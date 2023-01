Nella Chiesa o con la Chiesa? Nella sua Perennità e Tradizione. Porfiri.

Nella Chiesa o con la Chiesa?

Fin dai tempi del Catechismo, ci è stata inculcata l’importanza di essere nella Chiesa Cattolica, anche se, almeno a me, non è stato mai detto che al di fuori non c’è salvezza. Questione di sfumature? Mica tanto. Ma soffermiamoci ora sull’essere nella Chiesa.

Alcuni vivono questa cosa come se significasse appartenere ad un club. Un non credente come Vittorio Feltri lo ha osservato, dicendo che la Chiesa è un club esclusivo per uomini anziani.

Una osservazione ironica che però non è del tutto vera (ci sono anche le donne anziane). La realtà è che essere nella Chiesa significa prima di tutto essere con la Chiesa. Cioè aderire alla visione materiale e spirituale che la Chiesa è chiamata ad annunciare nel mondo ma, soprattutto, al mondo. I nostri predecessori nella fede dicevano che la Chiesa è nel mondo ma non del mondo, una cosa che non dovrebbe mai essere dimenticata.

Ma essere con quale Chiesa?

Bisogna essere con la Chiesa come comunione dei santi che si estende nello spazio e nel tempo. Se ascolto solo le ultime trenta battute di una sinfonia, non posso dire di averla capita (a meno che non abbia trenta battute!).

Devo ascoltare dall’inizio, perché l’inizio spiega anche la fine. Se potessimo saltare direttamente alla fine i romanzi sarebbero di due pagine. Così è per la Chiesa, noi siamo con Lei nella tradizione, nella sua perennità.

E questo non vale solo per noi, ma vale anche e soprattutto per la gerarchia, per chi è chiamato, si badi bene, a custodire e ad approfondire, non a rifondare.

San Cipriano lo aveva detto con grande sagacia, nihil innovetur, inquit, nisi quod traditum es: non si innovi se con rispetto quello che è stato tramandato.

Ma io direi anche di più: si innova soltanto nella tradizione. Ecco perché io, voi, il Papa, i Cardinali, non siamo chiamati ad avere una “fedeltà creativa” alla dottrina rivelata, ma siamo chiamati ad ascoltare la Scrittura è la tradizione per comprendere sempre più è sempre meglio.

