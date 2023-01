Svezia. Cinque Top-Scienziati Chiedono lo Stop Immediato del Siero.

Segue una dichiarazione pubblica di un gruppo di cinque medici svedesi di alto livello che, in collaborazione con il dottor Johan Eddebo, ricercatore in digitalizzazione e diritti umani, stanno lanciando l’allarme sui vaccini Covid, che descrivono come “ovviamente pericolosi”. Essi affermano che dovrebbe esserci un “arresto immediato” della vaccinazione di massa in attesa di “indagini approfondite” sulla reale incidenza e gravità degli effetti avversi.

La vera natura e la portata dei danni causati dalle vaccinazioni di massa senza precedenti per il COVID-19 cominciano a essere chiare solo ora. Le principali riviste scientifiche hanno finalmente iniziato a pubblicare dati che confermano quanto la comunità di ricerca clandestina ha osservato negli ultimi due anni, soprattutto in relazione ai complessi problemi di soppressione immunitaria.

Stanno inoltre emergendo numeri davvero preoccupanti sia per quanto riguarda le nascite che la mortalità.

In questo momento, una nuova variante di Omicron, presumibilmente super-infettiva, è su tutti i giornali. Sottovariante dell’XXB, questo ceppo avrebbe capacità di fuga dal sistema immunitario proprio del tipo che alcuni ricercatori indipendenti avevano previsto in seguito alla stretta fissazione antigenica delle vaccinazioni di massa.

L’OMS sostiene che in tutto il mondo 10.000 persone muoiono ancora a causa della Covid ogni giorno, un numero di morti inverosimile, più di dieci volte superiore a quello di un’influenza media. Ribadisce l’urgente necessità di vaccinazioni, soprattutto alla luce della riapertura della Cina e dei dati presumibilmente falsificati su mortalità e infezioni.

L’UE ha addirittura convocato un vertice di emergenza alla luce del presunto “caos Covid” cinese che “richiama alla mente come tutto è iniziato a Wuhan, tre anni fa”.

In Svezia, il Ministro della Salute e degli Affari Sociali ha dichiarato di non poter escludere nuove restrizioni e afferma che tutti devono prendere “le loro tre dosi”, poiché “solo” l’85% della popolazione è “completamente vaccinata”.

Che una copertura vaccinale così estesa non abbia dato risultati migliori dopo quasi due anni è un fatto notevole. Ancor più alla luce del fatto che alcuni individui hanno ricevuto quattro o più esposizioni ripetute allo stesso antigene vaccinale, continuando a contrarre la malattia contro cui sono presumibilmente immunizzati.

Allo stesso tempo, abbondano segnali di allarme ancora più inquietanti.

Uno di questi è il fatto che la mortalità media in molti Stati occidentali è ancora notevolmente elevata, nonostante gli effetti diretti del coronavirus siano marginali da più di un anno. I dati dell’EuroMOMO indicano un marcato eccesso di mortalità nell’UE per tutto il 2022, e l’Ufficio di statistica tedesco riferisce che la mortalità del Paese in ottobre era di oltre il 19% superiore al valore mediano degli anni precedenti.

È dovuto a Covid, come sembra indicare la cifra di “10.000 al giorno” dell’OMS?

La colpa viene attribuita al “Long Covid” e alle normali infezioni acute, ma secondo le statistiche di EuroMOMO e Our World in Data, la maggior parte dei decessi in eccesso in Europa nel 2022 non è in realtà dovuta a infezioni da coronavirus clinicamente manifeste.

Inoltre, non dovremmo assistere a un continuo eccesso di decessi dovuti a un virus respiratorio di questo tipo dopo tre anni di esposizione globale, a causa dell’inevitabile consolidamento dell’immunità naturale.

Se questa situazione persiste, l’ipotetica connessione con una soppressione dell’immunità legata al vaccino, che è stata appena messa a fuoco, diventa pertinente da indagare in dettaglio.

Se, come è stato sostenuto, le vaccinazioni, e soprattutto i richiami, alterano il profilo immunitario dei riceventi in modo tale che le infezioni da Covid vengono “tollerate” dal sistema immunitario, è possibile che gli individui vaccinati tendano a una situazione di infezioni ripetute a lungo termine che non vengono eliminate e non presentano sintomi evidenti, pur promuovendo un danno sistemico.

La letteratura indica oggi un’ampia sostituzione nei vaccinati di anticorpi neutralizzanti il virus con anticorpi non infiammatori, un “passaggio di classe” da anticorpi che lavorano per eliminare il virus dal nostro sistema a una categoria di anticorpi il cui scopo è quello di desensibilizzarci a irritanti e allergeni.

L’effetto netto è che la risposta infiammatoria all’infezione da Covid si riduce. Ciò significa che le infezioni vere e proprie si presenteranno con sintomi più lievi e non verranno eliminate con la stessa efficacia (anche perché la febbre e l’infiammazione sono essenziali perché l’organismo si liberi di un agente patogeno).

È sorprendente che questi sviluppi, da soli, non siano un motivo per fermare immediatamente le vaccinazioni di massa e per condurre indagini approfondite.

Esiste naturalmente un’altra, e più nota, potenziale spiegazione parziale del sorprendente eccesso di mortalità. Abbiamo indicazioni di disturbi della coagulazione legati ai vaccini Covid, evidenti in un nuovo importante studio nordico, mentre studi ripetuti dimostrano una chiara correlazione tra malattie cardiache e vaccinazione Covid (vedi Le Vu et al., Karlstad et al. e Patone et al.).

Uno studio tailandese di recente pubblicazione ha inoltre indicato che quasi un terzo dei giovani vaccinati ha presentato manifestazioni cardiovascolari, mentre uno studio svizzero non ancora pubblicato suggerisce che ben il 3% dei vaccinati manifesta danni al muscolo cardiaco.

E come già detto, ci sono anche segnali di disturbi della fertilità legati ai vaccini Covid.

Uno studio israeliano mostra un’alterazione della motilità e della concentrazione degli spermatozoi dopo la vaccinazione con Pfizer e Moderna. Anche il comitato di sicurezza dell’Agenzia Europea per i Medicinali ha affermato che i vaccini possono causare disturbi mestruali e gli studi della stessa Pfizer indicano che le nanoparticelle lipidiche dei vaccini mRNA si raggruppano negli organi riproduttivi.

L’ipotesi che le vaccinazioni COVID-19 influenzino la fertilità è supportata da un calo significativo e senza precedenti del tasso di natalità svedese nei primi mesi del 2022. Secondo i demografi svedesi, il calo è “sorprendente”.

Ci sono dati simili in molti altri Paesi occidentali, e continuare a vaccinare in massa gruppi a basso rischio come i bambini o le donne incinte è assolutamente irresponsabile – soprattutto perché le vaccinazioni fanno poco o nulla per fermare la diffusione come era stato promesso inizialmente, e spesso viene ancora falsamente sostenuto.

Ci si augura che l’ipotesi di un calo delle nascite dovuto alle vaccinazioni possa essere falsificata al più presto attraverso un’indagine approfondita e indipendente. I numeri sono davvero preoccupanti.

Tuttavia, il fatto che i dati di Pfizer relativi ai disturbi della fertilità siano stati nascosti e che sia stato necessario scoprirli attraverso una richiesta FOIA è tipico dell’intera situazione.

Non c’è quasi nessun dibattito pubblico indipendente su questi temi e le prospettive critiche sono attivamente soppresse dalle principali piattaforme digitali.

Gli organi di controllo pubblico, come l’Agenzia europea per i medicinali, sono finanziati dall’industria farmaceutica e spesso basano le loro raccomandazioni sugli studi interni di Big Pharma. L’indipendenza delle nostre istituzioni scientifiche e accademiche è minacciata e assistiamo a una confluenza tra ricerca scientifica, interessi aziendali privati e obiettivi politici e ideologici a ogni livello.

Porre un filtro digitale di censura su tutto questo, in cui algoritmi proprietari microgestiscono il flusso di informazioni e il dibattito pubblico secondo le intenzioni dei loro proprietari, significa in pratica abolire la società democratica aperta e la ricerca scientifica indipendente.

Recenti rivelazioni mostrano anche che le piattaforme digitali hanno lavorato attivamente per sopprimere le prospettive critiche sulle politiche Covid e sulle vaccinazioni di massa. Twitter ha sviluppato a questo scopo strategie di censura clandestine e ha impiegato il cosiddetto “shadowbanning” con l’effetto di sopprimere in modo quasi impercettibile la visibilità di post e account collegati a prospettive e analisi indesiderate. Facebook ha eliminato più di sette milioni di post per influenzare il dibattito su Covid solo nel secondo trimestre del 2020. YouTube ha vietato la pubblicazione di materiale video contenente prospettive critiche sulle vaccinazioni Covid. Tali contenuti sono definiti “disinformazione” e “disinformazione”, indipendentemente dal fatto che siano o meno supportati da dati rilevanti.

Questo tipo di misure ha conseguenze molto gravi. Il controllo centralizzato del flusso di informazioni da parte della digitalizzazione non riguarda solo la politica a livello locale e regionale, ma influenza anche il modo in cui il lavoro scientifico e giornalistico può essere progettato e realizzato. Crea strutture che reprimono immediatamente le opinioni eterodosse e mette a tacere le voci critiche attraverso la paura e la persecuzione indiretta.

La fiducia del pubblico nelle nostre istituzioni comuni sarà inevitabilmente erosa da questo sviluppo.

La società aperta ha oggi un disperato bisogno di rinascita. I discorsi democratici e scientifici devono essere ricostruiti dalle fondamenta, in modo da rispettare i rischi nuovi e unici della nostra situazione contemporanea e da proteggere e sottolineare la responsabilità del singolo cittadino.

La chiave di tutto questo, nella nostra situazione attuale, è portare avanti le domande critiche relative alle vaccinazioni di massa, ovviamente pericolose, e indagare sulla corruzione delle nostre istituzioni politiche e scientifiche che la situazione di Covid ha messo in luce.

È fondamentale iniziare immediatamente a porre rimedio al danno significativo che è stato arrecato alla salute pubblica globale e alla società aperta in quanto tale.

Johan Eddebo, Ph.D, ricercatore in digitalizzazione e diritti umani

Sture Blomberg, MD, Ph.D, professore associato di anestesiologia e terapia intensiva ed ex medico superiore

Ragnar Hultborn, professore emerito, specialista in oncologia

Sven Román, MD, psichiatra infantile e dell’adolescenza, dal 2015 consulente psichiatra che lavora nella psichiatria infantile e dell’adolescenza in tutta la Svezia

Lilian Weiss, professore associato, specialista in chirurgia

Nils Littorin, specializzando in psichiatria, dottore in microbiologia clinica.

Gli autori sono membri della rete bio-medico-legale di Läkaruppropet. Stanno organizzando una conferenza a Stoccolma il 21-22 gennaio in collaborazione con la rete Swedish Doctors’ Appeal. Il tema principale sarà quello delle conseguenze della politica globale COVID-19 e degli effetti dei vaccini Covid.

