Omaggio a Papa Benedetto XVI: gli Insegnamenti. Veronica Cireneo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione il terzo capitolo dei Sogni Irriverenti di Veronica Cireneo. I capitoli precedenti sono a questo collegamento e a questo. Buona lettura.

§§§

(III parte: Omaggio a Papa Benedetto XVI: Gli insegnamenti)

È stato davvero un brutto sogno, ma Dio scrive dritto anche tra le righe storte e dato che “l’affanno di ogni giorno basta a se stesso” auguriamo gran rimorso di coscienza, e le Grazie necessarie alla conversione, a quanti hanno ostacolato, umiliato, isolato e interdetto Papa Benedetto fino a toglierselo dai piedi in fretta, in vita e in morte.

Arrivederci e a Dio amato Papa Benedetto! Grazie per le preghiere, il martirio interiore, gli esempi e l’ampiezza dell’insegnamento che non ci basterà una vita per assimilare.

Lei “Gloria Olivae” che è salito sul monte degli ulivi e sul Calvario con umiltà e mitezza come il Maestro, sapendo che:” la Chiesa non è nostra, ma è Sua”

Lei che ha sopportato ogni beffa e mondiale pubblica umiliazione, anche accusato di non conoscere i protocolli

Lei che, ubriaco di dolore interiore, ci ha messo in guardia dai pesci cattivi della “Barca di Pietro

Lei che ci ha messo in guardia dalla dittatura del relativismo

Lei che ci ha istruito sul modo di rinforzare la fede con la conoscenza del Vangelo, l’attenzione ai fatti concreti della vita con cui Dio ci parla, la relazione personale e intima con Gesù, la disponibilità al prossimo e il Coraggio

Lei che ha capito e vissuto la Passione di Cristo come apice della manifestazione del Suo amore

Lei che ha sacrificato la sua personale volontà per fare la Divina Volontà anche dando il nulla osta per la beatificazione della SdD Luisa Piccarreta, messa all’indice nonostante l’approvazione dei suoi testi sulla Divina Volontà da parte del Santo Padre Pio X https://youtu.be/Nsx1n4aQbXk

Lei che ha confermato e rivalutato la meraviglia della Messa Antica

Lei che ci ha confermato circa la Presenza Reale di Gesù nel SS. Sacramento dell’altare

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20120627.html (Udienza Generale del 27 giugno 2012)

Lei che ha ricordato cosa significhi essere sacerdoti

Lei che col solo tocco della mano ha fatto di un giovane malato, un fiero sacerdote di Cristo

Lei che sei stato il terrore dei demoni

https://youtu.be/kMsp04wyu84(racconto di p Amorth)

Lei che ha profetizzato il futuro della Chiesa parlando di un piccolo gregge restante fedele http://www.korazym.org/65921/la-profezia-di-ratzinger-del-1969-sul-futuro-di-una-chiesa-della-fede-e-quel-piccolo-gregge-di-credenti/ Korazym.org)

Lei che ha tanto amato la Madre di Dio

–https://youtu.be/GsNHdGKNAvw (Maria ha già vinto la morte e trionfa «in anima e corpo»)

–https://youtu.be/Vq58pkJDLn0 ( La Madonna sorretta da fede intrepida, speranza incrollabile e amore sconfinato”)

Lei che ha detto che Dio non vive dentro un mobile, ma nei cuori https://youtu.be/7kQS3F_-PJE

Lei che ha concluso la sua vita con le parole di Pietro: “Gesù ti amo” https://youtu.be/LsWE7790Bf0

Lei Santità,

interceda per noi dal Cielo, lì dove il Suo Amore per la Chiesa l’ha condotta.

Noi da quaggiù preghiamo per Lei (“L’opera soddisfattoria giova non solo a colui al quale è destinata, ma molto di più a chi la compie“. Cit. San Tommaso d’Aquino, Somma Teologica, Supplemento 71, 5) e quando non ne sentiremo la forza ci lasceremo guidare dalla Sua voce che appassionata recita i 15 misteri del Santo Rosario in latino, che qui riportiamo, quale omaggio per tutti, singolarmente e per intero:

Misteri Gaudiosi https://youtu.be/vFwKQ64B0fU

Misteri Dolorosi https://youtu.be/uK0afhebFg4

Misteri Gloriosi https://youtu.be/7Yq0nw1Gvgo

I 15 Misteri per intero https://youtu.be/2dPT-CYwOi8

Grazie Papa Benedetto

Siano sempre lodati, ringraziati e benedetti

i Sacratissimi Cuori di Gesù Giuseppe e Maria: nostri rifugi sicuri. Amen

Veronica Cireneo §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN IT79N0200805319000400690898 BIC/SWIFT UNCRITM1E35 §§§

Condividi i miei articoli:



Tag: sogni irriverenti, terza parte, veronica cireneo



Categoria: Generale