantitative sulle fiale hanno riscontrato una pessima qualità.

I lotti, che sia voluto o casuale, NON sono tutti uguali.

Se ne è già discusso, ad esempio qui (con citazioni):

https://www.stilumcuriae.com/la-lotteria-del-siero-lo-scandalo-dei-lotti-incoerenti-arrendersi-allevidenza

PPS Gli effetti avversi a breve-medio termine (quelli che sono già emersi e che stanno affiorando di questi tempi) purtroppo non saranno i soli. C’è da temere l’onda montante di quelli a lungo termine, tanto più se si insiste con gli inoculi, ma per fortuna la grande maggioranza ne sta prendendo le distanze.

La Dr.ssa S. Seneff del MIT lanciò l’allarme molti mesi fa sui danni a medio-lungo termine;

https://www.marcotosatti.com/2022/06/25/arrendersi-allevidenza-ricordate-quelli-che-i-no-vax-si-paghino-le-cure-e-ora/

PPPS In una popolazione che la propaganda vanta vaccinata al 90%, non ha nessuna credibilità chi vorrebbe ricondurre l’ECCESSO DI MORTALITA’ GENERALE, stimabile in un 15% (in Italia sono circa 100000 morti più del normale), e riguardante soprattutto la fascia anziana della popolazione, all’esigua cerchia dei non vaccinati in quella fascia di età: sarebbe una strage incompatibile persino con le peggiori statistiche (gonfiate) del Covid. Invece muoiono soprattutto di altro, sono vaccinati e c’è anche più di una ragione per capire il perchè (ad esempio l’azione della spike sugli endoteli, quello dei nanolipidi e la spike superata barriera ematoencefalica o anche lo shift delle IgG verso le IgG4 (nell’articolo i rimandi alle fonti).

https://www.marcotosatti.com/2023/01/02/arrendersi-allevidenza-due-anni-di-siero-efficacia-dubbia-ma-si-muore-di-effetti-avversi/

§§§

