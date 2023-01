El infiltrado putiniano, Jeffrey Sachs. Un comentario imperdible de Travaglio

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrezco a vuestra atención este comentario imperdible de Marco Travaglio, que agradezco por la cortesía, publicado ayer en Il Fatto Quotidiano. Feliz lectura.

§§§

Alarma rusa, repito: Alarma rusa. Un peligroso putinista, ayudado por los habituales hackers moscovitas, se ha infiltrado en las páginas de Repubblica para dar un giro de 180 grados a la línea de Sambuca Molinari. El desconocido intruso, que se hace pasar por el economista estadounidense Jeffrey D. Sachs y -leemos con consternación- “comienza con este artículo su colaboración con Repubblica”, llena una página entera bajo el engañoso título “Lula saldrá fortalecido. Ahora el verdadero reto es salvar el Amazonas” para bombardear sin piedad 11 meses de editoriales turboatlantistas sobre la guerra ruso-ucraniana: “Aquí en Occidente nos bombardean con ridículas narrativas oficiales, la mayoría provenientes de Washington”. ¿Cuáles? He aquí los mismos de Sambuca, Johnny Riotta, Merlo, Messina, Folli, hasta llegar a Cappellini: “Rusia es el mal puro, China es la mayor amenaza para el mundo y sólo la OTAN puede salvarnos… Balbuceos urdidos por el Departamento de Estado” y retransmitidos por Repubblica y otras sucursales locales del Pentágono, que “nos atrapan en guerras que nunca deberían haber ocurrido y que deberían detenerse con negociaciones en lugar de escaladas”.

Oh Dios, ¿qué guerras? “Fue el intento estadounidense de extender la OTAN a Georgia y Ucrania lo que desencadenó las guerras de Georgia (en 2010) y Ucrania (desde 2014 hasta la actualidad)”. Este buen tomo ignora el primer mandamiento del decálogo atlantista: hay un agresor y un agredido. No, peor aún: enrola a Estados Unidos y a la OTAN entre los agresores de Georgia y Ucrania. Pero eso no es todo: “Ni el bombardeo de Belgrado por la OTAN en 1999, ni la misión fallida de 15 años en Afganistán, ni el bombardeo de Libia en 2011 dieron en el blanco”. Y, hablando con perdón, “ni siquiera China es una amenaza seria como la pintan hoy en Occidente”, porque “ya no vivimos en un mundo liderado por Estados Unidos, ni siquiera dividido entre Estados Unidos y su rival China”. Estamos en un mundo multipolar, en el que … las alianzas militares como la OTAN… son un peligroso anacronismo”. Y todo esto -repetimos con consternación- en Repubblica: un autoatentado en toda la regla que no puede quedar impune. Primero, sin embargo, debemos dar un nombre y un rostro a la pútrida figura. Por lo que escribe, el campo se reduce a unos pocos putinistas pacifistas: el profesor Orsini, los filósofos Cacciari y Di Cesare, los generales Mini y Bertolini, el físico Rovelli, los historiadores Barbero, Canfora, Cardini, D’Orsi o quizá, quién sabe, el director del Hecho Putiniano. ¿Qué esperan el Copasir, el Dis, el Aise, los Aisi y la Digos para investigar? ¿Y dónde están Riotta, Tocci, el comisario Jacoboni, el dúo Sarzanini-Guerzoni y los demás cazafantasmas de hackers y agentes rusos? Es urgente actualizar las listas de proscripción. No hay un minuto que perder.

Publicado originalmente en italiano el 12 de enero de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/01/12/linfiltrato- putiniano-jeffrey-sachs-un- commento-imperdibile-di- travaglio/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

