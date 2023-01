Pell. Il Sinodo sulla Sinodalità è Diventato un Incubo Tossico. New Age, Incoerente.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di The Spectator, che ringraziamo per la cortesia.

§§§

Poco prima di morire, martedì scorso, il cardinale George Pell ha scritto il seguente articolo per The Spectator, in cui denunciava i piani del Vaticano per il suo prossimo “Sinodo sulla sinodalità” come un “incubo tossico”. L’opuscolo prodotto dal Sinodo, che si terrà in due sessioni quest’anno e l’anno prossimo, è “uno dei documenti più incoerenti mai inviati da Roma”, afferma Pell. Non solo è “intessuto in un gergo neo-marxista”, ma è “ostile alla tradizione apostolica” e ignora i principi fondamentali del cristianesimo come la fede nel giudizio divino, il paradiso e l’inferno.

Il cardinale di origine australiana, che ha sopportato la terribile prova del carcere nel suo Paese d’origine per false accuse di abusi sessuali prima di essere assolto, non è stato altro che coraggioso. Non sapeva che stava per morire quando ha scritto questo pezzo; era pronto ad affrontare la furia di Papa Francesco e degli organizzatori quando sarebbe stato pubblicato. Invece, la sua morte improvvisa potrebbe aggiungere ulteriore forza alle sue parole quando il Sinodo si riunirà il prossimo ottobre.

Damian Thompson

***

Il Sinodo dei vescovi cattolici è ora impegnato nella costruzione di quello che considera il “sogno di Dio” della sinodalità. Purtroppo questo sogno divino si è trasformato in un incubo tossico, nonostante le buone intenzioni professate dai vescovi.

Hanno prodotto un opuscolo di 45 pagine che presenta il resoconto delle discussioni della prima fase di “ascolto e discernimento”, tenutasi in molte parti del mondo, ed è uno dei documenti più incoerenti mai inviati da Roma.

Mentre ringraziamo Dio che il numero di cattolici in tutto il mondo, specialmente in Africa e in Asia, sta aumentando, il quadro è radicalmente diverso in America Latina, con perdite a favore dei protestanti e dei secolaristi.

Senza ironia, il documento si intitola “Allargate lo spazio della vostra tenda”, con l’obiettivo di accogliere non i nuovi battezzati – coloro che hanno risposto alla chiamata a pentirsi e a credere – ma chiunque sia interessato ad ascoltare. I partecipanti sono invitati ad essere accoglienti e radicalmente inclusivi: “Nessuno è escluso”.

Che cosa si deve pensare di questo pot-pourri, di questa effusione di buona volontà New Age?

Il documento non esorta nemmeno i partecipanti cattolici a fare discepoli tutti i popoli (Matteo 28:16-20), né tanto meno a predicare il Salvatore in tempo e fuori tempo (2 Timoteo 4:2).

Il primo compito di tutti, e in particolare degli insegnanti, è quello di ascoltare nello Spirito. Secondo questo recente aggiornamento della buona novella, la “sinodalità” come modo di essere della Chiesa non è da definire, ma solo da vivere. Essa ruota attorno a cinque tensioni creative, che partono dall’inclusione radicale e si dirigono verso la missione in uno stile partecipativo, praticando la “corresponsabilità con altri credenti e persone di buona volontà”. Vengono riconosciute le difficoltà, come la guerra, il genocidio e il divario tra clero e laici, ma tutto può essere sostenuto, dicono i Vescovi, da una vivace spiritualità.

L’immagine della Chiesa come una tenda in espansione con il Signore al centro viene da Isaia, e il punto è sottolineare che questa tenda in espansione è un luogo dove le persone sono ascoltate e non giudicate, non escluse.

Leggiamo quindi che il popolo di Dio ha bisogno di nuove strategie: non litigi e scontri, ma dialogo, dove si rifiuta la distinzione tra credenti e non credenti. Il popolo di Dio deve ascoltare, insiste l’opuscolo, il grido dei poveri e della terra.

A causa delle differenze di opinione sull’aborto, la contraccezione, l’ordinazione delle donne al sacerdozio e l’attività omosessuale, alcuni hanno ritenuto che non si possano stabilire o proporre posizioni definitive su questi temi. Questo vale anche per la poligamia e per il divorzio e il nuovo matrimonio.

Tuttavia, il documento è chiaro sul problema particolare della posizione inferiore delle donne e sui pericoli del clericalismo, anche se viene riconosciuto il contributo positivo di molti sacerdoti.

Che cosa si deve fare di questo potpourri, di questa effusione di buona volontà New Age? Non è una sintesi della fede cattolica o dell’insegnamento del Nuovo Testamento. È incompleto, ostile in modi significativi alla tradizione apostolica e non riconosce da nessuna parte il Nuovo Testamento come Parola di Dio, normativa per tutti gli insegnamenti sulla fede e sulla morale. L’Antico Testamento è ignorato, il patriarcato è rifiutato e la Legge mosaica, compresi i Dieci Comandamenti, non è riconosciuta.

Inizialmente si possono fare due considerazioni. I due sinodi finali che si terranno a Roma nel 2023 e nel ’24 dovranno chiarire il loro insegnamento sulle questioni morali, poiché il Relatore (capo redattore e responsabile) cardinale Jean-Claude Hollerich ha pubblicamente rifiutato gli insegnamenti fondamentali della Chiesa sulla sessualità, con la motivazione che essi contraddicono la scienza moderna. In tempi normali questo avrebbe significato che la sua permanenza come Relatore era inopportuna, anzi impossibile.

I sinodi devono scegliere se essere servitori e difensori della tradizione apostolica in materia di fede e morale, o se il loro discernimento li costringe ad affermare la loro sovranità sull’insegnamento cattolico. Devono decidere se gli insegnamenti fondamentali su cose come il sacerdozio e la morale possono essere parcheggiati in un limbo pluralista in cui alcuni scelgono di ridefinire i peccati al ribasso e la maggior parte accetta di differire rispettosamente.

“Allargare la tenda” è consapevole delle carenze dei vescovi.

Al di fuori del Sinodo, la disciplina si sta allentando – soprattutto nel Nord Europa, dove alcuni vescovi non sono stati rimproverati, anche dopo aver affermato il diritto di un vescovo a dissentire; un pluralismo de facto esiste già più ampiamente in alcune parrocchie e ordini religiosi su cose come la benedizione dell’attività omosessuale.

I vescovi diocesani sono i successori degli apostoli, il maestro principale in ogni diocesi e il fulcro dell’unità locale per il loro popolo e dell’unità universale intorno al Papa, il successore di Pietro. Fin dai tempi di Sant’Ireneo di Lione, il vescovo è anche il garante della continua fedeltà all’insegnamento di Cristo, la tradizione apostolica. Sono governatori e talvolta giudici, oltre che insegnanti e celebratori di sacramenti, e non sono solo fiori da parete o timbri di gomma.

Il documento “Allargare la tenda” è consapevole dei difetti dei vescovi, che a volte non ascoltano, hanno tendenze autocratiche e possono essere clericalisti e individualisti. Ci sono segni di speranza, di leadership efficace e di cooperazione, ma il documento sostiene che i modelli piramidali di autorità dovrebbero essere distrutti e che l’unica autorità genuina viene dall’amore e dal servizio. La dignità battesimale deve essere enfatizzata, non l’ordinazione ministeriale e gli stili di governo devono essere meno gerarchici e più circolari e partecipativi.

I principali attori di tutti i sinodi (e concili) cattolici e di tutti i sinodi ortodossi sono stati i vescovi. In modo dolce e cooperativo questo dovrebbe essere affermato e messo in pratica nei sinodi continentali, in modo che le iniziative pastorali rimangano nei limiti della sana dottrina. I vescovi non sono lì semplicemente per convalidare il giusto processo e offrire un “nihil obstat” a ciò che hanno osservato.

§§§

