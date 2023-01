Nuova Stretta sulla Messa Vetus Ordo in Primavera. Conferme dagli USA.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, quanto scrive un collega ed amico statunitense, Robert Moynihan, nella sua newsletter. Buona lettura e condivisione.

Lettera n. 23, 2023 Mercoledì 18 gennaio: “Non ci sono segreti”.

Ho appena ricevuto una lettera affascinante, che pubblico di seguito.

Poi ho ricevuto questa lettera.

Inizia così: “Come entrambi sappiamo, non ci sono veri “segreti” a Roma”.

Poi, in sostanza, l’autore della lettera mi dice che la “voce” contiene in realtà una verità: che esiste una bozza di documento vaticano che limiterebbe ulteriormente la celebrazione della Messa antica.

La lettera è di un sacerdote che mi ha confidato che “un arcivescovo negli Stati Uniti ha visto questo documento”.

L’arcivescovo, continua, “ha confermato a un mio amico sacerdote (che è una persona di vera integrità e non diffonderebbe casualmente delle voci), che esso contiene effettivamente ciò che alcuni hanno ipotizzato – un’ulteriore soppressione della Messa antica…”.

Ho risposto all’autore della lettera, ho confermato la sua identità e so che la lettera non è uno scherzo, ma una comunicazione seria.

La considero credibile. (Se così non fosse, non la pubblicherei qui).

La notizia è di “seconda mano” perché proviene da un altro sacerdote, che l’ha appresa da un arcivescovo, ma sono convinto che la “catena di testimonianze” non sia così fragile da screditare la notizia.

***

Perché pubblicarlo ora, in questa forma?

Perché mi sembra importante che i cattolici che amano l’antica Messa, e che sentono e credono che essa li conforti e li sostenga spiritualmente, e li aiuti a conformare la loro mente e la loro anima più strettamente a Cristo, e quindi ad operare meglio la loro salvezza, siano consapevoli e informati di ciò che i leader della Chiesa stanno progettando riguardo all’antica Messa.

Per molte migliaia di persone non si tratta di un “gioco di riti” giocato dai gerarchi, ma di una questione spirituale profondamente seria che riguarda intimamente le loro anime e le anime di molti, compresi i loro figli.

Benedetto XVI ha addotto forti argomenti a favore della sua decisione del 2007 di permettere e, in un certo senso, di abbracciare la Messa antica come parte legittima e onorata della nostra tradizione.

I suoi argomenti rimangono potenti e persuasivi, 15 anni dopo… nonostante la sua partenza da questo mondo il 31 dicembre. -RM

Il testo di una e-mail ricevuta questa mattina, 18 gennaio 2023:

Ciao Robert,

Come entrambi sappiamo, non ci sono veri “segreti” a Roma.

Quindi, senza rivelare l’identità, posso dirti che un arcivescovo negli Stati Uniti ha visto questo documento di cui si vocifera molto e ha confermato a un mio amico sacerdote (che è una persona veramente integerrima e non diffonderebbe voci a caso) che contiene effettivamente ciò che alcuni hanno ipotizzato: un’ulteriore soppressione della Messa di Natale, con un’eccezione per gli ordini religiosi che celebrano solo privatamente (senza chiese parrocchiali), e alcuni possibili ulteriori chiarimenti per la FSP.

È stato “ritenuto necessario” pubblicare questa seconda lettera, a causa della mancata attuazione del motu proprio di Papa Francesco da parte di un buon numero di vescovi in tutto il mondo (utilizzando il Canone 87, ecc.).

La pubblicazione è prevista per aprile o maggio e avrebbe il “peso” di un’esortazione apostolica (come quella di San Paolo VI che istituiva formalmente il Nuovo Rito).

In pratica, toglierebbe ai vescovi qualsiasi ulteriore voce in capitolo o eccezione in materia.

Se verrà emanata, credo che spingerà la TLM [Messa Latina Tradizionale] “sottoterra” e aumenterà ulteriormente i ranghi della Pius X Society (che è già cresciuta di tre volte dopo l’emanazione del motu proprio da parte di Papa Francesco).

Questo non finirà bene.

La Messa tradizionale sopravviverà – se qualche cattolico continuerà a frequentare un Novus Ordo ulteriormente annacquato (che si suppone sia anche parte di questo documento), resterà da vedere – la partecipazione alla Messa domenicale settimanale da parte dei cattolici è attualmente del 12% negli Stati Uniti (nella maggior parte delle diocesi); è del 2,5% nei Paesi Bassi.

Se verrò a conoscenza di ulteriori informazioni su tutto questo, non mancherò di inviarvi un aggiornamento.

Dio vi benedica e grazie per tutto ciò che fate.

-Da un sacerdote che appartiene a uno degli ordini tradizionali.

§§§

