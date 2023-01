L’Eredità di Benedetto XVI. Ne Parlano Aurelio Porfiri e Aldo Maria Valli.

Carissimi StilumCuriali, mi sembra interessante segnalare alla vostra attenzione questo appuntamento online. Buona visione e ascolto.

Aurelio Porfiri ed Aldo Maria Valli, sulla scia del loro libro recente Crepuscolo. Lettere dalla Crisi della Chiesa ( website ), discutono in un video in onda domenica 22 gennaio alle 18, sull’eredità di Benedetto XVI, un eredità certo molto più complessa di quello che certi giudizi frettolosi vogliono farci credere.

Aldo Maria Valli afferma: “Questo credo sia proprio il momento di portare un po’ di chiarezza senza cadere nel settarismo, senza voler alimentare polemiche inutili, ma proprio cercando a mente lucida di capire ciò che è stato”. Aurelio Porfiri osserva: “a me sembra che in questi giorni, c’è quella specie di liturgia per cui le persone che anche ne avevano parlato malissimo, fino a due giorni fa, adesso si profondono in lodi e fanno sembrare come se loro erano stati i più grandi sostenitori di Papa Benedetto, la qual cosa non è vera”.