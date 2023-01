Rivelate le E-Mail Disperate sui Sieri. “Nessuno dei Tre Blocca Infezione e Contagio”.

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo apparso su Epoch Times, che ringraziamo per la cortesia. Sbaolorditivo che temi come questi non riescano a trovare spazio nei grandi giornali di regime, vero? Ci sarà una ragione…Buona lettura, e condivisione.

§§§

Tutti e tre i vaccini stanno fallendo”: le e-mail mostrano discussioni sul fallimento dei vaccini tra i funzionari della sanità

I funzionari dello stato di Washington hanno registrato un aumento delle infezioni post-vaccinazione, dei ricoveri e dei decessi a metà del 2021, secondo le e-mail interne recentemente divulgate.

Il 15% dei casi di COVID-19 e il 25% dei ricoveri per COVID-19 dal 1° luglio al 20 luglio 2021 erano stati vaccinati, rispetto al 2% tra febbraio e giugno dello stesso anno, ha scritto Chris Spitters, responsabile sanitario del distretto sanitario della contea di Snohomish, in uno dei messaggi. Un quinto dei decessi attribuiti alla COVID-19 erano vaccinati.

Spitters ha anche descritto un focolaio di COVID-19 in una struttura di assistenza a lungo termine, con più di una dozzina di casi di insorgenza, post-vaccinazione.

Il Dr. Yuan-Po Tu, della Clinica Everett, ha risposto dicendo che circa il 20% delle persone risultate positive ai test della clinica erano completamente vaccinate. “TUTTI e 3 i vaccini sono in fase di superamento”, ha scritto Tu.

Il dottor James Cook, responsabile medico del Providence Regional Medical Center di Everett, ha dichiarato a Spitters e Tu che alcuni pazienti ricoverati erano stati vaccinati e che la maggior parte dei lavoratori risultati positivi ai test era completamente vaccinata.

“Non credo che nessuno sia stato ricoverato, ma non ne sono sicuro al 100%”, ha scritto Cook.

Le e-mail, tutte inviate il 30 luglio 2021, sono state ottenute e pubblicate recentemente da Ari Hoffman, conduttore radiofonico di 570 KVI e redattore di The Post Millennial. Sono state esaminate da The Epoch Times, che ne ha confermato l’autenticità.

Le e-mail sono state inviate dopo che i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno pubblicato uno studio che mostrava che il 74% dei casi di COVID-19 in un focolaio in Massachusetts si era verificato tra persone completamente vaccinate, smentendo le affermazioni degli alti funzionari della sanità secondo cui i vaccinati non si sarebbero infettati. L’indagine sull’epidemia ha spinto l’agenzia a raccomandare alle persone vaccinate di indossare maschere in ambienti chiusi, con un’inversione di tendenza rispetto a due mesi prima.

Spitters ha affermato nella sua missiva che lo studio sull’epidemia ha fornito “notizie sconfortanti” e ha previsto una “strada difficile da percorrere”.

“Abbiamo davvero bisogno di rivedere il nostro approccio all’educazione pubblica per enfatizzare la vaccinazione insieme alle altre misure di prevenzione, piuttosto che la sbiadita illusione della vaccinazione al posto di altre misure di prevenzione. La protezione individuale stellare offerta dalla vaccinazione non lo è più, così come il sogno di uscire dal COVID il 1° luglio”, ha detto, riferendosi alla dichiarazione del Presidente Joe Biden secondo cui il COVID-19 “non controlla più le nostre vite” e che il Paese ha raggiunto “l’indipendenza dal COVID-19” grazie alla vaccinazione.

“L’efficacia è ancora buona rispetto a molti altri vaccini e una copertura più elevata ci farebbe ancora molto bene, ma è chiaro che l’efficacia del vaccino non è più quella di un paio di mesi fa e la gente dovrebbe gestirsi di conseguenza”, ha aggiunto Spitters.

Nel giugno 2021, i funzionari della contea di Snohomish avevano dichiarato che le metriche COVID-19 della contea stavano diminuendo “grazie soprattutto al crescente numero di persone che si vaccinano”. Spitters aveva detto che “il sollievo è all’orizzonte”.

Poche settimane dopo, con le metriche in aumento, l’agenzia sanitaria della contea ha riconosciuto che le persone vaccinate potevano ancora contrarre l’infezione, ma ha definito le infezioni dirompenti come “occasionali” e i vaccinati come migliori in termini di malattia, ospedalizzazione e morte.

“Nell’estate del 2021, i funzionari della sanità pubblica locale hanno discusso pubblicamente delle infezioni da virus, così come molti operatori sanitari, ricercatori e scienziati. Per tutta la durata della risposta al COVID-19, la sanità pubblica locale ha costantemente comunicato le migliori misure di prevenzione delle malattie per mantenere in salute le nostre comunità”, hanno dichiarato via e-mail al The Epoch Times il dottor Dennis Worsham e il dottor James Lewis, ora i due principali funzionari sanitari del Paese, rispondendo a una domanda sui messaggi interni.

“Non è una sorpresa che ci siano infezioni dirompenti. Anche i vaccini che funzionano molto bene non sono una garanzia al 100% contro le infezioni, e non ci aspettiamo che lo siano. Ciò che continuiamo a vedere, tuttavia, è che gli individui completamente vaccinati (e ora potenziati, in particolare con il nuovo richiamo bivalente) hanno molte meno probabilità di richiedere l’ospedalizzazione o di morire per complicazioni legate alla COVID-19”, hanno aggiunto.

Il governatore dello Stato di Washington Jay Inslee, un democratico, nell’agosto del 2021 ha imposto l’obbligo del vaccino contro il COVID-19 per i lavoratori pubblici, gli operatori sanitari e gli insegnanti, sostenendo che l’obbligo sarebbe stato fondamentale per “sconfiggere questa malattia mortale”. Quando i vaccini sono stati lanciati per la prima volta, gli esperti speravano che le iniezioni funzionassero abbastanza bene da ridurre drasticamente o addirittura eliminare il virus, o raggiungere l’immunità di gregge. Ma alla fine del 2021, con risultati peggiori del previsto, gli esperti hanno riconosciuto che ciò potrebbe non essere possibile.

Altre e-mail

In un’altra giurisdizione dello stato di Washington, nel luglio 2021, Lewis ha segnalato il numero crescente di infezioni da virus in una catena di e-mail separata.

Lewis, all’epoca epidemiologo presso il dipartimento di salute di Seattle e King County, disse ai colleghi che aveva parlato con i tracciatori di contatti che “sentono storie tutto il giorno di persone vaccinate e che hanno contratto il COVID”.

Un esempio, ha detto, è stata una festa per celebrare la vaccinazione che ha obbligato i partecipanti a fornire una prova della vaccinazione per entrare.

I tracciatori hanno identificato almeno nove persone che hanno partecipato alla festa e che sono risultate positive al test, ha dichiarato Lewis in un’e-mail.

L’annuncio su Facebook dell’evento si chiamava “Operation Inoculation: A Critical Community Vaccination Celebration” e diceva che 258 persone si erano registrate per partecipare.

“Ce l’avete fatta! Siete sopravvissuti a una delle peggiori pandemie e presidenze della storia degli Stati Uniti. Non c’è dubbio che abbiamo solo iniziato a fare i conti con le conseguenze, ma grazie a tutti voi che avete adempiuto alla vostra responsabilità civica di vaccinarvi, siamo sulla strada della guarigione e pensiamo che sia qualcosa da festeggiare”. Se vi siete vaccinati, unitevi a noi per una festa vecchio stile, come quella del 2016″, si legge nell’annuncio.

“Ci dispiace per le cattive notizie”, ha scritto Lewis, aggiungendo che i tracciatori volevano sapere quali indicazioni sul mascheramento e la quarantena dovessero dare alle persone vaccinate.

Un’altra serie di messaggi diffusi da Hoffman mostrava Worsham, all’epoca direttore ad interim della Sanità pubblica di Seattle e della Contea di King, che riferiva di un picco di metriche all’allora sindaco di Seattle Jenny Durkan, che chiedeva maggiori informazioni sul numero di casi di diffusione e sulla gravità della malattia nei vaccinati. Worsham chiese informazioni agli operatori sanitari.

“Abbiamo informazioni e stiamo lavorando su punti di discussione per Jeff, dovrebbero essere pronti domani”, ha scritto Sargis Pogosjans, uno degli operatori. “Penso che il contesto sia estremamente importante: ci si dovrebbe aspettare un aumento dei casi di vaccinazione completa, poiché il vaccino non è efficace al 100% contro l’infezione e ora la popolazione di residenti completamente vaccinati supera quella non vaccinata”.

“Sono d’accordo con lei, Sargis: nelle nostre conversazioni siamo chiari sul fatto che ci aspettiamo che le persone vaccinate si infettino con il COVID”, ha risposto Worsham. “Man mano che la nostra popolazione diventa più vaccinata, prevediamo che ne vedremo di più, dato che più persone sono vaccinate e che i vaccini non sono efficaci al 100% nel proteggere dal virus”.

I punti di discussione non sono stati inclusi nelle e-mail.

Il dottor Jeff Duchin, responsabile della salute di Seattle e della contea di King, ha dichiarato a The Epoch Times via e-mail che le infezioni dirompenti sono state discusse a livello nazionale nell’estate del 2021 e che la contea ha comunicato pubblicamente la tendenza.

“Il fatto che si verifichino infezioni dirompenti non significa che i vaccini non funzionino o che non forniscano un’importante protezione contro le infezioni gravi da COVID-19. I vaccini forniscono una protezione sostanziale contro le infezioni gravi da COVID-19. I vaccini forniscono una protezione sostanziale contro la COVID-19 grave, anche se la protezione contro la trasmissione è più bassa, e la vaccinazione più altre protezioni stratificate sono più efficaci nel prevenire la trasmissione”, ha detto Duchin, indicando gli studi del CDC e uno studio di Nature che ha stimato che i vaccini riducono la trasmissione.

Gli studi clinici non hanno dimostrato che i vaccini riducono la trasmissione e un dirigente della Pfizer ha recentemente riconosciuto che non sono stati studiati.

I documenti dei CDC e di altri ricercatori hanno anche dimostrato che i vaccini forniscono una scarsa protezione – l’efficacia diventa addirittura negativa con il passare del tempo – contro l’infezione e una peggiore protezione contro la malattia grave, da quando è emersa la variante Omicron alla fine del 2021. I dati osservativi indicano che gli ultimi richiami, autorizzati e raccomandati alla fine del 2022, proteggono poco dalle infezioni e poco dall’ospedalizzazione.

§§§

